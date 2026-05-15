Андриан Краев напусна преждевременно терена при поражение на Апоел Тел Авив

15 Май, 2026 22:33 647 1

Българският национал остави отбора си в намален състав, докато Апоел Беер Шева затвърди лидерската си позиция

Андриан Краев напусна преждевременно терена при поражение на Апоел Тел Авив - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двубоят между Апоел Тел Авив и Апоел Беер Шева се превърна в истинско изпитание за домакините, след като българският полузащитник Андриан Краев бе изгонен още преди почивката. Срещата, част от израелското футболно първенство, завърши с категорична победа 0:2 за гостите от Беер Шева.

В 29-ата минута Андриан Краев, който започна като титуляр за Апоел Тел Авив, получи втори жълт картон и бе принуден да напусне играта. Първото предупреждение за българския национал дойде само седем минути по-рано, което остави отбора му с човек по-малко и усложни задачата на домакините.

Апоел Беер Шева не пропусна възможността да се възползва от ситуацията. Офир Давидзада и Амир Шаим Ганах реализираха попаденията, които донесоха трите точки на гостите и ги изстреляха още по-уверено към шампионската титла.

Другият български футболист в израелския елит – Йоан Стоянов, този път не попадна в групата на Апоел Беер Шева за двубоя.

С този успех Апоел Беер Шева увеличи актива си на 76 точки и вече води с пет преднина пред Бейтар Йерусалим, който обаче има един мач по-малко.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

