Андриан Краев напусна преждевременно терена при поражение на Апоел Тел Авив

Двубоят между Апоел Тел Авив и Апоел Беер Шева се превърна в истинско изпитание за домакините, след като българският полузащитник Андриан Краев бе изгонен още преди почивката. Срещата, част от израелското футболно първенство, завърши с категорична победа 0:2 за гостите от Беер Шева.

В 29-ата минута Андриан Краев, който започна като титуляр за Апоел Тел Авив, получи втори жълт картон и бе принуден да напусне играта. Първото предупреждение за българския национал дойде само седем минути по-рано, което остави отбора му с човек по-малко и усложни задачата на домакините.

Апоел Беер Шева не пропусна възможността да се възползва от ситуацията. Офир Давидзада и Амир Шаим Ганах реализираха попаденията, които донесоха трите точки на гостите и ги изстреляха още по-уверено към шампионската титла.

Другият български футболист в израелския елит – Йоан Стоянов, този път не попадна в групата на Апоел Беер Шева за двубоя.

С този успех Апоел Беер Шева увеличи актива си на 76 точки и вече води с пет преднина пред Бейтар Йерусалим, който обаче има един мач по-малко.