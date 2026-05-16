Флорентино Перес вдига тревога: Среща на върха с Килиан Мбапе

Президентът на Реал Мадрид, Флорентино Перес, е свикал извънредна среща с Килиан Мбапе, за да хвърли светлина върху бъдещето на френския нападател в клуба. Според авторитетния вестник AS, ръководството на "кралския клуб" е сериозно обезпокоено от нарастващото напрежение около звездата и неговите отношения с треньорския щаб.

Последните седмици донесоха неочаквани разминавания между Мбапе и наставника Алваро Арбелоа, които не останаха скрити от медиите и феновете. Вътрешни източници разкриват, че част от съотборниците на французина също са озадачени от някои негови действия, като смятат, че определени конфликти са били напълно излишни и можели да бъдат избегнати.

Въпреки сътресенията, Перес и компания продължават да виждат в Мбапе ключов играч за бъдещето на Реал Мадрид. Президентът не крие възхищението си от таланта на французина, но в същото време напомня, че никой не е по-голям от клуба – дори и най-ярките имена, както показва историята с Кристиано Роналдо и Серхио Рамос.

Ръководството е готово да предприеме дори радикални мерки, ако това се наложи, за да върне отбора към славните му традиции и да гарантира хармония в състава.