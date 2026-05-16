Флорентино Перес вдига тревога: Среща на върха с Килиан Мбапе

16 Май, 2026 08:23 1 346 7

Напрежение в съблекалнята, неясноти около ролята на френската звезда и възможни промени в треньорския щаб

Флорентино Перес вдига тревога: Среща на върха с Килиан Мбапе
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Реал Мадрид, Флорентино Перес, е свикал извънредна среща с Килиан Мбапе, за да хвърли светлина върху бъдещето на френския нападател в клуба. Според авторитетния вестник AS, ръководството на "кралския клуб" е сериозно обезпокоено от нарастващото напрежение около звездата и неговите отношения с треньорския щаб.

Последните седмици донесоха неочаквани разминавания между Мбапе и наставника Алваро Арбелоа, които не останаха скрити от медиите и феновете. Вътрешни източници разкриват, че част от съотборниците на французина също са озадачени от някои негови действия, като смятат, че определени конфликти са били напълно излишни и можели да бъдат избегнати.

Въпреки сътресенията, Перес и компания продължават да виждат в Мбапе ключов играч за бъдещето на Реал Мадрид. Президентът не крие възхищението си от таланта на французина, но в същото време напомня, че никой не е по-голям от клуба – дори и най-ярките имена, както показва историята с Кристиано Роналдо и Серхио Рамос.

Ръководството е готово да предприеме дори радикални мерки, ако това се наложи, за да върне отбора към славните му традиции и да гарантира хармония в състава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо

    5 1 Отговор
    Хората са го казали отдавна : тъмен и без пари да ти работи - пак си вътре!

    08:27 16.05.2026

  • 2 РАЗКАРАЙТЕ ГО ТОЗИ КАРЪК

    10 1 Отговор
    ТОЙ НЕ НОСИ НИЩО ДОБРО.ВРЕДИТЕ ОТ ТАКИВА СА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛЗИТЕ. СЪЩИЯ ТАЛАНТЛИВ ЛИГЛЬО КАТО НЕЙМАР.

    08:37 16.05.2026

  • 3 Вива Барса

    5 0 Отговор
    Интересна снимка - некадърникът не е уцелил топката!

    08:40 16.05.2026

  • 4 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Талант, огромен талант!! Но футболът е игра в която психологията играе огромна роля!! Като всеки спорт де! И ако нямаш план и предварителен анализ на психологията на един играч и това как да го впрегнеш в отбора, дори господ да играе за теб, само проблеми може да имаш!

    Коментиран от #7

    08:52 16.05.2026

  • 5 Урко

    6 0 Отговор
    Да го пускат за продажба и да го махат. Представям си ако назначат пак Мауриньо и този тъмен жабок почне да му прави същите фадони какво ще се случи... Няма да го пусне даже в съблекалнята

    09:13 16.05.2026

  • 6 ТЪМНИЧКИЯ ОЧЕВИДНО

    7 0 Отговор
    Е СЛОЖЕН НА ДУЗПАТА.ПРОБЛЕМЪТ НА ПЕРЕС Е КАК ДА СИ ВЪРНЕ ПАРИТЕ ДАДЕНИ ЗА ТОЗИ МУШМОРОК.

    09:52 16.05.2026

  • 7 Той беше талант

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лопата Орешник":

    Докато играеше за Монако! След това стана звезда

    12:13 16.05.2026

