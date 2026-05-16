Алекс Маркес с желязна воля покори спринта на MotoGP в Каталуня

Каталунската писта стана арена на изключителна битка, в която Алекс Маркес (BK8 Gresini Racing) демонстрира хладнокръвие и майсторство, за да грабне победата в спринтовото състезание от MotoGP. Испанецът се пребори с ожесточения натиск на Педро Акоста (Red Bull KTM), който стартира от полпозишън и не се отказа до последния метър.

Още в четвъртата от общо 12 обиколки Маркес пое водачеството и започна да трупа преднина. Въпреки това, младият Акоста не се предаде и в заключителните обиколки буквално дишаше във врата на лидера. Финалът бе на косъм – само 0.041 секунди разделиха двамата, но Маркес удържа и триумфира за първи път в спринт от миналогодишната си победа във Валенсия.

Докато Маркес и Акоста се бореха за върха, Фабио ди Джанантонио (Pertamina Enduro VR46) се възползва от напрежението и завърши трети, следван от Раул Фернандес и Йоан Зарко. За Хорхе Мартин обаче денят се превърна в кошмар – четвърто падане за сезона го извади от надпреварата и остави амбициите му за титлата под въпрос.

Марко Бецеки (Aprilia Racing), който води в генералното класиране, стартира едва 12-и след инцидент в квалификацията. Въпреки че успя да се изкачи до седмо място, в крайна сметка финишира девети, печелейки само една точка. Италианецът все пак запази лидерството си с 129 точки, но преднината му пред Хорхе Мартин се стопи до едва две точки. Педро Акоста вече е трети с 92 точки, а Алекс Маркес се изкачи до седмата позиция с 67.