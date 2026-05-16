Атлетико Мадрид хвърля око на Феран Торес

В последните дни Атлетико Мадрид все по-настойчиво следи развитието на нападателя на Барселона Феран Торес, разкриват източници от испанската спортна преса. 24-годишният национал на Испания се превърна в една от най-обсъжданите фигури на трансферния пазар, а столичният гранд не крие симпатиите си към неговите качества.

Любопитен детайл е, че спортният директор на Атлетико, Матеу Алемани, е сред най-големите поддръжници на Торес. Именно той бе архитектът на трансфера на нападателя в Барселона по време на предишния си престой в каталунския клуб. Сега, от позицията си в Мадрид, Алемани отново се стреми да привлече Феран, оценявайки неговата универсалност и отдаденост на терена.

Диего Симеоне, наставникът на "червено-белите", е известен с изискванията си към нападателите – борбеност, преса и дисциплина. Феран Торес впечатлява именно с тези качества: той може да играе както на върха на атаката, така и по двата фланга, демонстрирайки завидна адаптивност. Освен това, неговата агресивна игра без топка и високата работоспособност в защита го правят идеален профил за схемата на Симеоне.

Въпреки че не винаги е сред титулярите на Барселона, Торес се отчита с впечатляващи показатели през настоящия сезон – 21 попадения и 2 асистенции. Тези резултати не остават незабелязани от скаутите на Атлетико, които продължават да следят изявите му под лупа.