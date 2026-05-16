Левски триумфира във Вечното дерби: ЦСКА изправен пред тежка битка за Европа

16 Май, 2026 18:04 1 887 26

"Синя" радост на Националния стадион

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вечният сблъсък между Левски и ЦСКА отново разпали страстите на българския футбол, като този път "сините" излязоха победители с категорично 2:0 в последния им дуел за сезона.

Още в 11-ата минута Георги Костадинов демонстрира хладнокръвие и майсторство, като отне топката в центъра и с прецизен пас изведе Хуан Переа. Колумбиецът се измъкна зад защитата на "червените", надбяга Пастор и с остър удар от малък ъгъл преодоля Фьодор Лапоухов, който не успя да реагира адекватно – 1:0 за Левски и буря от радост по трибуните.

Само пет минути по-късно напрежението се покачи, след като Кристиан Макун влезе в контакт с Бруно Жордао в наказателното поле на Левски. Главният съдия Радослав Гидженов обаче остана непреклонен – дузпа не бе отсъдена, а ВАР не се намеси. ЦСКА не се отказа и в 25-ата минута Леандро Годой бе изведен на стрелкова позиция, но Светослав Вуцов показа отличен рефлекс и предотврати изравняването.

След почивката двата отбора продължиха да търсят гола. В 51-ата минута Лео Перейра бе близо до попадение, но Вуцов отново спаси "сините". Малко по-късно напрежението нарасна след остро единоборство между Макс Ебонг и Мустафа Сангаре, което доведе до жълти картони и принудителна смяна за Левски.

В 71-ата минута съдбата се усмихна на "сините" – Теодор Иванов игра с ръка в наказателното поле, а след преглед с ВАР бе отсъдена дузпа. Евертон Бала не трепна и с мощен удар в горния ъгъл удвои преднината на Левски.

С този успех Левски затвърди позициите си, докато ЦСКА остава на четвърто място с 63 точки – зад Лудогорец (65) и ЦСКА 1948 (64). Ако "армейците" не успеят да победят Лудогорец в последния кръг и загубят финала за Купата на България, европейските турнири може да останат само мечта за тях.

ЛЕВСКИ - ЦСКА 2:0
1:0 Хуан Переа 11`, 2:0 Евертон Бала 74`-дузпа

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон – 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас – 99. Радослав Кирилов (85' - 37. Рилдо), 8. Карлос Охене (60' - 11. Армстронг Око-Флекс), 17. Евертон Бала (80' - 22. Мазир Сула) – 9. Хуан Переа (46' - 12. Мустафа Сангаре (60' - 45. Марко Дуганджич)

Старши треньор: Хулио Веласкес

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино – 10. Макс Ебонг (58' - 94. Исак Соле) - 6. Бруно Жордао (85' - 4. Адриан Лапеня), 30. Петко Панайотов - 77. Алехандро Пиедраита (58' - 28. Йоанис Питас), 9. Леандро Годой, 38. Лео Перейра (85' - 3. Андрей Йорданов)

Старши треньор: Христо Янев


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Файърфлай

    24 4 Отговор
    ЦСКА няма работа е Европа.Поне още една година.Ама,то и другите нямат работа е Европа.Футболът ни е една Бангаранга.

    18:09 16.05.2026

  • 2 Статистика

    8 2 Отговор
    Шампионите на България от 1989-2026:Лудогорец 14,Левски 10,ЦСКА 7,Литекс 4,Етър,Славия и Локомотив Пловдив-1

    18:09 16.05.2026

  • 3 Цесекар

    15 32 Отговор
    Държавата е майка за Левски и мащеха за ЦСКА!Всячески бутат Левски напред!

    Коментиран от #5

    18:15 16.05.2026

  • 4 Левски 1914

    25 10 Отговор
    Мача с доведения Литекс не е никакво дерби , вековния отбор е побеждавал всякакви отбори та едно МЕНТЕ няма да победи.

    18:19 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ХЪ ХЪ ЪЪ

    12 0 Отговор
    Чакаме Мики с бутонките, какво ще мънка пак.

    18:35 16.05.2026

  • 7 Така така

    18 6 Отговор
    Това заслужавате Припознати защото много лаете.Били сме най слабия шампион и какви ли не. Простотии ръсихте.

    18:36 16.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майстор Тричко

    15 5 Отговор
    Изключително слаб ЦСКА. Безобразна игра без никаква идея, слабо треньорско ръководство, посредствени футболисти. Най-слаби: Годой, Жордао, Лапоухов, Пастор. Дори Мартино (за когото считам, е е най-добрия футболист на отбора) не игра на ниво. Петко се стара, но няма необходимия опит. За резервите по-добре нищо. Годой, Питтас, Соле, Жордао и Етоо не са за отбор като ЦСКА. Да се махат по-бързо. Отборът в този вид, с тези играчи, с тази никаква тактика не е за Европа. Ще бере голям срам.

    Коментиран от #15

    18:50 16.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факрус

    9 4 Отговор
    Преброих четири български имена в Левски. Цска не ги бележа изобщо, но предполагам и там е същото. Абе български футболисти няма ли?

    18:54 16.05.2026

  • 15 Левски 1914

    16 8 Отговор

    До коментар #9 от "Майстор Тричко":

    Ти на Литекс цска ли викаш?

    19:00 16.05.2026

  • 16 Ванк0-1

    18 2 Отговор
    Абе Янев,кво ревеш,мачовете били много,имаш 20 равностоини футболиста за има няма 1месец зор,кво да кажат лудогорче като имат 20 мача повече.Що ни няма на мача,как да идеме с тоя умряла и бездушна игра.Поздрави на левски за титлата разликата е в сирака и дона,ние нямаме тия 2-ма човека.

    19:08 16.05.2026

  • 17 Цецка Ловечова

    4 9 Отговор
    Дба от Пеевски, дба... много плаща тоз Пеевски бе! И на нас плати да паднем от Левски с 2-0...

    19:10 16.05.2026

  • 18 Жалко...

    3 14 Отговор
    За клуб които най-голямата им легенда е човек качил се на колата пиян и убил легендата на българския футбол Никола Котков и още един военен стопаджия който в къщи го чакат жена и дечица, но никога не го дочакват... Има ли си смисъл да се коментира...

    Коментиран от #21

    19:35 16.05.2026

  • 19 Малий

    8 3 Отговор
    Ако бяха направили шпалир можеше да има милост.Който не целува ръка целува другата митница

    Коментиран от #20

    19:42 16.05.2026

  • 20 Файърфлай

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Малий":

    Абе то,ако питаш мен "Левски"трябваше да направи благодарствен шпалир на "Лудогорец".А чорбата,ако им е останала капка достойнство,да се напънат и да бият "Лудогорец" последния мач и да ги изхвърлят от евро-турнирите за проявената щедрост към отбора от Подуене.Ако могат,разбира се.Иначе самите те ще изхвърчат.

    Коментиран от #23

    19:53 16.05.2026

  • 21 А нещо

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Жалко...":

    за припозналите Литекс 😆

    20:09 16.05.2026

  • 22 Син Хун

    4 4 Отговор
    Край за безсънните нощи за микреци- теглото свърши. Повече бой от БФС, съдии, Светия синод, ангелите на Чарли и Барбароните няма да има. Тая купената титла от Сираков направи милиардери шефовете на делиорманския и микренския тимове.... Сираков се оказа богат човек- добре, че работи за Левски- отбора на Народа!

    20:10 16.05.2026

  • 23 Ван Дал

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Файърфлай":

    Делиорманския катун е в разпад. На моравата в Рязград е предвидено да се създаде офцеферма по европейски тертип.

    20:14 16.05.2026

  • 24 Кметът на Микре

    6 1 Отговор
    Няма титла, няма купа, няма вече ЦСКА, има Литекс с нов стадион и калъфката оранжева! ;)

    20:45 16.05.2026

  • 25 Срам за Апостола

    0 4 Отговор
    Защото подуенците са турци... Първите им екипи са им от Галатасарай, жълто-червени... А после започват да играят с турско-сини екипи... Срам за Апостола на свободата Васил Левски, турци да петнят името му......

    21:21 16.05.2026

  • 26 Турско-сините

    0 4 Отговор
    Ще ги размажат в Европа Геренбахче, много са слаби...

    21:28 16.05.2026

