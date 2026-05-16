Левски триумфира във Вечното дерби: ЦСКА изправен пред тежка битка за Европа

Вечният сблъсък между Левски и ЦСКА отново разпали страстите на българския футбол, като този път "сините" излязоха победители с категорично 2:0 в последния им дуел за сезона.
Още в 11-ата минута Георги Костадинов демонстрира хладнокръвие и майсторство, като отне топката в центъра и с прецизен пас изведе Хуан Переа. Колумбиецът се измъкна зад защитата на "червените", надбяга Пастор и с остър удар от малък ъгъл преодоля Фьодор Лапоухов, който не успя да реагира адекватно – 1:0 за Левски и буря от радост по трибуните.
Само пет минути по-късно напрежението се покачи, след като Кристиан Макун влезе в контакт с Бруно Жордао в наказателното поле на Левски. Главният съдия Радослав Гидженов обаче остана непреклонен – дузпа не бе отсъдена, а ВАР не се намеси. ЦСКА не се отказа и в 25-ата минута Леандро Годой бе изведен на стрелкова позиция, но Светослав Вуцов показа отличен рефлекс и предотврати изравняването.
След почивката двата отбора продължиха да търсят гола. В 51-ата минута Лео Перейра бе близо до попадение, но Вуцов отново спаси "сините". Малко по-късно напрежението нарасна след остро единоборство между Макс Ебонг и Мустафа Сангаре, което доведе до жълти картони и принудителна смяна за Левски.
В 71-ата минута съдбата се усмихна на "сините" – Теодор Иванов игра с ръка в наказателното поле, а след преглед с ВАР бе отсъдена дузпа. Евертон Бала не трепна и с мощен удар в горния ъгъл удвои преднината на Левски.
С този успех Левски затвърди позициите си, докато ЦСКА остава на четвърто място с 63 точки – зад Лудогорец (65) и ЦСКА 1948 (64). Ако "армейците" не успеят да победят Лудогорец в последния кръг и загубят финала за Купата на България, европейските турнири може да останат само мечта за тях.
ЛЕВСКИ - ЦСКА 2:0
1:0 Хуан Переа 11`, 2:0 Евертон Бала 74`-дузпа
ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон – 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас – 99. Радослав Кирилов (85' - 37. Рилдо), 8. Карлос Охене (60' - 11. Армстронг Око-Флекс), 17. Евертон Бала (80' - 22. Мазир Сула) – 9. Хуан Переа (46' - 12. Мустафа Сангаре (60' - 45. Марко Дуганджич)
Старши треньор: Хулио Веласкес
ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино – 10. Макс Ебонг (58' - 94. Исак Соле) - 6. Бруно Жордао (85' - 4. Адриан Лапеня), 30. Петко Панайотов - 77. Алехандро Пиедраита (58' - 28. Йоанис Питас), 9. Леандро Годой, 38. Лео Перейра (85' - 3. Андрей Йорданов)
Старши треньор: Христо Янев
Коментиран от #5
4 Левски 1914
Коментиран от #15
15 Левски 1914
До коментар #9 от "Майстор Тричко":Ти на Литекс цска ли викаш?
19:00 16.05.2026
Коментиран от #21
Коментиран от #20
20 Файърфлай
До коментар #19 от "Малий":Абе то,ако питаш мен "Левски"трябваше да направи благодарствен шпалир на "Лудогорец".А чорбата,ако им е останала капка достойнство,да се напънат и да бият "Лудогорец" последния мач и да ги изхвърлят от евро-турнирите за проявената щедрост към отбора от Подуене.Ако могат,разбира се.Иначе самите те ще изхвърчат.
Коментиран от #23
19:53 16.05.2026
21 А нещо
До коментар #18 от "Жалко...":за припозналите Литекс 😆
20:09 16.05.2026
23 Ван Дал
До коментар #20 от "Файърфлай":Делиорманския катун е в разпад. На моравата в Рязград е предвидено да се създаде офцеферма по европейски тертип.
20:14 16.05.2026
