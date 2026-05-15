Премиерът на Испания защити Ямал за палестинския флаг

Председателят на правителството на Испания Педро Санчес подкрепи Ламин Ямал след критиките, отправени към него за развяването на палестинския флаг по време на шампионския парад на Барселона.
„Тези, които смятат, че развяването на флаг на държава е „разпалване на омраза“, или са загубили напълно разсъдъка си, или са заслепени от собствената си низост“, написа политикът.
Desde Palestina… gracias, Lamine Yamal 🙏🇵🇸 pic.twitter.com/odkvnfgidj— Palestine Football Association (@Palestine_fa) May 12, 2026
„Ламин просто изрази солидарност с Палестина, която се споделя от милиони испанци. Още една причина да се гордеем с него“, добави Санчес.
Междувременно в Газа се появи стенопис в чест на Ямал, придружен с надпис: „Ламин вдигна палестинския флаг на празненство, което целият свят видя. Той рискува кариерата и бъдещето си, но подкрепи каузата на Палестина“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #7
10:07 15.05.2026
2 Излоди с кичури
10:12 15.05.2026
3 Анонимен
10:36 15.05.2026
4 Някой
По какво Сатаняху се отличава от Хитлер?
10:48 15.05.2026
5 Той
Коментиран от #10
10:58 15.05.2026
6 Баба
11:06 15.05.2026
7 Байрактар 2
До коментар #1 от "Факти":🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕!
12:15 15.05.2026
8 Я виж ти...
Цoциалисти, сър!
Коментиран от #9
16:46 15.05.2026
9 Елементарно, Уотсън
До коментар #8 от "Я виж ти...":И рeндерастите, и иcлямистите са любимци на оня, родения в Унгария "филантроп" с еврейско потекло , който по една случайност😏 е и ккyкловoдът на въпросния Пeдpито ( ама и на име е случил 👍).
19:16 15.05.2026
10 като 2 капки боза
До коментар #5 от "Той":Бъркаш другарю!
Комунист и либерал са синоними ,понеже са безбожници!
22:57 15.05.2026