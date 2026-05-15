Премиерът на Испания защити Ямал за палестинския флаг

15 Май, 2026 10:00 1 180 10

  • испания-
  • педро санчес-
  • ламин ямал-
  • барселона-
  • футбол-
  • палестина-
  • израел

Тези, които смятат, че развяването на флаг на държава е „разпалване на омраза“, или са загубили напълно разсъдъка си, или са заслепени от собствената си низост

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Председателят на правителството на Испания Педро Санчес подкрепи Ламин Ямал след критиките, отправени към него за развяването на палестинския флаг по време на шампионския парад на Барселона.

„Тези, които смятат, че развяването на флаг на държава е „разпалване на омраза“, или са загубили напълно разсъдъка си, или са заслепени от собствената си низост“, написа политикът.

„Ламин просто изрази солидарност с Палестина, която се споделя от милиони испанци. Още една причина да се гордеем с него“, добави Санчес.

Междувременно в Газа се появи стенопис в чест на Ямал, придружен с надпис: „Ламин вдигна палестинския флаг на празненство, което целият свят видя. Той рискува кариерата и бъдещето си, но подкрепи каузата на Палестина“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    18 38 Отговор
    Палестина не е държава, а ислямска терористична организация с десетки хиляди войници и милиони ятаци. Ямал е просто едно лапе, на което родителите му мюсюлмани са му промили мозъка. Изненадан съм обаче, че ръководството на Барса му е разрешило да развее флага на терористите над клубния автобус по време на парада. Това е скандално.

    Коментиран от #7

    10:07 15.05.2026

  • 2 Излоди с кичури

    21 15 Отговор
    Солидарност с Палестина, която се споделя от милиарди по света.

    10:12 15.05.2026

  • 3 Анонимен

    20 12 Отговор
    И кой е казал, че разпалва омраза? Един военнопрестъпник, издирван от Хага.

    10:36 15.05.2026

  • 4 Някой

    12 14 Отговор
    По решение на ООН върху Палестина се създават Арабска държава, Израел и международни територии. Къде е Арабската държава и международните територии? Какви са първоначалните граници на Израел? Кой ще се зарадва върху негова територия да създадат други държави?
    По какво Сатаняху се отличава от Хитлер?

    10:48 15.05.2026

  • 5 Той

    16 12 Отговор
    Комуниста Санчес същите ли ще ги говори когато някой развее израелски флаг. Вероятно няма, защото комунист и терорист са синоними.

    Коментиран от #10

    10:58 15.05.2026

  • 6 Баба

    14 4 Отговор
    По света изземват испански активи по съдебни процеси с основен виновник Санчес, той със знаме на терористи се занимава.

    11:06 15.05.2026

  • 7 Байрактар 2

    0 12 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕!

    12:15 15.05.2026

  • 8 Я виж ти...

    11 2 Отговор
    Интересни хорица са испанските (и не само испанските) цoциалисти. Точно те натрапиха в Испания хомосексуалните "бракове", но същевременно изпитват либофф необяснима точно към тези, при които хомосексуализмът се смята за престъпление, тук-там наказвано и със смърт - мохамеданите.
    Цoциалисти, сър!

    Коментиран от #9

    16:46 15.05.2026

  • 9 Елементарно, Уотсън

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Я виж ти...":

    И рeндерастите, и иcлямистите са любимци на оня, родения в Унгария "филантроп" с еврейско потекло , който по една случайност😏 е и ккyкловoдът на въпросния Пeдpито ( ама и на име е случил 👍).

    19:16 15.05.2026

  • 10 като 2 капки боза

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Той":

    Бъркаш другарю!
    Комунист и либерал са синоними ,понеже са безбожници!

    22:57 15.05.2026

