Ал Хилал предложи колосална заплата на Роберт Левандовски

14 Май, 2026 16:00 1 274 0

Клубът от Рияд Ал Хилал предлага на голмайстора астрономическата заплата от 90 милиона евро на година

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски, чийто договор с испанския клуб изтича в края на юни и вероятно няма да бъде подновен заради напредналата му възраст, е получил неустоимо предложение от Саудитска Арабия, пише полският вестник Przeglad Sportowy. Клубът от Рияд Ал Хилал предлага на голмайстора астрономическата заплата от 90 милиона евро на година. Така Левандовски, който през август ще навърши 38 години, може да се присъедини към компанията на Кристиано Роналдо и Карим Бензема.

Към нападателят има сериозен интерес от клубове от американската Мейджър Лийг Сокър, но те със сигурност не могат да предложат финансовите условия на Ал Хилал, който в момента е втори в саудитската Про лига.

През настоящия сезон роденият във Варшава футболист е вкарал 18 гола в 44 мача за Барселона, като стана шампион и спечели Суперкупата на страната. Той обаче има ограничено време за игра, а Барса вече работи по трансфера на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид за негов заместник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

