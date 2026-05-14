Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барса прекъсна забележителна серия в Ла Лига

Барса прекъсна забележителна серия в Ла Лига

14 Май, 2026 21:59 956 0

  • барселона-
  • футбол-
  • ла лига

Отборът на Ханзи Флик отстъпи с 0:1 като гост на Алавес в 36-ия кръг, като тревожно не успя да отправи нито един точен удар към вратата през целия мач

Барса прекъсна забележителна серия в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Барселона за първи път от година и половина не успя да отбележи гол в Ла Лига. С това "каталунците" сложиха край на впечатляваща си голмайсторска серия, продължила 55 мача.

Отборът на Ханзи Флик отстъпи с 0:1 като гост на Алавес в 36-ия кръг, като тревожно не успя да отправи нито един точен удар към вратата през целия мач.

За последен път Барселона напусна терена без отбелязан гол на 15 декември 2024 година, когато не успя да поразят вратата на Леганес.

Оттогава те бяха в серия от 55 поредни мача с попадение, което е втората най-дълга в историята на Ла Лига. Абсолютният рекорд, който е 64 мача, също е притежание на "блаугранас".


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове