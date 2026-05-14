Барса прекъсна забележителна серия в Ла Лига

Барселона за първи път от година и половина не успя да отбележи гол в Ла Лига. С това "каталунците" сложиха край на впечатляваща си голмайсторска серия, продължила 55 мача.

Отборът на Ханзи Флик отстъпи с 0:1 като гост на Алавес в 36-ия кръг, като тревожно не успя да отправи нито един точен удар към вратата през целия мач.

За последен път Барселона напусна терена без отбелязан гол на 15 декември 2024 година, когато не успя да поразят вратата на Леганес.

Оттогава те бяха в серия от 55 поредни мача с попадение, което е втората най-дълга в историята на Ла Лига. Абсолютният рекорд, който е 64 мача, също е притежание на "блаугранас".