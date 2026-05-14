Александър Василев празнува рожден ден днес!

На 14 май рожден ден празнува тенисистът Александър Василев.
Роден е през 2007 година в Плевен.
Той е вицешампион на сингъл от US Open, играл е полуфинал на сингъл на „Уимбълдън", четвъртфинал на сингъл и двойки на „Ролан Гарос" и осминафинал на Australian Open. Василев е и третият българин, участвал на финалите на осемте най-добри юноши.
Василев имаше ключов принос за победата на България над Финландия в Купа „Дейвис" през септември миналата година, която класира страната ни за първи път в Световната група.
