Венци Стефанов настоява: Време е държавата да подкрепи софийските футболни клубове

15 Май, 2026 19:01 907 26

Президентът на Славия с похвали към Папазки и Бостанджиев, призова за справедливост при финансирането на спортната инфраструктура

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дългогодишният президент на най-стария столичен футболен клуб – Славия Венцеслав Стефанов, изрази открито разочарованието си от липсата на държавна подкрепа за спортните съоръжения в София. В интервю за Sportal.bg той подчерта, че столичните клубове от години са пренебрегвани, докато други градове получават милиони за модернизация на стадионите си.

"Не апелирам, а казвам, че бихме били щастливи, ако държавата направи разчет и помогне за стадиона на Славия, както го направи за стадионите на Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив), за Варна също се отпуснаха милиони. Не искам парите да се дават на нас, а да се използват директно за стадиона. Докога държавата ще е като мащеха за едни?! За 30 години не сме получили лев и двайсет. Нищо, нула. Не казвам да се помогне само на Славия. Заслужават и Локомотив (София), и Септември (София).

Обръщам се към държавата, а не към кмета, защото него вятър го вее на бял кон. Колко футболни центрове загинаха или вегетират - Благоевград, Бургас, Сливен, Велико Търново, Плевен. Свалям шапка на собственика на ЦСКА, г-н Папазки, който има големи възможности и прави стадион, който ще остане за града и поколенията. Новият собственик на Левски, г-н Бостанджиев, го познавам като сериозен финансист. Убеден съм, че той не идва в Левски просто ей така, а иска да направи нещо сериозно", заяви Стефанов пред Sportal.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен

    23 1 Отговор
    нали си велик ръководител и мениджър, що искаш пари от държавата?

    Коментиран от #19

    19:07 15.05.2026

  • 2 Дориана

    25 1 Отговор
    Футболните клубове си имат собственици и милиони в касичките. Държавата не ви е дойна крава та и вие да и се качите на гърба и да я доите за сметка на пенсионерите и работещите хора . Някои хора нямат срам когато става дума за пари.

    19:10 15.05.2026

  • 3 венци мутрата

    14 2 Отговор
    това е истинския образ за преуспял български мъж! мале е е е

    19:19 15.05.2026

  • 4 Хаха

    13 1 Отговор
    И защо държавата да дава стотици милиони за клубове като Славия, Коло Сф, Септември, които са с 50-100човека публика?

    19:31 15.05.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    13 0 Отговор
    що ни занимавате с тея шопски бози

    19:32 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чичо от село

    12 0 Отговор
    Венци стига с тез болшевишки решения .Тези от другите градове те да мрът ли.От пет милиона градско население в България,два милиона живеят в София.По селата в страната живеят 1 440 000.човека.Дайте да дадем всичко за София както правеше твоя приятел Б.Б и сега защо храната е скъпа.Ами пазете офцете по софийските стадиони да стане агнешкото Ефтимов.

    19:39 15.05.2026

  • 8 Анонимен

    9 1 Отговор
    Откъде накъде държавата да ви плаща каквото и да било, още малко и публичните домове ще поискат държавна издръжка!

    20:05 15.05.2026

  • 9 Гост

    0 5 Отговор
    Футболът не ме интересува, интересувам се от стойностни хора, които са успяли да превъзмогнат всяка гадост на този свят..., да се съхранят и да продължат напред, като Шампиони, защото са най- добрите..., за мен Венци е истински Шампион, Слава на Бога за това!

    20:07 15.05.2026

  • 10 Алооо,

    6 1 Отговор
    само в София ли има футбол?Извадете крадените пари из под дюшеците и инвестирайте,направете нещо.Ако не,беж да те няма.

    20:35 15.05.2026

  • 11 Венци черното тото

    8 0 Отговор
    Ти каква си лисица крадливааааа

    20:41 15.05.2026

  • 12 Сийка

    5 0 Отговор
    Не стига,че издържаме профсъюзите, а сега и футбола....

    20:49 15.05.2026

  • 13 Чичо Али Хаменей

    4 0 Отговор
    Спазмите да се готви за екстрадация в САЩ и престой при бай Ставри.

    20:56 15.05.2026

  • 14 Чичо Али Хаменей

    2 0 Отговор
    Папазки

    20:57 15.05.2026

  • 15 Дааа

    4 0 Отговор
    Български отбори с тъмни играчи не българи

    21:23 15.05.2026

  • 16 Ачи то

    5 0 Отговор
    Във всички отбори колко българи играят

    21:24 15.05.2026

  • 17 Интересно

    6 0 Отговор
    При капитализма е така: който може - печели пари. Който не може - затваря и си търси работа.
    Това, с държавата да ви дава пари, остана назад в комунизма.

    21:39 15.05.2026

  • 18 време е да

    5 0 Отговор
    се махаш , тумор с пъпчасла глава

    21:41 15.05.2026

  • 19 ФАКТ Е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "фен":

    Венци, не те ли интересува жив ли е синът ти?

    Коментиран от #23

    21:52 15.05.2026

  • 20 Азсъм

    3 0 Отговор
    Ами изкай от маджо

    21:54 15.05.2026

  • 21 Демек

    2 0 Отговор
    Държавата да подкрепи...Африка...

    21:58 15.05.2026

  • 22 Ной

    1 0 Отговор
    За тия некадърници е един цент не бих дал.Палячовци в екипи.

    22:05 15.05.2026

  • 23 Хаха хаха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ФАКТ Е":

    Извергът е деградирал

    22:58 15.05.2026

  • 24 Цвете

    2 1 Отговор
    23:22 15.05.2026

  • 25 Цвете

    2 0 Отговор
    23:24 15.05.2026

  • 26 Цвете

    2 0 Отговор
    СТЕФАНОВ, РАЗКАЖИ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВРЪЗКАТА ТИ ОТ ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ С РЕШЕТНИКОВ ? И ОЩЕ, КАК СЪЗДАДОХТЕ С ПАШАТА И ОНЗИ БАНКЕР " СИК "? НЕКА НАЙ ПОСЛЕ НАУЧИМ ИСТИНАТА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ. 🇧🇬🫡🤷‍♀️БАНКЕРА Е МАДЖО. БОГАТИ ХОРА С ПАРИ ОТКРАДНАТИ ОТ РАБОТЕЩИТЕ ,КОИТО ЕДВАМ ВРЪЗВАТ ДВАТА КРАЯ.НА ЧУЖД ГРЪБ И СТО ТОЯГИ СА МАЛКО, НАЛИ ?

    23:27 15.05.2026

