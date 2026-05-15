Венци Стефанов настоява: Време е държавата да подкрепи софийските футболни клубове

Дългогодишният президент на най-стария столичен футболен клуб – Славия Венцеслав Стефанов, изрази открито разочарованието си от липсата на държавна подкрепа за спортните съоръжения в София. В интервю за Sportal.bg той подчерта, че столичните клубове от години са пренебрегвани, докато други градове получават милиони за модернизация на стадионите си.

"Не апелирам, а казвам, че бихме били щастливи, ако държавата направи разчет и помогне за стадиона на Славия, както го направи за стадионите на Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив), за Варна също се отпуснаха милиони. Не искам парите да се дават на нас, а да се използват директно за стадиона. Докога държавата ще е като мащеха за едни?! За 30 години не сме получили лев и двайсет. Нищо, нула. Не казвам да се помогне само на Славия. Заслужават и Локомотив (София), и Септември (София).

Обръщам се към държавата, а не към кмета, защото него вятър го вее на бял кон. Колко футболни центрове загинаха или вегетират - Благоевград, Бургас, Сливен, Велико Търново, Плевен. Свалям шапка на собственика на ЦСКА, г-н Папазки, който има големи възможности и прави стадион, който ще остане за града и поколенията. Новият собственик на Левски, г-н Бостанджиев, го познавам като сериозен финансист. Убеден съм, че той не идва в Левски просто ей така, а иска да направи нещо сериозно", заяви Стефанов пред Sportal.bg.