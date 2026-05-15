Драмата с изгубената халка на "динозаврите" от Джиро д’Италия 2026 приключи с щастлив финал

15 Май, 2026 23:19 1 475 6

  • история-
  • колоездене-
  • джиро д’италия-
  • деси-
  • йосиф-
  • динозаврите-
  • българия-
  • софия-
  • боровец

Колоритната двойка фенове възвърна своя символ на любовта благодарение на солидарността на публиката и организаторит

Снимка: facebook
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща история с щастлив край развълнува феновете на колоезденето у нас по време на Джиро д’Италия 2026. Деси и Йосиф, по-известни сред зрителите като "динозаврите" заради своите забавни и ярки костюми, се превърнаха в истински любимци на публиката още от първите етапи на състезанието в България.

Докато вълната от ентусиазъм и емоции заливаше трасето между София и Боровец, двойката преживя истинска драма – брачната халка на Йосиф мистериозно изчезна по време на изкачването. С надежда за чудо, Деси и Йосиф отправиха апел към всички присъстващи и онлайн общността: всеки, който разполага със снимки или видеа от маршрута, да помогне в издирването на безценния пръстен.

Вълната от съпричастност не закъсня. Организаторите на Джиро д’Италия, медии и стотици фенове се включиха в издирването, преглеждайки кадри и претърсвайки района. Първоначално надеждите изглеждаха напразни, но упоритостта и колективният дух дадоха резултат – след повторна проверка, изгубената халка бе открита и върната на щастливия ѝ собственик.

Този трогателен случай се превърна в символ на сплотеността и позитивната енергия, които съпътстват Джиро д’Италия 2026 в България. Хиляди зрители по трасето и в социалните мрежи станаха свидетели на истинска проява на човечност и солидарност, които превърнаха спортното събитие в незабравим празник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зельонска

    5 4 Отговор
    - И Я потеряла халка! По точна, ейо сцепили. И цепили, и цепили... Ета бьйло очен шикарно...
    - Ах, какой късметчик...!!!

    23:37 15.05.2026

  • 3 ?????

    3 2 Отговор
    Слава Богу.
    А то сън не ме хваща.

    00:18 16.05.2026

  • 4 Първо плаках

    2 2 Отговор
    А после еякулирах от щастие...

    01:13 16.05.2026

  • 5 Перо

    4 1 Отговор
    Кой измисли тая простотия с динозаврите?

    Коментиран от #6

    02:30 16.05.2026

  • 6 Щик Найн

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Сервираха и шкембе чорба. Пропуснал си.

    06:24 16.05.2026

