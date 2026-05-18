"Много кораби преминават": какво се случва в Ормузкия проток

В последните дни "много, много кораби" явно са преминали през Ормузкия проток. Засега не се знае при какви условия ги е пропуснал Иран. Ясно е само едно: решение на конфликта със САЩ не се очертава.
Очевидно в Ормузкия проток има пролуки: през последните дни множество кораби са минали оттам. Иранската държавна телевизия съобщи, че от сряда вечерта насам 30 плавателни съда са пресекли протока. Не е известно дали това е станало срещу заплащане. Япония, която е една от възползвалите се държави, отрича това, информира германската обществена медия АРД.
"И тогава ще гарантираме, че всеки кораб ще може да преминава безопасно"
Все повече кораби могат да използват Ормузкия проток, заяви външният министър на Иран Абас Арагчи в кулоарите на срещата на държавите от БРИКС в Индия. "В последните дни много, много кораби - с подкрепата на нашите военноморски сили - преминаха през протока. И това ще продължи да бъде така. Нападателната война трябва да бъде напълно прекратена. И тогава ще гарантираме, че всеки кораб ще може да преминава безопасно", каза още министърът, цитиран от АРД.
Иран отново предяви претенциите си самостоятелно да владее протока и сега, и в бъдеще. А това е още един от спорните въпроси в конфликта със САЩ, отбелязва АРД. Първоначално ставаше въпрос само за иранската ядрена програма, заяви американският външен министър Марко Рубио пред NBC News. Но сега залогът е по-голям: "В отговор Иран реши да завземе международен проток, да го обяви за своя собственост и да изисква такси. Няма да допуснем това". В резултат американското правителство наложи собствена блокада - и то спрямо Иран, припомня АРД.
По думите на Арагчи решение може да бъде намерено само по пътя на дипломацията. В същото време обаче Иран вече няколко пъти отлага отговорите си на американските предложения и дори провали преговорите, подготвени с посредничеството на Пакистан. Вината за това е единствено и само на САЩ, твърди Арагчи. "Най-големият проблем са противоречивите послания, които получаваме от американците - чрез техните коментари, интервюта и т.н."
Как Иран се представя като жертва
Докато Иран твърди, че просто се защитава срещу наложената му война, не се казва и дума за ракетните обстрели на Техеран срещу Израел, нито пък за продължителната война, която режимът води чрез Хизбула, Хамас, хутите и проиранските милиции в Ирак. Вместо това Техеран и неговите съюзници рисуват картина, в която всички са срещу Иран - САЩ, Израел, държавите в Персийския залив.
Като доказателство за това близки до иранската Революционна гвардия канали разпространиха в интернет реч на американската сенаторка Джони Ърнст, в която тя наред с другото казва, че САЩ са получили подкрепа от Бахрейн, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Катар.
Ще има ли скоро нови атаки?
Междувременно медии и анализатори вече спекулират за възможни нови атаки. Преди посещението си в Китай американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще срине Иран с бомбардировки. Според Брад Купър, шеф на американското военно командване за Близкия изток, Иран почти няма как да се защити - или най-малкото не за дълго време.
"Днес Иран вече не може да напада в същите мащаби, а тъй като 90 процента от отбранителната му промишленост са разрушени, Иран в продължение на години няма да може да възстанови оръжията си", казва Купър.
Следователно САЩ и Израел биха могли да нанесат сериозни удари на Иран, поне в дългосрочен план. По данни на американски медии, които се позовават на доклад на тайните служби, към момента Иран е изстрелял едва около 30 процента от запасите си. Така че в краткосрочен план проблемът с Ормузкия проток едва ли ще бъде решен, заключава АРД.
