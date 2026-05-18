Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
"Много кораби преминават": какво се случва в Ормузкия проток

"Много кораби преминават": какво се случва в Ормузкия проток

18 Май, 2026 17:20 3 936 39

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • израел

По данни на американски медии, които се позовават на доклад на тайните служби, към момента Иран е изстрелял едва около 30 процента от запасите си

"Много кораби преминават": какво се случва в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В последните дни "много, много кораби" явно са преминали през Ормузкия проток. Засега не се знае при какви условия ги е пропуснал Иран. Ясно е само едно: решение на конфликта със САЩ не се очертава.

Очевидно в Ормузкия проток има пролуки: през последните дни множество кораби са минали оттам. Иранската държавна телевизия съобщи, че от сряда вечерта насам 30 плавателни съда са пресекли протока. Не е известно дали това е станало срещу заплащане. Япония, която е една от възползвалите се държави, отрича това, информира германската обществена медия АРД.

"И тогава ще гарантираме, че всеки кораб ще може да преминава безопасно"

Все повече кораби могат да използват Ормузкия проток, заяви външният министър на Иран Абас Арагчи в кулоарите на срещата на държавите от БРИКС в Индия. "В последните дни много, много кораби - с подкрепата на нашите военноморски сили - преминаха през протока. И това ще продължи да бъде така. Нападателната война трябва да бъде напълно прекратена. И тогава ще гарантираме, че всеки кораб ще може да преминава безопасно", каза още министърът, цитиран от АРД.

Иран отново предяви претенциите си самостоятелно да владее протока и сега, и в бъдеще. А това е още един от спорните въпроси в конфликта със САЩ, отбелязва АРД. Първоначално ставаше въпрос само за иранската ядрена програма, заяви американският външен министър Марко Рубио пред NBC News. Но сега залогът е по-голям: "В отговор Иран реши да завземе международен проток, да го обяви за своя собственост и да изисква такси. Няма да допуснем това". В резултат американското правителство наложи собствена блокада - и то спрямо Иран, припомня АРД.

По думите на Арагчи решение може да бъде намерено само по пътя на дипломацията. В същото време обаче Иран вече няколко пъти отлага отговорите си на американските предложения и дори провали преговорите, подготвени с посредничеството на Пакистан. Вината за това е единствено и само на САЩ, твърди Арагчи. "Най-големият проблем са противоречивите послания, които получаваме от американците - чрез техните коментари, интервюта и т.н."

Как Иран се представя като жертва

Докато Иран твърди, че просто се защитава срещу наложената му война, не се казва и дума за ракетните обстрели на Техеран срещу Израел, нито пък за продължителната война, която режимът води чрез Хизбула, Хамас, хутите и проиранските милиции в Ирак. Вместо това Техеран и неговите съюзници рисуват картина, в която всички са срещу Иран - САЩ, Израел, държавите в Персийския залив.

Като доказателство за това близки до иранската Революционна гвардия канали разпространиха в интернет реч на американската сенаторка Джони Ърнст, в която тя наред с другото казва, че САЩ са получили подкрепа от Бахрейн, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Катар.

Ще има ли скоро нови атаки?

Междувременно медии и анализатори вече спекулират за възможни нови атаки. Преди посещението си в Китай американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще срине Иран с бомбардировки. Според Брад Купър, шеф на американското военно командване за Близкия изток, Иран почти няма как да се защити - или най-малкото не за дълго време.

"Днес Иран вече не може да напада в същите мащаби, а тъй като 90 процента от отбранителната му промишленост са разрушени, Иран в продължение на години няма да може да възстанови оръжията си", казва Купър.

Следователно САЩ и Израел биха могли да нанесат сериозни удари на Иран, поне в дългосрочен план. По данни на американски медии, които се позовават на доклад на тайните служби, към момента Иран е изстрелял едва около 30 процента от запасите си. Така че в краткосрочен план проблемът с Ормузкия проток едва ли ще бъде решен, заключава АРД.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    37 4 Отговор
    Само на зелето не му е ясно, че корабите са на приятелски държави. Аятоласите го казаха оня ден, че няма да им създават проблеми.

    17:23 18.05.2026

  • 2 Сатана Z

    31 4 Отговор
    А бай Дончо изстреля 48 Томахавки за да убие 168 ученички.

    Коментиран от #33

    17:24 18.05.2026

  • 3 До преди няколко месеца

    19 5 Отговор
    Хората не го бяха чували тоя проток, а сега е тема нумеро уно по всички медии. Знаете, на кого да благодарите за това.

    17:27 18.05.2026

  • 4 Сатана Z

    26 4 Отговор
    Ормузкия пролив не е международна собственост, а се намира в Ирански шелф

    17:27 18.05.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 13 Отговор
    Колко кораба от ИРАНСКИ пристанища са минали през щатската блокада.
    Никой нищо не казва....що ли?????

    Коментиран от #12

    17:29 18.05.2026

  • 6 честен ционист

    4 12 Отговор
    Евакуирват се, преди да е дунал "астероидът".

    17:30 18.05.2026

  • 7 Швейк

    5 16 Отговор
    Бай Дончо се удави в Ормузкия проток, а Путин се погреба жив във бункера

    17:34 18.05.2026

  • 8 Атина Паднала

    9 3 Отговор
    Зеле,зеле кога ще втасаш че Коледа мина а германскотео зеле невтасало и една сърма не сме изяли,да се надяваме да вкиснеш следващата Коледа 1026-2027

    17:37 18.05.2026

  • 9 Тома

    9 2 Отговор
    Който плаща минава

    17:45 18.05.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 10 Отговор
    Колко кораба от ИРАНСКИТЕ пристанища минаха през щатската блокада.
    Другото е лъжем да те мажем.

    Коментиран от #13, #23

    17:48 18.05.2026

  • 11 Рублевка

    8 3 Отговор
    До и през ВСВ САЩ бяха мотор на прогреса, изобретенията и индустриалното развитие! След ВСВ започна бавно плъзгане надолу, което започва да се превръща в свободно падане в бездната.
    Другари и господа, сега Китай произвежда всичко, което не е създадено от Боги и природата!

    17:49 18.05.2026

  • 12 ГОЛЕМ РЕВ

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Смешни сте

    17:49 18.05.2026

  • 13 Голям рев

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Смешници

    17:50 18.05.2026

  • 14 Персите го набиха

    6 2 Отговор
    На умрелия фащ

    17:51 18.05.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 4 Отговор
    Американската армия твърди, че е спряла десетки кораби

    Към 17 май американските сили са върнали 81 търговски кораба и са неутрализирали четиринадесет съда като част от блокадата на иранските пристанища, съобщи Централното командване на САЩ в публикация в социалните мрежи.

    Коментиран от #18

    17:57 18.05.2026

  • 16 Това развитие

    2 2 Отговор
    не отговаря на желанията нито на САЩ, нито на Израел с бъдещия газопровод от саудитите до Хайфа. Очаквайте инциденти, разследвания дали са плащали тези кораби, задържания и прочие. Няма да остане така тази работа. Отделно американците готвят нови удари и това е ход на Иран да се покаже като страната, която не създава спънки за корабоплаването и е атакувана. Там трайно решение няма да има скоро, и несигурността ще държи дълго цената на петрола минимум над 90 долара, аз не мисля, че САЩ, Иран или страните от Залива искат в момента всичко да приключи, да се чуе, че приключва трайно и категорично и цената и на нефта, и на газта да се срине с 40%. Напротив - тепърва едните ще продължат да печелят, а другите ще искат високи цени, за да си възстановят загубите и пропуснатите печалби. Тръмп е прежалил изборите, той вече и пари директно да раздава като Байдън при Ковид няма да ги спечели, така че те не са фактор повече.

    17:59 18.05.2026

  • 17 Горски

    7 2 Отговор
    Голям клоун е Тръмп. Дрънка глупости и веднага клекна, както кляка и на Путин. Срам, излагация за САЩ. Дано вече се нормализират нещата! Че "новият /стар/ вирус" потропва на вратата. Да не би друго да са се споразумели - американците да спрат да пречат извън протока на китайски кораби за да не се намесят по-решително китайците във войната? Бонус ИРАН си ги пердаши краварските самолетоносачи ЯКООО! Друга е темата, че бай перука живее с делюзията за краварско величие от средата на 20 век! Срещу БРИКС няма кво да направи краварчето. Натам вътрешното разделение в краварника е огромно и като нищо ще си спретнат 2ра Гражданска война, като стой та гледай. Над 40 кораба с товари от и за Иран са преодолели блокадата през последните няколко дни, съобщават западни агенции. САЩ са нямали достатъчно надводни съдове да ги спрат за проверка или да ги изкарат от строя. По същество дялът на спрените кораби е около 5% от общия брой успели да преминат.

    Коментиран от #19

    18:00 18.05.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛ ЕМ приСМЕХ, командващият САШтинските военноморски операции обяви, че ВМС са изчерпали средствата си за гориво и боеприпаси🤔❗

    Коментиран от #20

    18:03 18.05.2026

  • 19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Бомби ИРАН
    Бомби ПУТИН
    Пак ша бомби ИРАН

    Коментиран от #21

    18:03 18.05.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Оръжията на САЩ никога не свършват.
    Както парите на САЩ.

    Коментиран от #25, #26

    18:05 18.05.2026

  • 21 Горски

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ех мечти, мечти!

    18:06 18.05.2026

  • 22 Ами какво може да става?!

    6 1 Отговор
    Елементарно, Уотсън! Плащат си таксите в юани и преминават.

    От всичката тая работа Китай е на далавера, а големия губещ е петродолара.
    Вече Пакистан(съюзник на Иран) пази Саудитска Арабия с руско и китайско ПВО. САЩ са изгонени от Залива.

    18:07 18.05.2026

  • 23 Ами..

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Иранския петрол отдавна се транспортира през руските пристанища...

    Коментиран от #24

    18:10 18.05.2026

  • 24 Голе

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ами..":

    И как точно че нещо не са разбра.

    18:12 18.05.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Доларите в Света не могат да покрият САШтинския дълг, който в банкноти
    БИ СТИГНАЛ ДО ЛУНАТА❗

    Коментиран от #28

    18:12 18.05.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Това не е от ТАСС:
    "Запасите на САЩ от боеприпаси и ракети са ТЕЖКО ИЗЧЕРПАНИ. " - Това предупреди американският сенатор Марк Кели пред СиБиеС
    "Мисля, че не е преувеличено да се каже, че е шокиращо колко дълбоко сме бръкнали в тези арсенали."- каза сенаторът от Демократическата партия. 🤠

    Коментиран от #27

    18:16 18.05.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 8 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Щатски ракети и бомби бомбят Путин нон стоп.
    Дали са изчерпани.
    Анализирай факти, не кой какво казва този или онзи.
    А Иран скоро ша го почват....Вервай ми.

    18:25 18.05.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И колко е ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА САЩ....
    Че нещо не са разбра.

    18:26 18.05.2026

  • 29 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 6 Отговор
    Американската армия твърди, че е спряла десетки кораби
    Към 17 май американските сили са върнали 81 търговски кораба и са неутрализирали четири съда като част от блокадата на иранските пристанища, съобщи Централното командване на САЩ в публикация в социалните мрежи.

    18:27 18.05.2026

  • 30 И ВЪВ ОСНОВАТА

    2 0 Отговор
    На това е КИТАЙ. ТЕ ДЪРЖАТ И НОЖА И ХЛЯБА.

    Коментиран от #32

    18:29 18.05.2026

  • 31 военен неможач

    0 0 Отговор
    Браво на Дойче веле. Ашколсун, еваллау машшалах!

    18:36 18.05.2026

  • 32 Китай клекна пред Тръмп.

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "И ВЪВ ОСНОВАТА":

    Тайван е ...тайвански.
    Пролива затворен.
    Тапата стои отзад на Аятоласите...в пролива де.

    18:37 18.05.2026

  • 33 Сатаната Фют

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Аятолаха и почти цялото иранско ръководство

    18:39 18.05.2026

  • 34 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    1 4 Отговор
    Колко танкера от ИРАНСКИ пристанища минаха през щатската блокада ????

    18:39 18.05.2026

  • 35 бай Даньо

    2 0 Отговор
    Тия бодряшки американски приказки ги слушахме и преди да почне настоящия резил и изглежда идва още по голям . Няма лошо имаме пуканки .

    18:59 18.05.2026

  • 36 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 1 Отговор
    Къде са скатахте бре.

    Коментиран от #37

    19:16 18.05.2026

  • 37 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Ас се скатах измежду бълдърите на женския ти родител у тях...

    Коментиран от #38

    19:50 18.05.2026

  • 38 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Само женските са скатават

    20:01 18.05.2026

  • 39 Ко речи

    1 1 Отговор
    Израел жертва? Вие олигофрени ли сте. Даже не харесвам Иран, но пропагандата ви е гнусна!

    20:55 18.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания