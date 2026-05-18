Смартфоните и социалните мрежи са виновни за ниската раждаемост

18 Май, 2026 17:31 771 23

През последните 20 години раждаемостта е спаднала значително в цял свят

Събина Андреева

Разпространението на смартфоните, мобилния интернет и социалните мрежи може да е сред ключовите фактори зад глобалния спад на раждаемостта през последните две десетилетия. До този извод стигат все повече икономисти, демографи и социолози, цитирани от Financial Times, които анализират връзката между дигитализацията на ежедневието и промените в човешките взаимоотношения.

Според редица нови изследвания масовото навлизане на смартфоните е променило начина, по който младите хора общуват, изграждат връзки и създават семейства. Учените отбелязват, че именно след края на 2000-те години – периодът, в който започва глобалният бум на мобилните устройства – в много държави се наблюдава рязък и ускорен спад на раждаемостта, особено сред хората под 30-годишна възраст.

Изследователи от University of Cincinnati свързват тенденцията с разширяването на 4G мрежите и достъпа до високоскоростен мобилен интернет. Анализът им показва, че в САЩ и Великобритания раждаемостта е намаляла най-бързо именно в районите, където модерната мобилна инфраструктура е била внедрена първа.

Според авторите дигиталните технологии постепенно са ограничили времето, което хората прекарват в директен социален контакт. Онлайн комуникацията, социалните мрежи и стрийминг платформите все по-често заменят традиционните форми на общуване и срещи на живо, което оказва влияние върху романтичните отношения, браковете и създаването на семейства.

Данните, цитирани от Financial Times, показват сходен модел и в други части на света. В САЩ, Великобритания и Австралия рязък спад в раждаемостта сред младите хора започва около 2007 г. – същата година, в която на пазара се появява първият iPhone. Година по-късно стартира и платформата Android, което ускорява глобалното разпространение на смартфоните.

Във Франция и Полша подобен спад се наблюдава около 2009 г., а в държави като Мексико, Мароко и Индонезия – около 2012 г., когато мобилният интернет става значително по-достъпен за масовия потребител.

Изследователите подчертават, че ефектът е най-силен при най-младите възрастови групи – поколението, израснало изцяло със смартфони и социални мрежи. Според част от експертите това поколение прекарва по-малко време в лични срещи, започва по-късно сериозни връзки и по-често отлага създаването на деца.

Паралелно с технологичните фактори учените посочват и други причини за демографския спад – икономическа несигурност, високи цени на жилищата, нарастващи разходи за отглеждане на деца, промени в ценностите и увеличаване на психичното натоварване сред младите хора.

Някои социолози отбелязват, че социалните мрежи са променили и начина, по който хората възприемат интимните отношения. Все по-голямо влияние имат приложенията за запознанства, алгоритмите за съдържание и дигиталната култура на постоянно сравнение, което според специалисти може да увеличава социалната тревожност и затрудненията при изграждането на дългосрочни връзки.

Сходни тенденции вече се наблюдават в почти всички развити икономики. По данни на United Nations над половината държави в света вече имат раждаемост под нивото, необходимо за естествено възпроизводство на населението.

Особено тревожна остава ситуацията в Европа. В Германия раждаемостта достигна най-ниските си нива от края на Втората световна война. Данните на германската Федерална статистическа служба показват, че броят на новородените намалява четвърта поредна година, докато смъртността продължава значително да надвишава броя на ражданията.

Подобни процеси се наблюдават и в Япония, Южна Корея, Италия и Испания, където правителствата вече инвестират милиарди в програми за стимулиране на раждаемостта, семейни помощи и подкрепа за младите родители.

Въпреки това демографите подчертават, че няма единствена причина за глобалния спад на раждаемостта. Според тях технологиите вероятно са само част от много по-широка трансформация на начина на живот, социалните отношения и икономическите модели в съвременния свят.


