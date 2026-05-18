Смартфоните и социалните мрежи са виновни за ниската раждаемост

Разпространението на смартфоните, мобилния интернет и социалните мрежи може да е сред ключовите фактори зад глобалния спад на раждаемостта през последните две десетилетия. До този извод стигат все повече икономисти, демографи и социолози, цитирани от Financial Times, които анализират връзката между дигитализацията на ежедневието и промените в човешките взаимоотношения.
Според редица нови изследвания масовото навлизане на смартфоните е променило начина, по който младите хора общуват, изграждат връзки и създават семейства. Учените отбелязват, че именно след края на 2000-те години – периодът, в който започва глобалният бум на мобилните устройства – в много държави се наблюдава рязък и ускорен спад на раждаемостта, особено сред хората под 30-годишна възраст.
Изследователи от University of Cincinnati свързват тенденцията с разширяването на 4G мрежите и достъпа до високоскоростен мобилен интернет. Анализът им показва, че в САЩ и Великобритания раждаемостта е намаляла най-бързо именно в районите, където модерната мобилна инфраструктура е била внедрена първа.
Според авторите дигиталните технологии постепенно са ограничили времето, което хората прекарват в директен социален контакт. Онлайн комуникацията, социалните мрежи и стрийминг платформите все по-често заменят традиционните форми на общуване и срещи на живо, което оказва влияние върху романтичните отношения, браковете и създаването на семейства.
Данните, цитирани от Financial Times, показват сходен модел и в други части на света. В САЩ, Великобритания и Австралия рязък спад в раждаемостта сред младите хора започва около 2007 г. – същата година, в която на пазара се появява първият iPhone. Година по-късно стартира и платформата Android, което ускорява глобалното разпространение на смартфоните.
Във Франция и Полша подобен спад се наблюдава около 2009 г., а в държави като Мексико, Мароко и Индонезия – около 2012 г., когато мобилният интернет става значително по-достъпен за масовия потребител.
Изследователите подчертават, че ефектът е най-силен при най-младите възрастови групи – поколението, израснало изцяло със смартфони и социални мрежи. Според част от експертите това поколение прекарва по-малко време в лични срещи, започва по-късно сериозни връзки и по-често отлага създаването на деца.
Паралелно с технологичните фактори учените посочват и други причини за демографския спад – икономическа несигурност, високи цени на жилищата, нарастващи разходи за отглеждане на деца, промени в ценностите и увеличаване на психичното натоварване сред младите хора.
Някои социолози отбелязват, че социалните мрежи са променили и начина, по който хората възприемат интимните отношения. Все по-голямо влияние имат приложенията за запознанства, алгоритмите за съдържание и дигиталната култура на постоянно сравнение, което според специалисти може да увеличава социалната тревожност и затрудненията при изграждането на дългосрочни връзки.
Сходни тенденции вече се наблюдават в почти всички развити икономики. По данни на United Nations над половината държави в света вече имат раждаемост под нивото, необходимо за естествено възпроизводство на населението.
Особено тревожна остава ситуацията в Европа. В Германия раждаемостта достигна най-ниските си нива от края на Втората световна война. Данните на германската Федерална статистическа служба показват, че броят на новородените намалява четвърта поредна година, докато смъртността продължава значително да надвишава броя на ражданията.
Подобни процеси се наблюдават и в Япония, Южна Корея, Италия и Испания, където правителствата вече инвестират милиарди в програми за стимулиране на раждаемостта, семейни помощи и подкрепа за младите родители.
Въпреки това демографите подчертават, че няма единствена причина за глобалния спад на раждаемостта. Според тях технологиите вероятно са само част от много по-широка трансформация на начина на живот, социалните отношения и икономическите модели в съвременния свят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
17:32 18.05.2026
2 хаха
Коментиран от #3
17:34 18.05.2026
3 Така
До коментар #2 от "хаха":Е! Чалмит ще те пребият, ще те изнасилят, и ще те напълнят без да се интересуват какво искаш. Ако имаш късмет да не те убият.
17:40 18.05.2026
4 Хаха
17:43 18.05.2026
5 Заради
Коментиран от #11
17:43 18.05.2026
6 Слава богу
Коментиран от #7
17:44 18.05.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Слава богу":Големият срив е след 2020 г
17:47 18.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 простичко е
А сега - как да оставиш телевизора и телефона, как, като има толкова интересни неща да се видят - политика, реалитита, клюки, та животни, та мода......ами извънземните....е, на кой му е до секс ?!!!
17:53 18.05.2026
10 всички жени вече искат пари да ти пуснат
17:59 18.05.2026
11 Баба Гошка
До коментар #5 от "Заради":А ти лично какво предлагаш на една жена да роди от тебе? 7 години съжителство без ангажименти и брак? Тя да бачка и да се издържа и да си делите разходите за жилище, храна и забавления? А, ако забременее случайно, да го махала, щот ти било рано на 35 и кусур години за сериозни неща. После що не щяла да ражда. Ми много по- добре ще е за една жена да си работи, живее и издържа сама, отколкото да се занимава с незрели уббиттаци, мераклии да я ползват без ангажимент.
Коментиран от #14, #16
18:14 18.05.2026
12 Коя ще си го тури
Коментиран от #17
18:20 18.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 иван нереза
До коментар #11 от "Баба Гошка":ако някоя иска да я заплюдя със магарешкия си , да се обажда
после да се оправя , на мен не ми дреме дали е родила
18:24 18.05.2026
15 оня с коня
18:24 18.05.2026
16 Коце
До коментар #11 от "Баба Гошка":А ти бабче, защо си мислиш, че ти се полага да си играеш с вълшебната пръчка безплатно? Ако искаме да плащаме вашето съществуване е безмислено, защото ни трябват едни други жени, които не досаждат.
Коментиран от #19
18:32 18.05.2026
17 Баба Гошка
До коментар #12 от "Коя ще си го тури":Кой мъж? Той даже брак не й предлага, съжителник й е. Не опират само до пари нещата. Работим и имаме собствени пари. Други имат от родителите си. Но няма мъж насреща. Една позната с 2 отраснали деца над 30 годишни - мъж и жена, висшисти, работещи от години. Питам я, нещо за брак, деца младите не дават ли сигнал? Отговаря, че те съжителстват със съответния си партньор и си делят КРЕДИТА за покрива над главите. Ей туй е бъдещето. Тъкмо ще изплатят кредита след 20-30 години, а вече и до 50 годишни ипотеки предлагат и, ако спрат да се понасят, ще трябва да продадат покрива и да делят парите и всеки по живо по здраво. На никой не му се занимава с деца. Потрнциалните Баби имат още десетина години и те да баччкат до пенсия. Не могат да се ангажират.
18:39 18.05.2026
18 мда
18:55 18.05.2026
19 Баба Гошка
До коментар #16 от "Коце":Плащай си за услугите, не ни пречиш. Една нормално изглеждаща жена Винаги и на ВСЯКА възраст може да получи безплатно кекс, ако иска. Тук става дума за деца и раждаемост. Белите мъже все повече се интересуват от мъже, лак за нокти, обезкосмяване и т.н. Затуй по улиците бели жени - майки и баби бутат колички с мешани скарри. Защото даже и таквиз кат Иван с магарешкия си са на свършване, но от Азия и Африка, пък даже от латинска Америка пришълците бързо запълват липсата на заплодители.
Коментиран от #22
18:55 18.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ООрана държава
21:21 18.05.2026
22 Взимай котките и си трай
До коментар #19 от "Баба Гошка":Запълват единствено дупките,после рев по форумите,че нямало мъже.Колко женска мъка има по този свят…
Коментиран от #23
21:41 18.05.2026
23 Баба Гошка
До коментар #22 от "Взимай котките и си трай":Ти си вземай котките, щот даже дупки не мойш запълва с мекотелото си. Пришълците са заплодители. Лежкунят на социал по цял ден и само си мислят коя бялла паттка да прекарат. Дошли са И за бяло мессо и го получават дори без ангажимент, защот все още имат тестостерон и не ги е страх, че ще им вземат ризата от гърба. А белите блеят под дъгата и много гий страх една жена да не ги върже с детенце. Щяла да му вземе от кредита, щот той друго няма.
00:34 19.05.2026