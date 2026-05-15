Фенско писмо разчувства звездата на Арсенал Букайо Сака

15 Май, 2026 18:36

Емоционално послание от привърженик на „топчиите“ трогна младия футболист по време на подкаст

В един от последните епизоди на популярния подкаст Beast Mode On, Букайо Сака – изгряващата звезда на Арсенал, бе изненадан с писмо, изпълнено с топли думи и неподправена обич от верен фен на лондонския клуб. Младият футболист не успя да скрие емоциите си, докато четеше трогателното послание, което докосна не само него, но и всички слушатели.

В писмото, изпратено от страстен привърженик на „артилеристите“, се казва: „Букайо Сака – какво още може да се добави? Той не е просто част от отбора, а истинският двигател на Северен Лондон. Надежда, облечена в екипа на крило. Благодарение на него децата в този район вярват в чудеса и се стремят към върха. Той е този, който се усмихва до корнер флага при убедителна победа над Реал Мадрид. За нас, феновете на Арсенал, той е един от нас – и това значи всичко. Букайо е символ на радост, устойчивост и вдъхновение. Историята му на терена е доказателство за малките, че мечтите наистина се сбъдват.“

След като изслуша писмото, 24-годишният Сака сподели с вълнение: „Уау. Благодаря! Това определено е написано от истински фен на Арсенал – усеща се във всяка дума. Чудесно е да усещаш такава подкрепа и обич от хората.“

Букайо Сака е част от Арсенал още от седемгодишна възраст. Той преминава през прочутата академия в Хейл Енд, за да се превърне днес в ключова фигура за първия отбор и вдъхновение за хиляди млади таланти.


