Спипаха 198 контрабандни пистолета на МП Лесово

Митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха 198 контрабандни пистолета и 120 пълнители за патрони, укрити в товарен автомобил.
На 18 май 2026 г. на МП Лесово пристига на входящо трасе в страната товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин с инициали Й.Г. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България. След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на превозното средство, при която откриват в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки.
Установено е, че кашоните съдържат 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители, както и още 120 празни пълнители за патрони.
Контрабандните пистолети и пълнители са иззети. Образувано е досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. Престъплението е квалифицирано по чл.242, ал.1, б. „г“ от НК. Турският гражданин Й.Г. е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.
До коментар #1 от "Тоз":Шофьора даже може да не знае за тези пистолети.
До коментар #3 от "кой мy дpeмe":те вече се разбраха,ако не си разбрал!
До коментар #5 от "Мдаааа":Със сигурност не знае.
