Доц. Мариана Тиен пред ФАКТИ: Тайван остава най-големият препъникамък между Пекин и Вашингтон (ВИДЕО)

Риториката в медиите след срещата между Си и Тръмп, която използват американците, е много по-цветиста и емоционална, докато в китайските медии тонът е много по-сдържан и премерен. В Китай има строго изградена система на комуникация – във всяко министерство има говорител, който подава най-важната информация към китайската информационна агенция, еквивалент на българската БТА, както и към китайската телевизия CCTV. Именно на базата на тази официална информация работят китайските медии. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ в предаването „Разговор“ Мариана Тиен, преподавател по китайски език.
„Много е важно да се отбележи, че медиите в САЩ и Западна Европа интерпретират събитията по един начин, а медиите в Китай – по съвсем различен. Разликата е съществена. На първо място Си Дзинпин постави въпроса за Тайван. Това е изключително сериозен въпрос за Китай. Дори така наречената „кулинарна дипломация“, която китайската страна показа, носеше символика – различните зали, паркове, местата на срещите, всичко беше внимателно подбрано и насочено към определени послания. Си Дзинпин искаше да покаже пред китайския народ идеята за „единен Китай“ – една държава, две системи. Тайван остава един от най-важните геополитически въпроси. Говореше се за американското военно сътрудничество с Тайван, за историята на острова, който се намира в югоизточната част на Китай и е повод за един от основните геополитически сблъсъци в света“, добави гостът.
„Си много ясно даде да се разбере, че ако този въпрос за Тайван не бъде решен, няма как да се премине към реални търговски и икономически преговори със САЩ. Още по-рано, на срещите в Южна Корея между Си и Тръмп, китайската страна даде ясен сигнал по темата. В момента се говори много, но реално няма нищо подписано от китайска страна и няма индикации Пекин да отстъпи по въпроса за Тайван“, каза още Мариана Тиен.
Какво общо имат САЩ с Тайван е загадка за мен.
До коментар #1 от "глоги":като такава и с брака си. Но по-добре да не говори по темата.
Наясно са какво им мислят западните лешояди. Там заблуди по този въпрос няма.
