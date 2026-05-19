Доц. Мариана Тиен пред ФАКТИ: Тайван остава най-големият препъникамък между Пекин и Вашингтон (ВИДЕО)

19 Май, 2026 15:36 496 10

  • мариана тиен-
  • сащ-
  • китай-
  • тръмп-
  • си-
  • визита-
  • тайван

Всичко по време на визитата на Тръмп в Китай беше символика – залите, парковете и самата организация на срещите, заяви гостът

Риториката в медиите след срещата между Си и Тръмп, която използват американците, е много по-цветиста и емоционална, докато в китайските медии тонът е много по-сдържан и премерен. В Китай има строго изградена система на комуникация – във всяко министерство има говорител, който подава най-важната информация към китайската информационна агенция, еквивалент на българската БТА, както и към китайската телевизия CCTV. Именно на базата на тази официална информация работят китайските медии. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ в предаването „Разговор“ Мариана Тиен, преподавател по китайски език.

„Много е важно да се отбележи, че медиите в САЩ и Западна Европа интерпретират събитията по един начин, а медиите в Китай – по съвсем различен. Разликата е съществена. На първо място Си Дзинпин постави въпроса за Тайван. Това е изключително сериозен въпрос за Китай. Дори така наречената „кулинарна дипломация“, която китайската страна показа, носеше символика – различните зали, паркове, местата на срещите, всичко беше внимателно подбрано и насочено към определени послания. Си Дзинпин искаше да покаже пред китайския народ идеята за „единен Китай“ – една държава, две системи. Тайван остава един от най-важните геополитически въпроси. Говореше се за американското военно сътрудничество с Тайван, за историята на острова, който се намира в югоизточната част на Китай и е повод за един от основните геополитически сблъсъци в света“, добави гостът.

„Си много ясно даде да се разбере, че ако този въпрос за Тайван не бъде решен, няма как да се премине към реални търговски и икономически преговори със САЩ. Още по-рано, на срещите в Южна Корея между Си и Тръмп, китайската страна даде ясен сигнал по темата. В момента се говори много, но реално няма нищо подписано от китайска страна и няма индикации Пекин да отстъпи по въпроса за Тайван“, каза още Мариана Тиен.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    1 2 Отговор
    Мариана Тиен- преподавателКА по китайски език.

    Коментиран от #7

    15:42 19.05.2026

  • 2 Джо

    3 1 Отговор
    Тайванците са едни отнай-милите и спокойни хора на света.Островът им е прекрасен/има няколко/ и никак не се страхуват от китайците,тъй като те се иматза чисти китайци.

    15:43 19.05.2026

  • 3 интересно

    3 0 Отговор
    това го знам и без да съм си купил или да са ми подарили титла "професор"

    15:46 19.05.2026

  • 4 механик

    1 0 Отговор
    Преобладава червеното в облеклото , а може би и в разбиранията на г-жа Тиен .

    15:53 19.05.2026

  • 5 нннн

    3 1 Отговор
    За Китай Тайван е китайски остров, населен с китайци, на който е избягал Чан Кайши с армията си.
    Какво общо имат САЩ с Тайван е загадка за мен.

    15:58 19.05.2026

  • 6 ЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ Е АНТИХРИСТЪТ

    2 1 Отговор
    Китай се правят - че им пука за Тайван, за да мислят от САЩ - че са напипали слабо място на Китай. Тайван е колония на САЩ, плащат колониален данък на САЩ - купили са 1000 милиарда дълг на САЩ, облигации.. БВП име по-малко.
    БКП разруши Бузлуджа паметник, и на съветската армия. Живковата номенклатура, живковата мафия която смени Москва с Вашингтон, и не е преставала да е на власт, и да е цялото статукво. И от "комунисти" станаха фашист и тежки капиталисти, антикомунисти. Кой е дядото на Асен Василев, на Пеевси дядото... НЯМА ПРАЗНО, НЯМА ЛАБАВО, НА 100% ВСИЧКИ СА ОТ ПАРТИЗАНИТЕ. Няма лошо ако тук таме от демократите и капиталистите да с с такива дядовци, НО ТЕ 100% СА ТАКИВА. дори журналистите ........ Войници са изпратили 1992г да рушат паметникът. Дори редовите от БСП не реагираха. Лявото е правото на слабият, дясното е правото на силният. Христос е носител на леви идеи. Общото е лявото. Дясното е егоизмът.. СОРОС Е ДЯСНОТО, АКО НЕ ВЯРВАШ, ПОКАЖИ КОЯ ЛЯВА КНИГА Е ИЗДАЛ - ЛЯВО ОТ ПРЕДИ 50 ГОДИНИ. Отворено общество е субкултури разделящи народът за да няма демокрация - за да може само тези с парите да взимат ресурсите чрез корупция. Фондация Херитидж е дясното което прави неоконсерватизмът - разделяни на народът близко до демокрация и налагане на фундаментализъм в народи които са в пред демокрация, за да се купуват лидерите и усвояват ресурсите.. За да остане завинаги разликата между бедни и богати. АНТИХРИСТЪТ ТОВА Е ЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ. Личната собствен

    16:03 19.05.2026

  • 7 и много се изживява

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    като такава и с брака си. Но по-добре да не говори по темата.

    16:03 19.05.2026

  • 8 Кайши

    1 0 Отговор
    мечу пух само пух

    16:05 19.05.2026

  • 9 Българин

    2 0 Отговор
    Тая защо ми се струва, че има нешо чифутско в нея?

    16:16 19.05.2026

  • 10 Абе

    0 0 Отговор
    то само Тайван да беше... От поне десетилетие в САЩ открито се говори за възпиране и "въздържане" на развитието на Китай на всяка цена. Китайците не са глупаци и чуват и четат тези глупости и си правят сметката. Едно две официални посещения през няколко години не означават нищо.
    Наясно са какво им мислят западните лешояди. Там заблуди по този въпрос няма.

    16:17 19.05.2026

