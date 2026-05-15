Александър Зверев се отказва от Хамбург заради травма, насочва вниманието си към "Ролан Гарос"

Александър Зверев няма да участва в престижния тенис турнир в Хамбург тази година. Причината за това решение са упорити болки в гърба, които измъчват спортиста още от началото на сезона на клей. Информацията бе потвърдена от агенция ДПА.

Вместо да се изправи пред родната публика, Зверев избира да заложи на здравето си и да си осигури допълнителна седмица за възстановяване. Турнирът в Хамбург стартира тази неделя, докато дългоочакваният "Ролан Гарос" отваря врати на 24 май. Решението на Зверев е продиктувано от препоръките на медицинския му екип, които настояват за пауза и рехабилитация.

"Изключително ми е тежко, че няма да мога да зарадвам феновете си в Хамбург – градът, в който съм израснал и който винаги е заемал специално място в сърцето ми. Болките в гърба ме възпрепятстват да играя на най-високо ниво, затова ще се вслушам в съветите на лекарите и ще се фокусирам върху възстановяването си," сподели Зверев в официално изявление.

Въпреки неприятната контузия, Зверев ще заеме второто място в основната схема на "Ролан Гарос", след като испанският талант Карлос Алкарас обяви, че няма да участва в надпреварата. Единственият, който ще бъде поставен по-високо от германеца, е Яник Синер.