Доцова се срещна с патриарх Даниил

19 Май, 2026 21:10 1 281 25

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. В разговора участваха и заместник-председателите на парламента Иван Ангелов, Рая Назарян, Айтен Сабри, Стою Стоев, Цончо Ганев и народният представител Атанас Славов, както и митрополитите от Светия синод на Българската православна църква (БПЦ), съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Патриарх Даниил благослови народните представители и поздрави Михаела Доцова с избирането ѝ за председател на 52-рото Народно събрание. Парламентът беше конституиран експедитивно и без противопоставяне и се надявам това да е добро начало и така да продължи работата му, добави той.

Разделението и противопоставянето през последните години битува сред народа, време е като нация да покажем, че можем да изслушваме различните мнения и никога да не забравяме, че срещу нас стои човек с други възгледи, но човек като нас, подчерта патриарх Даниил. Всички имаме нужда от внимание, разбиране и справедливост и съсредоточим ли се в това, ще можем да търсим единство в разнообразието, добави той. Нека се стремим да общуваме с уважение към другия, да се обединим около полезните неща и да си поставим за цел това народно единение, което е изписано и на сградата на Народното събрание - „Съединението прави силата“, обърна се патриарх Даниил към народните представители.

Председателят на парламента отбеляза, че участието в срещата на народни представители от всички парламентарни групи е признание за ролята на Българската православна църква в историята на нашия народ и е израз на воля да се полагат усилия за развитието на българската духовност. Пред обществото ни стоят много предизвикателства, но най-голямото сред тях е да запазим моралните устои, добродетелите и ценностите, в които религията възпитава, посочи Михаела Доцова. По думите ѝ трябва да се вслушаме в посланията на Църквата за единение, да загърбим различията и да търсим работещи решения. Тя заяви, че вижда желание да се възобнови политическият диалог и да се направи нужното за приемане на качествени закони. Всеки един от нас може да допринесе за това България да пребъде, добави Михаела Доцова.

По време на разговора беше отбелязано, че времето не е стигнало на 51-вото Народно събрание да приеме промени в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с въвеждане на вероучение. Народните представители изразиха готовност да обсъдят възможността децата по избор на родителите да бъдат обучавани по такъв учебен предмет, посочват от пресцентъра на парламента.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че за всеки законопроект, който има отношение към развитието на българската духовност, ще бъде търсено мнението на Светия синод на БПЦ.

Председателят на парламента подари на Негово Светейшество напрестолен кръст и му пожела да допринася за единението на българския народ и за утвърждаване на непреходните духовни ценности на Църквата ни. От своя страна, патриарх Даниил дари на Михаела Доцова икона „Неръкотворен образ на Господ Иисус Христос“ и книгата на доц. Мария Кьосева „Гражданскоправен статус на Българската православна църква“.

На 30 април т.г. Михаела Доцова от „Прогресивна България" беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание (НС). Това стана още на първото тържествено заседание на новоизбрания парламент.


  • 1 Един

    16 11 Отговор
    Б@клук встречал друг б@клук

    Коментиран от #19, #21

    21:12 19.05.2026

  • 2 стар козел

    17 11 Отговор
    млада върба лющеше

    21:14 19.05.2026

  • 3 ръцете долу от децата манипулатори

    11 4 Отговор
    отбелязано, че времето не е стигнало на 51-вото Народно събрание да приеме промени в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с въвеждане на вероучение

    Коментиран от #20, #22

    21:15 19.05.2026

  • 4 Минавам само

    11 5 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮

    Коментиран от #13

    21:18 19.05.2026

  • 5 от село

    9 11 Отговор
    Доцова е с 99% над Рая Нагазян !

    Коментиран от #9, #14, #17

    21:18 19.05.2026

  • 6 Какво

    11 4 Отговор
    вероучение искаш ма, сиган

    21:19 19.05.2026

  • 7 Доцата

    13 4 Отговор
    от берковския клан

    21:20 19.05.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    13 3 Отговор
    Почнат ли задявките с религиите, значи нищо няма да се направи за справяне с мафията, мутрите и бандюгите. За 36 години всички управляващи са много набожни, но разказаха фамилиите на бедните хора!

    21:28 19.05.2026

  • 9 Истината

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "от село":

    Планината ражда хора, а полето – тикви.

    21:29 19.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Име

    3 2 Отговор
    Приятни сънища!

    21:44 19.05.2026

  • 12 Сталин

    11 3 Отговор
    Тоя сатана как е пропуснал да благослови Бангаранга

    21:45 19.05.2026

  • 13 Сталин

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Минавам само":

    Поповете и власта са едно ,работят против народа

    21:46 19.05.2026

  • 14 мнение

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "от село":

    Така, както двете седят една до друга в залата много лесно може да се направи съпоставка между двете. Вътрешното излъчване на Доцова е много по-чисто от вътрешното излъчване на Назарян. От професионална гледна точка Назарян не достига и до коленете на Доцова. Доцова има титлата "Доктор" по правните науки, има и публикации. Назарян по какви науки е "Доктор" и какви публикации има. Въобще сравнение между двете е направо невъзможно. Ако Рая Назарян е реалистка и има смелост да погледне истината в очите, веднага трябва да си подаде оставката и да си седне в залата като редови депутат, защото всяка съпоставка между нея и Доцова е в полза на Доцова. Като си седна в залата между колегите от парламентарната група никой няма да се сети да прави каквато и да е съпоставка. Ако не си подаде оставката Назарян ще усети пренебрежително отношение към себе си и ще я боли много, а самочувствието ще и е смачкано.

    21:49 19.05.2026

  • 15 Куманоид

    6 6 Отговор
    на гости при сатанаил..... Нищо добро не може да се получи.
    "Две ченгета се събрали пред поповата врата
    Иж, миж, ти мижиш!

    21:52 19.05.2026

  • 16 Трябва

    11 6 Отговор
    Трябва да се приеме вероучението. Децата да се учат, поне на ценности, като любов и доброта към човека, защото от родители чалгари, само на простотия и псувни.

    21:53 19.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 4567

    6 8 Отговор
    Бабата на държавата и дядото на църквата се срещнали... и какво се родило?

    21:57 19.05.2026

  • 19 Слава Богу!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Слава Богу за всичко!

    22:29 19.05.2026

  • 20 Бого да помага!

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "ръцете долу от децата манипулатори":

    Слава Богу!

    22:30 19.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 1111

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ръцете долу от децата манипулатори":

    Вие си свалете ръцете от децата, защото с Бангаранга по площадите няма да ги възпитате!

    22:32 19.05.2026

  • 23 Професор

    4 2 Отговор
    Ние изискваме от Негово Светейшество веднага да опрости всички грехове на госпожица Доцова, благодарение на които достигна до този държавен пост и да й пожелае скорошно задомяване, семейство и деца. Писмено, ако обича. Мерси.

    22:49 19.05.2026

  • 24 дитриарх

    0 0 Отговор
    питраил

    23:34 19.05.2026

  • 25 Абе

    0 2 Отговор
    Патриарх значи баща.Какъв баща може да е тоя вие кажете.

    00:07 20.05.2026

