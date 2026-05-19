Ясно е за какъв срок ще бъде договорът на Енцо Мареска с Манчестър Сити

19 Май, 2026 15:51 408 2

Италианският специалист ще наследи Пеп Гуардиола начело на "гражданите"

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Енцо Мареска официално ще застане начело на Манчестър Сити, след като постигна пълно съгласие с клуба за тригодишен контракт. Информацията бе потвърдена от уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, който разкри, че Мареска ще наследи Пеп Гуардиола след края на настоящия сезон.

Много анализатори и фенове отдавна сочат Мареска като най-подходящия избор за мениджърския пост на "гражданите". С богат опит и доказани успехи, италианецът се завръща в Манчестър, където вече е оставил своя отпечатък. Той бе част от треньорския екип на Гуардиола между юли 2022 и юни 2023 година, а преди това ръководеше младежкия отбор на Сити до 23 години.

Преди да се завърне в Манчестър, Мареска се раздели с Челси през януари, след като изведе лондонския тим до триумф в Лигата на конференциите и Световното клубно първенство през изминалия сезон. Тези успехи затвърдиха репутацията му на амбициозен и иновативен треньор, готов да поеме предизвикателството на Висшата лига.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робокоп

    0 0 Отговор
    Визуално нямат разлика

    15:58 19.05.2026

  • 2 Читател

    0 0 Отговор
    Към отива човека променил футбола за винаги това е въпросът.

    16:16 19.05.2026

