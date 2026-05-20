Китай потвърди покупката на 200 самолета Боинг след срещата между Си и Тръмп в Пекин

20 Май, 2026 09:55 963 51

Сделката е част от по-широко търговско споразумение, което включва гаранции за доставки на авиационни компоненти и усилия за намаляване на митническото напрежение между двете най-големи икономики в света.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай потвърди, че ще закупи 200 самолета от „Боинг“ след срещата между китайския президент Си Цзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Съгласно постигнатото споразумение САЩ ще предоставят на Китай гаранции за доставки на части и компоненти за авиационни двигатели. Двете страни също така ще работят за удължаване на договореното през октомври примирие в търговската война и ще се стремят към намаляване на митата върху стоки на стойност 30 милиарда долара.

Посещението на Тръмп в Китай доведе до редица търговски ангажименти между двете най-големи икономики в света, включително сделката с „Боинг“ и разширяване на достъпа на американски земеделски производители до китайския пазар.

„Сключихме много отлични търговски сделки, включително договор за над 200 самолета за „Боинг“, с обещание за още 750 самолета, което би било най-голямата поръчка в историята на компанията“, заяви Тръмп.

Главният изпълнителен директор на „Боинг“ Кели Ортберг беше част от американската делегация, придружаваща Тръмп в Китай. В нея участваха още Илон Мъск, ръководител на „Тесла“, и Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на „Енвидиа“.

„Пътуването до Китай беше изключително успешно и постигнахме основната си цел - да отворим отново китайския пазар за поръчки на самолети „Боинг“, заявиха от компанията.

„Боинг“ уточни, че договореното включва първоначален ангажимент за 200 самолета, както и очаквания за допълнителни поръчки в бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реалиста

    9 7 Отговор
    кайтай не мое си прави самолети

    Коментиран от #40

    09:56 20.05.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 16 Отговор
    Що ли не купиха самолети от Путин.

    Коментиран от #5, #6, #9, #20

    09:58 20.05.2026

  • 3 Гробар

    10 6 Отговор
    Това, което не казват е, че условието е пълна поддръжка на самолетите в Китай.

    Коментиран от #8

    10:01 20.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами защото

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    първо спално беше обявено, че китайците ще закупят над 2,5 пъти повече самолети...Защо бройката бе намалена?

    Коментиран от #7, #14

    10:02 20.05.2026

  • 6 Механик

    18 12 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Руснацте не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #50

    10:03 20.05.2026

  • 7 Ол1гофрен,

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ами защото":

    Питат защо не купиха самолети от Русия.

    Коментиран от #24

    10:04 20.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 10 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Другото което не казват е, че китайски и турски авиокомпании ФЪРКАТ свободно над Раша, а евроGEйските заобикалят, като бити пЕЕраzи 1/6 от сушата на Земята и се чудят
    кой кого наказва със санкциите❗

    Коментиран от #12, #13, #19

    10:05 20.05.2026

  • 9 Факти

    16 15 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Защото Русия няма нито един технологичен продукт на световния пазар. Русия е примитивна ресурсна икономика. Тя вечно ще диша праха на Запада и на Изтока.

    Коментиран от #11, #16

    10:06 20.05.2026

  • 10 С ИЛИ БЕЗ ТАЗИ СРЕЩА

    16 2 Отговор
    КИТАЙ КУПУВА РЕДОВНО САМОЛЕТИ ОТ БОИНГ ИЛИ ЕЪРБЪС.

    10:07 20.05.2026

  • 11 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    13 14 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    10:10 20.05.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 13 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Коя ЗАПАДНА компания ша лети над , РАША, дето я спукват от БОМБЕНЕ.
    И що ли Китай не купи самолети от...Путин?

    Коментиран от #31, #37

    10:10 20.05.2026

  • 13 Психиатър

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Запиши си час!

    Коментиран от #34

    10:11 20.05.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ами защото":

    Бройката е около 500 Бойнга.
    Почват с 200 такива.
    С времето се планират останалите.
    Никой не бега от хубавото.

    Коментиран от #15, #17, #43

    10:12 20.05.2026

  • 15 ХА ХА ХА

    2 14 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Само да попитам; - От кой модел ще са Боингите -

    от тея дето падат в океана ли !?

    Коментиран от #28, #29

    10:20 20.05.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Хаяско разправя на крепостните,че са си самодостатъчни.

    10:22 20.05.2026

  • 17 Между другото

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Акциите на Боинг паднаха, понеже се очакваше сделката да е за 500,

    ама се поръчаха само 200.

    За сведение - за близките години,
    планирания брой нови самолети в Китай е към 9000

    10:23 20.05.2026

  • 18 Пръцко

    14 0 Отговор
    Airbus и Boeing отдааавна осигуряват почти целия въздушен превоз на Китай, както и по целия свят - въпрос на договори, отстъпки, възможности и т.н. Всяка година пласират там по 100-200 бр. Китайците опитват да си откопират собствен самолет, но нещо не им се получава. Та новина няма, просто поредните игри и хватки между Големите.

    10:24 20.05.2026

  • 19 Само питам

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Захарова, Песков и Медведев защо не летят извън границите на бившият СССР?

    Коментиран от #36

    10:25 20.05.2026

  • 20 6135

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Защото, драги ми Смехурко, срещу Русия и Китай се води икономическа война с всички средства, включително,уж независими международни организации.
    На Китайските и Руските самолети се отказват сертификации, позволяващи да се лети до западните летища. В резултат такива самолети се ползват само по вътрешни направления и до не-корумпирани държави.

    Коментиран от #27

    10:25 20.05.2026

  • 21 Мдаа!🤔

    7 9 Отговор
    Една от причините за появата на русофобия е ранната смяна на половата идентичност! Употребата на задните части не по предназначение, води до замъгляване на съзнанието!🫪

    Коментиран от #22, #23, #26

    10:26 20.05.2026

  • 22 Гресирана ватенка

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа!🤔":

    Виж как знаеш от опит😁😁😁

    10:27 20.05.2026

  • 23 Ол1гофрен,

    10 6 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа!🤔":

    Путин рософоб ли след като 4 години изпраща хиляди руснаци на сигурна смърт?

    10:29 20.05.2026

  • 24 Търновец

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Ол1гофрен,":

    РФ са вече суровинен придатък на Китай и Корея и в момента нямат готови пътнически самолети конкурентни на Европейски и Американски. А Китай купуват технологично остаряващи и опасно Боинги както и земеделски продукти заради Тайван - и Американските фермери и Боинг са дълбоко засегнати от глобализацията и през поръчките Китайците създават работни места в САЩ - тоест помагат на Тръмп за изборите през Ноември. След Тайван Сци ще поиска части от Филипините и няколко Японски острова.

    10:32 20.05.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    9 5 Отговор
    А не бе.....
    Ше купи Китай 200бр Ан-24.....селските 😄

    Коментиран от #33

    10:32 20.05.2026

  • 26 Баба Ванка от руската разведка

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа!🤔":

    "....употребата на задните части не по предназначение..."

    При русофилите няма такава опасност !!!
    Правим го с ycта, cocaть му казваме 😄

    10:35 20.05.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "6135":

    Щото РУСКИТЕ и КИТАЙСКИ самолети не Отговарят на определени международни СТАНДАРТИ.
    Толкова си могат русначетата и китайчетата.

    10:42 20.05.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "ХА ХА ХА":

    Дреме му на Боинг.
    Той ша си гушне едни 80-100 милиарда $$$$.като за начало.

    10:46 20.05.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ХА ХА ХА":

    Питай СИ....да ти обясни що дава миларди за Бойнги.

    10:47 20.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пуссин

    3 0 Отговор
    Гокяма ранота. На мене ми обещаха да ми дадат 365 вибратора - ще си ги ползвам всеки ден в спалнята

    10:53 20.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Психиатър":

    Ти си психиатър колкото и си умен❗

    10:54 20.05.2026

  • 35 ка Путин БОКЛУК

    6 1 Отговор
    "Посещението на Тръмп в Китай доведе до редица търговски ангажименти между двете НАЙ-ГОЛЕМИ ИКОНОМИКИ в света, включително сделката с „Боинг“ и разширяване на достъпа на американски земеделски производители до китайския пазар.
    А за ка Путчо.... 5 литра газ - колкото ще пусне в тоалетната докато е там

    10:55 20.05.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    А защо пропусна Путя🤔, а да защото той лети и до ФАШт и до Китай❗

    Коментиран от #38

    10:56 20.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    П.у.т.я не е под въздушни санкции на САЩ и Китай.
    Иначе с нетърпение очакват Путин в ЕС....

    11:00 20.05.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що Китай купува 200 Бойнга, АКО Е ПОД ВЪЗДУШНИ САНКЦИИ.

    Щото БОЙНГИТЕ отговарят на МЕЖДУНАРОДНИТЕ стандарти.

    Коментиран от #41, #46

    11:02 20.05.2026

  • 40 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "реалиста":

    Китай построи и пусна производство на аналогични самолети и затова поръчката е 200 броя, а не 1000.

    Коментиран от #44

    11:10 20.05.2026

  • 41 хе хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    под въздухарски санкции,... на измислени въздухари като тебе.
    А ти спря ли да дишаш лепило всяка сутрин като ставаш?

    Коментиран от #42

    11:15 20.05.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "хе хе хе":

    Мен ме остави.
    200 Бойнга като ЗА НАЧАЛО.
    Останалите после.
    От Путин природни ресурси
    От Тръмп технологични продукти.

    БЕЗ КОМЕНТАР.

    11:18 20.05.2026

  • 43 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Всъщност , завършват с 200 боинга. После Китай купува само свои самолети.

    Коментиран от #45

    11:18 20.05.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Що ша ПОРЪЧВА НЕЩО.
    Дето може да си го направи.

    11:19 20.05.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    Работа на Китай е.
    Сега ша цака стотина милиарда $$$ на САЩ...
    Па занапред знае ли човек.

    11:20 20.05.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Виждам, че не ти е лесно да мислиш, та задаваш Т.Ъ.П.И въпроси от няколко ника❗
    Помоли някой да ти разтълкува думите на ТръНп:
    "Китай се е СЪГЛАСИЛ да поръча 200 самолета от американския самолетостроител "Боинг" (Boeing), съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за...."

    Коментиран от #47

    11:47 20.05.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Предвид ниското ти АйКю съм наблегнал на
    СЪГЛАСИЛ❗
    Не ИСКА, не МОЛИ, а се е СЪГЛАСИЛ❗
    А срещу какво се е СЪГЛАСИЛ🤔🤔🤔

    Коментиран от #48, #49

    11:48 20.05.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аааа, добро утро.
    Ако Китай е под ВЪЗДЪУШНИ САНКЦИИ.
    ша поръча ли БОЙНГИТЕ.
    Отговора ми е насочен към пост 37, ама те взеха че го изтриха.

    11:51 20.05.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За СЪГЛАСИЕТО...
    Може да стане с моркова.
    Може и с гегата.
    Знае ли човек.

    Коментиран от #51

    11:54 20.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Гегата на ТръНп е мъничка за дракона❗

    12:21 20.05.2026

