Китай потвърди покупката на 200 самолета Боинг след срещата между Си и Тръмп в Пекин

Китай потвърди, че ще закупи 200 самолета от „Боинг“ след срещата между китайския президент Си Цзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Съгласно постигнатото споразумение САЩ ще предоставят на Китай гаранции за доставки на части и компоненти за авиационни двигатели. Двете страни също така ще работят за удължаване на договореното през октомври примирие в търговската война и ще се стремят към намаляване на митата върху стоки на стойност 30 милиарда долара.

Посещението на Тръмп в Китай доведе до редица търговски ангажименти между двете най-големи икономики в света, включително сделката с „Боинг“ и разширяване на достъпа на американски земеделски производители до китайския пазар.

„Сключихме много отлични търговски сделки, включително договор за над 200 самолета за „Боинг“, с обещание за още 750 самолета, което би било най-голямата поръчка в историята на компанията“, заяви Тръмп.

Главният изпълнителен директор на „Боинг“ Кели Ортберг беше част от американската делегация, придружаваща Тръмп в Китай. В нея участваха още Илон Мъск, ръководител на „Тесла“, и Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на „Енвидиа“.

„Пътуването до Китай беше изключително успешно и постигнахме основната си цел - да отворим отново китайския пазар за поръчки на самолети „Боинг“, заявиха от компанията.

„Боинг“ уточни, че договореното включва първоначален ангажимент за 200 самолета, както и очаквания за допълнителни поръчки в бъдеще.