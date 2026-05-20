Китай потвърди покупката на 200 самолета Боинг след срещата между Си и Тръмп в Пекин

Китай потвърди, че ще закупи 200 самолета от „Боинг“ след срещата между китайския президент Си Цзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин, съобщи Би Би Си, предава News.bg.
Съгласно постигнатото споразумение САЩ ще предоставят на Китай гаранции за доставки на части и компоненти за авиационни двигатели. Двете страни също така ще работят за удължаване на договореното през октомври примирие в търговската война и ще се стремят към намаляване на митата върху стоки на стойност 30 милиарда долара.
Посещението на Тръмп в Китай доведе до редица търговски ангажименти между двете най-големи икономики в света, включително сделката с „Боинг“ и разширяване на достъпа на американски земеделски производители до китайския пазар.
„Сключихме много отлични търговски сделки, включително договор за над 200 самолета за „Боинг“, с обещание за още 750 самолета, което би било най-голямата поръчка в историята на компанията“, заяви Тръмп.
Главният изпълнителен директор на „Боинг“ Кели Ортберг беше част от американската делегация, придружаваща Тръмп в Китай. В нея участваха още Илон Мъск, ръководител на „Тесла“, и Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на „Енвидиа“.
„Пътуването до Китай беше изключително успешно и постигнахме основната си цел - да отворим отново китайския пазар за поръчки на самолети „Боинг“, заявиха от компанията.
„Боинг“ уточни, че договореното включва първоначален ангажимент за 200 самолета, както и очаквания за допълнителни поръчки в бъдеще.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 реалиста
Коментиран от #40
09:56 20.05.2026
2 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #5, #6, #9, #20
09:58 20.05.2026
3 Гробар
Коментиран от #8
10:01 20.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами защото
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":първо спално беше обявено, че китайците ще закупят над 2,5 пъти повече самолети...Защо бройката бе намалена?
Коментиран от #7, #14
10:02 20.05.2026
6 Механик
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Руснацте не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #50
10:03 20.05.2026
7 Ол1гофрен,
До коментар #5 от "Ами защото":Питат защо не купиха самолети от Русия.
Коментиран от #24
10:04 20.05.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Гробар":Другото което не казват е, че китайски и турски авиокомпании ФЪРКАТ свободно над Раша, а евроGEйските заобикалят, като бити пЕЕраzи 1/6 от сушата на Земята и се чудят
кой кого наказва със санкциите❗
Коментиран от #12, #13, #19
10:05 20.05.2026
9 Факти
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Защото Русия няма нито един технологичен продукт на световния пазар. Русия е примитивна ресурсна икономика. Тя вечно ще диша праха на Запада и на Изтока.
Коментиран от #11, #16
10:06 20.05.2026
10 С ИЛИ БЕЗ ТАЗИ СРЕЩА
10:07 20.05.2026
11 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
До коментар #9 от "Факти":Щастливи, че не са се родили руснаци.
10:10 20.05.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Коя ЗАПАДНА компания ша лети над , РАША, дето я спукват от БОМБЕНЕ.
И що ли Китай не купи самолети от...Путин?
Коментиран от #31, #37
10:10 20.05.2026
13 Психиатър
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Запиши си час!
Коментиран от #34
10:11 20.05.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #5 от "Ами защото":Бройката е около 500 Бойнга.
Почват с 200 такива.
С времето се планират останалите.
Никой не бега от хубавото.
Коментиран от #15, #17, #43
10:12 20.05.2026
15 ХА ХА ХА
До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Само да попитам; - От кой модел ще са Боингите -
от тея дето падат в океана ли !?
Коментиран от #28, #29
10:20 20.05.2026
16 Дон Корлеоне
До коментар #9 от "Факти":Хаяско разправя на крепостните,че са си самодостатъчни.
10:22 20.05.2026
17 Между другото
До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Акциите на Боинг паднаха, понеже се очакваше сделката да е за 500,
ама се поръчаха само 200.
За сведение - за близките години,
планирания брой нови самолети в Китай е към 9000
10:23 20.05.2026
18 Пръцко
10:24 20.05.2026
19 Само питам
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Захарова, Песков и Медведев защо не летят извън границите на бившият СССР?
Коментиран от #36
10:25 20.05.2026
20 6135
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Защото, драги ми Смехурко, срещу Русия и Китай се води икономическа война с всички средства, включително,уж независими международни организации.
На Китайските и Руските самолети се отказват сертификации, позволяващи да се лети до западните летища. В резултат такива самолети се ползват само по вътрешни направления и до не-корумпирани държави.
Коментиран от #27
10:25 20.05.2026
21 Мдаа!🤔
Коментиран от #22, #23, #26
10:26 20.05.2026
22 Гресирана ватенка
До коментар #21 от "Мдаа!🤔":Виж как знаеш от опит😁😁😁
10:27 20.05.2026
23 Ол1гофрен,
До коментар #21 от "Мдаа!🤔":Путин рософоб ли след като 4 години изпраща хиляди руснаци на сигурна смърт?
10:29 20.05.2026
24 Търновец
До коментар #7 от "Ол1гофрен,":РФ са вече суровинен придатък на Китай и Корея и в момента нямат готови пътнически самолети конкурентни на Европейски и Американски. А Китай купуват технологично остаряващи и опасно Боинги както и земеделски продукти заради Тайван - и Американските фермери и Боинг са дълбоко засегнати от глобализацията и през поръчките Китайците създават работни места в САЩ - тоест помагат на Тръмп за изборите през Ноември. След Тайван Сци ще поиска части от Филипините и няколко Японски острова.
10:32 20.05.2026
25 Владимир Путин, президент
Ше купи Китай 200бр Ан-24.....селските 😄
Коментиран от #33
10:32 20.05.2026
26 Баба Ванка от руската разведка
До коментар #21 от "Мдаа!🤔":"....употребата на задните части не по предназначение..."
При русофилите няма такава опасност !!!
Правим го с ycта, cocaть му казваме 😄
10:35 20.05.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "6135":Щото РУСКИТЕ и КИТАЙСКИ самолети не Отговарят на определени международни СТАНДАРТИ.
Толкова си могат русначетата и китайчетата.
10:42 20.05.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "ХА ХА ХА":Дреме му на Боинг.
Той ша си гушне едни 80-100 милиарда $$$$.като за начало.
10:46 20.05.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "ХА ХА ХА":Питай СИ....да ти обясни що дава миларди за Бойнги.
10:47 20.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пуссин
10:53 20.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Психиатър":Ти си психиатър колкото и си умен❗
10:54 20.05.2026
35 ка Путин БОКЛУК
А за ка Путчо.... 5 литра газ - колкото ще пусне в тоалетната докато е там
10:55 20.05.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Само питам":А защо пропусна Путя🤔, а да защото той лети и до ФАШт и до Китай❗
Коментиран от #38
10:56 20.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":П.у.т.я не е под въздушни санкции на САЩ и Китай.
Иначе с нетърпение очакват Путин в ЕС....
11:00 20.05.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Що Китай купува 200 Бойнга, АКО Е ПОД ВЪЗДУШНИ САНКЦИИ.
Щото БОЙНГИТЕ отговарят на МЕЖДУНАРОДНИТЕ стандарти.
Коментиран от #41, #46
11:02 20.05.2026
40 Мишел
До коментар #1 от "реалиста":Китай построи и пусна производство на аналогични самолети и затова поръчката е 200 броя, а не 1000.
Коментиран от #44
11:10 20.05.2026
41 хе хе хе
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":под въздухарски санкции,... на измислени въздухари като тебе.
А ти спря ли да дишаш лепило всяка сутрин като ставаш?
Коментиран от #42
11:15 20.05.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "хе хе хе":Мен ме остави.
200 Бойнга като ЗА НАЧАЛО.
Останалите после.
От Путин природни ресурси
От Тръмп технологични продукти.
БЕЗ КОМЕНТАР.
11:18 20.05.2026
43 Мишел
До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Всъщност , завършват с 200 боинга. После Китай купува само свои самолети.
Коментиран от #45
11:18 20.05.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "Мишел":Що ша ПОРЪЧВА НЕЩО.
Дето може да си го направи.
11:19 20.05.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "Мишел":Работа на Китай е.
Сега ша цака стотина милиарда $$$ на САЩ...
Па занапред знае ли човек.
11:20 20.05.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Виждам, че не ти е лесно да мислиш, та задаваш Т.Ъ.П.И въпроси от няколко ника❗
Помоли някой да ти разтълкува думите на ТръНп:
"Китай се е СЪГЛАСИЛ да поръча 200 самолета от американския самолетостроител "Боинг" (Boeing), съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за...."
Коментиран от #47
11:47 20.05.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Предвид ниското ти АйКю съм наблегнал на
СЪГЛАСИЛ❗
Не ИСКА, не МОЛИ, а се е СЪГЛАСИЛ❗
А срещу какво се е СЪГЛАСИЛ🤔🤔🤔
Коментиран от #48, #49
11:48 20.05.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #47 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аааа, добро утро.
Ако Китай е под ВЪЗДЪУШНИ САНКЦИИ.
ша поръча ли БОЙНГИТЕ.
Отговора ми е насочен към пост 37, ама те взеха че го изтриха.
11:51 20.05.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #47 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За СЪГЛАСИЕТО...
Може да стане с моркова.
Може и с гегата.
Знае ли човек.
Коментиран от #51
11:54 20.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Гегата на ТръНп е мъничка за дракона❗
12:21 20.05.2026