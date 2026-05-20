Отчуждени: Брад Пит пропусна дипломирането на осиновената си дъщеря Захара

Холивудският актьор Брад Пит пропусна дипломирането на осиновената си дъщеря Захара от колежа Спелман, съобщава TMZ.
Информирани източници уточниха, че актьорът не е присъствал на церемонията, не се е свързал предварително с членове на семейството, не се е опитал да осигури билети и не е участвал в последвалото тържество.
Запознати твърдят, че Захара е прекарала церемонията, заобиколена от майка си Анджелина Джоли и нейните братя и сестри.
„Нищо не го е спряло да дойде. Или да я посети преди това. Тя беше много горда с този ден“, казват източници, свързани с Джоли.
На свой ред източници, свързани с Пит, добавят, че отношенията на актьора с децата му са станали още по-обтегнати през последните години. Според тях актьорът смята, че всеки опит за възраждане на връзката вероятно няма да бъде посрещнат добре.
Пит и Джоли имат шест осиновени и биологични деца: 24-годишния Мадокс, 22-годишния Пакс, 20-годишната Захара, 19-годишната Шайло и близнаците Нокс и Вивиан, които ще навършат 18 години през юли 2026 г.
Джоли и Пит се разделиха през 2016 г. и официално се разведоха през 2019 г., след което се бориха за попечителство и собственост. Докато беше в колежа, Захара започна да използва фамилното име „Джоли“. Сестра ѝ, Шайло, също реши официално да се откаже от фамилното име на баща си, а другата ѝ сестра, Вивиан, използваше само „Джоли“, докато работеше по бродуейската продукция на „The Outsiders“.
