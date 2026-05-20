Отчуждени: Брад Пит пропусна дипломирането на осиновената си дъщеря Захара

20 Май, 2026 09:43 1 215 20

Захара е прекарала церемонията, заобиколена от майка си Анджелина Джоли и нейните братя и сестри

Венелина Маринова

Холивудският актьор Брад Пит пропусна дипломирането на осиновената си дъщеря Захара от колежа Спелман, съобщава TMZ.

Информирани източници уточниха, че актьорът не е присъствал на церемонията, не се е свързал предварително с членове на семейството, не се е опитал да осигури билети и не е участвал в последвалото тържество.

Запознати твърдят, че Захара е прекарала церемонията, заобиколена от майка си Анджелина Джоли и нейните братя и сестри.

„Нищо не го е спряло да дойде. Или да я посети преди това. Тя беше много горда с този ден“, казват източници, свързани с Джоли.

На свой ред източници, свързани с Пит, добавят, че отношенията на актьора с децата му са станали още по-обтегнати през последните години. Според тях актьорът смята, че всеки опит за възраждане на връзката вероятно няма да бъде посрещнат добре.

Пит и Джоли имат шест осиновени и биологични деца: 24-годишния Мадокс, 22-годишния Пакс, 20-годишната Захара, 19-годишната Шайло и близнаците Нокс и Вивиан, които ще навършат 18 години през юли 2026 г.

Джоли и Пит се разделиха през 2016 г. и официално се разведоха през 2019 г., след което се бориха за попечителство и собственост. Докато беше в колежа, Захара започна да използва фамилното име „Джоли“. Сестра ѝ, Шайло, също реши официално да се откаже от фамилното име на баща си, а другата ѝ сестра, Вивиан, използваше само „Джоли“, докато работеше по бродуейската продукция на „The Outsiders“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уплах трудно се лекува

    16 2 Отговор
    Да иде и да срещне това годзилище Джоли?

    09:49 20.05.2026

  • 3 Въпрос.

    20 1 Отговор
    На тая Захара откъде ѝ започва косата??!!

    Коментиран от #5, #9

    09:51 20.05.2026

  • 4 ъъъъъъъъ

    24 3 Отговор
    когато жлъчни майки ти пълнят главата с глупости за баща ти - какво очакваш ....

    Коментиран от #16

    10:03 20.05.2026

  • 5 Ами

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос.":

    от темето ѝ ! Че и на кок......

    10:04 20.05.2026

  • 6 тая мамуня

    12 3 Отговор
    що такава плешива?

    10:12 20.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мир и любов

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "дойде му акъла":

    Всички сме братя и сестри!

    10:25 20.05.2026

  • 9 Дедо

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос.":

    Е па и моята почваше там некъде ама преди 10 годин. А сеги я нема и тама.

    11:00 20.05.2026

  • 10 Тя му е

    9 0 Отговор
    толкова дъщеря, колкото той е монах.

    11:40 20.05.2026

  • 11 Злобара

    2 0 Отговор
    Топ новина уби ма.

    11:40 20.05.2026

  • 12 И аз не бих отишъл

    6 0 Отговор
    на негърско дипломиране

    11:42 20.05.2026

  • 13 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    “Дъщерята” прилича на хубавата Елена на Нолан. Затова Ахил на отиде на дипломирането и, оскърбен и наранен е

    11:43 20.05.2026

  • 14 Това е

    4 0 Отговор
    една сажда прибрана от махалата.

    11:45 20.05.2026

  • 15 Благороден човек е

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "дойде му акъла":

    Осиновена от приют. Той е попечител, нищо повече.

    11:46 20.05.2026

  • 16 Какъв баща, бе Оли?

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ъъъъъъъъ":

    Попечител е той. Баща е съвсем друго нещо. Понимаеш?

    11:48 20.05.2026

  • 17 баста,

    5 0 Отговор
    Не разбирам защо мислите,че това интересува българската аудитория.

    11:52 20.05.2026

  • 18 дедо

    3 0 Отговор
    Негърско котило !

    11:59 20.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Оня с джипката от Банкя

    1 0 Отговор
    Анджелинчето направо да осинови едно африканско племе!

    12:00 20.05.2026