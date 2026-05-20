Тежка катастрофа взе жертва в Ямболско

Тежка катастрофа отне живота на мъж тази сутрин край ямболското село Тенево. Инцидентът е станал около 6,50 часа на разклона за селото.
По първоначална информация лек автомобил е напуснал пътното платно и се е преобърнал в крайпътна нива. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта на водача.
Районът на произшествието е отцепен, извършва се оглед. Предстои изясняване на причините за тежкия инцидент. Движението в участъка не е затворено.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:00 20.05.2026
2 Малоумщина
10:06 20.05.2026
3 ясна е работата . само 4 ключови
Коментиран от #4
10:08 20.05.2026
4 Хи хи
До коментар #3 от "ясна е работата . само 4 ключови":Като не е хубав пътя ще кара бавно за да е безопасно !!!
10:13 20.05.2026
5 Жалко
10:55 20.05.2026