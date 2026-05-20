Тежка катастрофа взе жертва в Ямболско

Тежка катастрофа отне живота на мъж тази сутрин край ямболското село Тенево. Инцидентът е станал около 6,50 часа на разклона за селото.

По първоначална информация лек автомобил е напуснал пътното платно и се е преобърнал в крайпътна нива. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта на водача.

Районът на произшествието е отцепен, извършва се оглед. Предстои изясняване на причините за тежкия инцидент. Движението в участъка не е затворено.