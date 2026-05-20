Тежка катастрофа взе жертва в Ямболско

20 Май, 2026 09:49 1 106 5

Районът на произшествието е отцепен, извършва се оглед

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа отне живота на мъж тази сутрин край ямболското село Тенево. Инцидентът е станал около 6,50 часа на разклона за селото.

По първоначална информация лек автомобил е напуснал пътното платно и се е преобърнал в крайпътна нива. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта на водача.

Районът на произшествието е отцепен, извършва се оглед. Предстои изясняване на причините за тежкия инцидент. Движението в участъка не е затворено.


  • 1 Гост

    8 2 Отговор
    Какви ли не сакътлъци прави телефона зад волана!

    10:00 20.05.2026

  • 2 Малоумщина

    2 0 Отговор
    Километража затова на 250.

    10:06 20.05.2026

  • 3 ясна е работата . само 4 ключови

    3 2 Отговор
    думи в историята разкрива действителността . следователно там в годините е имало и други подобни инциденти . по картата на тежките беге катастрофи . с указаните със знак катастрофи станали у нас . та нива, път , село , сам шофер в 06:50 . там мантинели няма . кат няма . лампи да светят в 7 сутринта няма . а път се разбира асвалта и чакъла дето е по селата . не е международен път с тирове и гастарбайтерски потоци . месния падар обслужва 5 села . и нямат църква .

    Коментиран от #4

    10:08 20.05.2026

  • 4 Хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "ясна е работата . само 4 ключови":

    Като не е хубав пътя ще кара бавно за да е безопасно !!!

    10:13 20.05.2026

  • 5 Жалко

    2 0 Отговор
    Ползвал е уширението на пътя предвиден за писта за излитане и кацане и е излетял. С 250 това е резултата.

    10:55 20.05.2026

