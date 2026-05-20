Петър Петров: Мерките срещу високите цени са неработещи

"Мерките, които се предлагат от правителството за справяне с високите цени и инфлацията са неработещи", каза в студиото на "Денят започва" по БНТ Петър Петров от "Възраждане".

Петър Петров, "Възраждане": "Като народен представител, изхождайки от единствено внесените два законопроекта от "Прогресивна България", този по Закона за закрила на конкуренцията и Закона за защита на потребителите сме твърди, че това, което към момента се говори и се предлага, е един див популизъм и нищо повече."

Вчера имаше среща на министър-председателя Радев с големите вериги, за да калибрирали мерките срещу тях, каквото и да означава това. За мен просто са неработещи мерки, които се предлагат и няма да доведат нито до намаление на цените, нито да спиране на ръста на цените, нито да овладяване на все по-растящата инфлация, да не говорим, че няма да попречат на спекулата."

Петров повтори предложенията, внесени от "Възраждане" за промяна в закона за ДДС за нулева ставка на хранителите продукти и стоки от малката потребителска кошница.

Петър Петров, "Възраждане": "За да се намали все пак инфлацията са нужни много по-комплексни мерки, които аз поне не виждам заложени в бюджета. Единствено, което виждам е намерение за увеличение на минимални и максимални осигурители прагове. Да не забравяме, че именно последното редовно правителство предлагаше увеличение на максимални осигурители прагове. Там беше с около 50 евро повече. Това вреди като цяло на работната среда в България."

По повод предложенията за съкращения в администрацията, Петров коментира:

Петър Петров, "Възраждане": "Важното е, че мерките, които се предлагат, поне според мен няма да доведат до съществено съкращаване на разходите, защото се говореше за 10% съкращение в администрацията, после се оказва, че това са само незаетите бройки. На следващо място нищо не се говори за продължаващо съкращаване, което е необходимо, на министерствата, тъй като ние от Възраждане считаме, че поне няколко от министерствата не би следвало да има такава раздута администрация, пък и не само, има много държавни органи, които би следвало да бъдат много по-добре оптимизирани. Това, за съжаление, не се предлага, колкото и да се правят някакви заявки. За мен това не е бюджетна реформа. Сигурен съм, че когато видим и проекта на бюджета, когато евентуално той бъде внесен, тъй като до сега разбирам, че те ще внесат само удължителен бюджет, тогава вече ще можем да говорим по същество, дали това, което се предлага по някакъв начин ще спре инфлацията. Аз съм голям песимист, че няма да се случи."

Петров отново определи и предложенията за промяна в Правилника на парламента като противоконституционни и погазващи принципите на правовата държава.