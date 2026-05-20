Петър Петров: Мерките срещу високите цени са неработещи

20 Май, 2026 09:45 711 18

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Мерките, които се предлагат от правителството за справяне с високите цени и инфлацията са неработещи", каза в студиото на "Денят започва" по БНТ Петър Петров от "Възраждане".

Петър Петров, "Възраждане": "Като народен представител, изхождайки от единствено внесените два законопроекта от "Прогресивна България", този по Закона за закрила на конкуренцията и Закона за защита на потребителите сме твърди, че това, което към момента се говори и се предлага, е един див популизъм и нищо повече."

Вчера имаше среща на министър-председателя Радев с големите вериги, за да калибрирали мерките срещу тях, каквото и да означава това. За мен просто са неработещи мерки, които се предлагат и няма да доведат нито до намаление на цените, нито да спиране на ръста на цените, нито да овладяване на все по-растящата инфлация, да не говорим, че няма да попречат на спекулата."

Петров повтори предложенията, внесени от "Възраждане" за промяна в закона за ДДС за нулева ставка на хранителите продукти и стоки от малката потребителска кошница.

Петър Петров, "Възраждане": "За да се намали все пак инфлацията са нужни много по-комплексни мерки, които аз поне не виждам заложени в бюджета. Единствено, което виждам е намерение за увеличение на минимални и максимални осигурители прагове. Да не забравяме, че именно последното редовно правителство предлагаше увеличение на максимални осигурители прагове. Там беше с около 50 евро повече. Това вреди като цяло на работната среда в България."

По повод предложенията за съкращения в администрацията, Петров коментира:

Петър Петров, "Възраждане": "Важното е, че мерките, които се предлагат, поне според мен няма да доведат до съществено съкращаване на разходите, защото се говореше за 10% съкращение в администрацията, после се оказва, че това са само незаетите бройки. На следващо място нищо не се говори за продължаващо съкращаване, което е необходимо, на министерствата, тъй като ние от Възраждане считаме, че поне няколко от министерствата не би следвало да има такава раздута администрация, пък и не само, има много държавни органи, които би следвало да бъдат много по-добре оптимизирани. Това, за съжаление, не се предлага, колкото и да се правят някакви заявки. За мен това не е бюджетна реформа. Сигурен съм, че когато видим и проекта на бюджета, когато евентуално той бъде внесен, тъй като до сега разбирам, че те ще внесат само удължителен бюджет, тогава вече ще можем да говорим по същество, дали това, което се предлага по някакъв начин ще спре инфлацията. Аз съм голям песимист, че няма да се случи."

Петров отново определи и предложенията за промяна в Правилника на парламента като противоконституционни и погазващи принципите на правовата държава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    13 7 Отговор
    Чекай малко бе, още не сме ги видели. Може па да са работещи.

    Коментиран от #7

    09:47 20.05.2026

  • 2 Мале мале

    17 5 Отговор
    А бе човек, не ставате, не разбрахте ли. За 5 години само празни приказки чухме от вас.

    09:47 20.05.2026

  • 3 честен ционист

    7 21 Отговор
    Мистър Кеш ще събере кеша и ще ви вкара в електронния концлагер на дажбите и порционите.

    Коментиран от #5

    09:48 20.05.2026

  • 4 Бай Ху (By Who)

    5 5 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    Коментиран от #10

    09:49 20.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Във всички страни в ЕС ДДС на храните е 5 процента а в България 20.Пълнят бюджета от нашият джоб.

    09:56 20.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Чуждите вериги се оплакаха на Мерц и веднага привикаха Радев в щаб квартирата в Берлин да му издърпат ушите.

    09:56 20.05.2026

  • 8 спираш войните и отглеждаш

    6 2 Отговор
    мирът . така петрол много . търговията върви . деца повече да се раждат . по лесен живот . само клетви , закани . разни там нетаняовски български последователи проевреи . разни про меркелисти анти ръша анти белене от трибуквените . ами такава е реалността .

    09:57 20.05.2026

  • 9 Меко

    7 7 Отговор
    казано са абсолютно неадекватни ! Срам и позор да ги използват за замазване очите на българските граждани !

    Коментиран от #11

    10:02 20.05.2026

  • 10 КИТАЕЦА

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ху (By Who)":

    Ох бедни ми "народе" до няколко години ще си спомняте с умиление за Боко и ще го споменавате като бай ви Тошо с носталгия, колко хубаво си живеехме по негово време - бензина беше 1.60 лева! Е да окрадоха и съсипаха доста неща, дума да няма - ма то това е по заръка и със съдействието на наще западни "партнъори" и всичките тея активи ще отидат при тях, няма да ни ги върнат щот сме много умни и красиви . В крайна сметка какво хубаво сме видели от тях за последните 600 години ?

    Коментиран от #12

    10:05 20.05.2026

  • 11 Никой не казва

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Меко":

    А как разбра, ТЕ мерките още не са гласувани и НЕ са приети. После се публикуват в ДВ, там има заложени срокове, кой какво прави и как....па чак тогава ще чакате....след 1 юли....разбирачи..

    Коментиран от #14

    10:16 20.05.2026

  • 12 Бай Ху (By Who)

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "КИТАЕЦА":

    Господине, много вероятно е пък след още 50 години пък да си спомняме с умиление пък за господин Румен Радев генерал полковник от авиацията.

    10:27 20.05.2026

  • 13 Тошко

    2 3 Отговор
    Какви мерки...мижи да те лАжем...цялата работа им е такава.

    11:06 20.05.2026

  • 14 Айде сега

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Никой не казва":

    Лятото цените си падат по принцип, а като ги няма високите сметки за ток и парно хората купуват повече. Та недей да шикалкавиш за лятото.

    11:13 20.05.2026

  • 15 Пловдив

    2 0 Отговор
    На Боко лакеите,са много активни,на всякъде,долни хора.

    11:31 20.05.2026

  • 16 Анонимен

    3 0 Отговор
    Този само лае на луд кон дълго въже

    11:53 20.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И вашите глупости за махане на ДДС

    1 0 Отговор
    са неработещи, ама пак се мъчите да ги пробутате от чист популизъм.

    12:05 20.05.2026

