Финалът на Лига Европа: Фрайбург и Астън Вила се изправят един срещу друг в Истанбул

20 Май, 2026 09:39 680 0

Вълнуваща футболна вечер на „Бешикташ Парк“

Тихомир Шумов

Днес футболните фенове ще насочат погледите си към Истанбул, където германският Фрайбург и английският Астън Вила ще премерят сили за престижния трофей на Лига Европа. Двубоят, който обещава да бъде истински спектакъл, ще започне точно в 22:00 часа българско време на емблематичния стадион „Бешикташ Парк“.

За първи път в историята тези два отбора ще се срещнат на европейската сцена, което допълнително засилва интригата около финала. И двата тима мечтаят да впишат имената си със златни букви в летописите на турнира, а залогът е повече от висок.

Фрайбург ще трябва да се справя без японския си нападател Юито Сузуки, който е извън строя заради счупена ключица. Състоянието на Патрик Остерхаге остава под въпрос до последния момент, след като полузащитникът получи травма в коляното.

В лагера на Астън Вила проблемите са още по-сериозни. Бирмингамският тим няма да може да разчита на Алисон и Бубакар Камара, които лекуват контузии. Освен това, участието на Виктор Линдельоф и Андре Онана остава неясно, тъй като двамата се възстановяват от травми в стъпалото и прасеца.

Футболната битка между Фрайбург и Астън Вила ще бъде излъчена на живо по BTV Action от 22:00 часа българско време.


