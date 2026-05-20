Локомотив Пловдив и ЦСКА в битка за Купата на България и квота за Лига Европа

Локомотив Пловдив и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой за определяне на новия носител на Sesame Купа на България! Финалната среща в турнира за сезон 2025/26 ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски" и стартира в 19:00 часа. Главен съдия е Мариян Гребенчарски, а мачът ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Локомотив Пловдив достигна до финала след последователно преодоляване на Дунав Русе (2:1 след продължения), Монтана (4:0), градския опонент Ботев Пловдив (1:0) и Арда Кърджали (4:0 и 1:1). За финала Душан Косич няма да може да разчита на контузените Мартин Русков, Енцо Еспиноса и Крист Лонгвил, както и Георги Чорбаджийски, който е преотстъпен от днешния опонент ЦСКА в състава на „смърфовете“.

ЦСКА се класира за финалната среща, след като елиминира по пътя си Севлиево (2:1), Локомотив София (2:1), ЦСКА 1948 (2:0) и Лудогорец (2:1 и 0:0). В селекцията на Христо Янев след изтърпяно наказание се завръща Джеймс Ето'о, като се очаква и контузеният доскоро Мохамед Брахими да бъде на сто процента за двубоя с пловдивчани.

През настоящия сезон двата тима мериха сили на два пъти в efbet Лига, разменяйки си по една домакинска победа. През януари Локомотив Пловдив спечели на "Лаута" с 1:0, докато през декември ЦСКА се наложи на "Васил Левски" с 2:1.

Двата тима са играли в един финал за Купата един срещу друг и това се случи преди 6 години отново на Националния стадион "Васил Левски" (сезон 19/20). След нулево реми в редовното време и продълженията се стига до изпълнение на дузпи, спечелено от "смърфовете" с 5:3.

Локомотив е спечелил общо две Купи на България в историята си, като това са и последните два финала, в които е взел участие. Година преди успеха над ЦСКА пловдивчани надделяват над градския си съперник Ботев с 1:0. Балансът им във финални срещи обаче е негативен, като спрямо двата си триумфа имат и четири загуби.

ЦСКА пък е вторият най-титулуван отбор в надпреварата със спечелени 21 Купи. Балансът на финали е положителен за "армейците", като неуспехите са 15. За последно "червените" печелят трофея през сезон 20/21, когато надделяват с 1:0 над Арда във финала. Последните две участия в решителния мач за Купата обаче приключват с неуспех - през 21/22 срещу Левски (0:1) и през миналия сезон срещу Лудогорец (отново 0:1).