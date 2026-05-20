Любомир Дацов: Нито една от мерките не адресира нито един от проблемите

„За цените не ми стана ясно какво точно ще се прави. Защото едно е да бориш инфлацията или темпа на нарастване, а друго е да бориш нивото на цените. Тоест кое от двете ще се случва в момента, не е много ясно“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.

“Оставям настрана, че нито една от мерките не адресира нито един от проблемите. Но ако трябва нещо да се прави, за да комбинираме двете теми, всъщност това, което трябва да направи бюджетът и което се нарича антиинфлационна политика, е просто да намали нивото на дефицита. Тоест да се получи ефектът на т.нар. фискално затягане”, посочи той.

„И това е нещо, което Централната банка и гуверньорът ѝ вече от няколко години повтарят във връзка с относително високите цени и ръста на инфлацията в България през последните няколко години. Причинена от това поведение на бюджета - т.е. помпането на дефицити, води до точно това, което се случва в момента“, обясни експертът.

„Така че това, че финансовият министър сложи на масата този комплект от мерки, е абсолютно в правилната посока. Просто очаквам да видя колко ще бъдат амбициозни по отношение на дефицита. Всъщност всички тези мерки ще доведат ли до нещо, или просто ще преструктурират разходите и ще останат на същите нива на дефицит – това в момента не е ясно“, коментира Дацов.

По думите му е инфлацията е породена от експанзията в бюджета и състоянието на пазара на труда.

„Ако бориш нивото на цените, тогава трябва да правиш структурни реформи. Тоест въвеждането на някакви измислени понятия като „справедливи цени“ няма да реши този проблем“, посочи експертът.

„Правиш срещи и адресираш проблема с хората, които продават на най-ниски цени и са най-светли. Аз лично не мога да повярвам, че нещо ще се случи, когато се снимаш с хората, които са виновни за състоянието на земеделието през последните 30 години и са част от проблемите, включително от далаверите и измамите, които се случват там“, коментира Дацов.