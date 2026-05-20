Любомир Дацов: Нито една от мерките не адресира нито един от проблемите

20 Май, 2026 09:56 1 329 42

Ако бориш нивото на цените, тогава трябва да правиш структурни реформи, обясни той

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За цените не ми стана ясно какво точно ще се прави. Защото едно е да бориш инфлацията или темпа на нарастване, а друго е да бориш нивото на цените. Тоест кое от двете ще се случва в момента, не е много ясно“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.

“Оставям настрана, че нито една от мерките не адресира нито един от проблемите. Но ако трябва нещо да се прави, за да комбинираме двете теми, всъщност това, което трябва да направи бюджетът и което се нарича антиинфлационна политика, е просто да намали нивото на дефицита. Тоест да се получи ефектът на т.нар. фискално затягане”, посочи той.

„И това е нещо, което Централната банка и гуверньорът ѝ вече от няколко години повтарят във връзка с относително високите цени и ръста на инфлацията в България през последните няколко години. Причинена от това поведение на бюджета - т.е. помпането на дефицити, води до точно това, което се случва в момента“, обясни експертът.

„Така че това, че финансовият министър сложи на масата този комплект от мерки, е абсолютно в правилната посока. Просто очаквам да видя колко ще бъдат амбициозни по отношение на дефицита. Всъщност всички тези мерки ще доведат ли до нещо, или просто ще преструктурират разходите и ще останат на същите нива на дефицит – това в момента не е ясно“, коментира Дацов.

По думите му е инфлацията е породена от експанзията в бюджета и състоянието на пазара на труда.

„Ако бориш нивото на цените, тогава трябва да правиш структурни реформи. Тоест въвеждането на някакви измислени понятия като „справедливи цени“ няма да реши този проблем“, посочи експертът.

„Правиш срещи и адресираш проблема с хората, които продават на най-ниски цени и са най-светли. Аз лично не мога да повярвам, че нещо ще се случи, когато се снимаш с хората, които са виновни за състоянието на земеделието през последните 30 години и са част от проблемите, включително от далаверите и измамите, които се случват там“, коментира Дацов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 8 Отговор
    Проблема е че Брюксел унищожи селското стопанство.И ДДС на храните е 20 процента а в другите страни от ЕС е 5 процента.

    Коментиран от #12, #17, #39

    09:58 20.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    25 10 Отговор
    Може и да е така... ама баш па ти мръснико мръсен, който си виновен за тия проблеми трябва да се скриеш и да си мълчиш! Ти защитаваш простотиите, които в голямата си степен доведоха до инфлацията!

    09:59 20.05.2026

  • 3 Нито

    19 2 Отговор
    един не е компетентен , информиран , можещ и искаш ! Пушилки някакви , правят българските граждани на дебили и си карат с лъжите към тях , както са възпитани и научени в соца . Пазят си стола и не им дреме ! Вождът им е с тях .

    10:00 20.05.2026

  • 4 при Мунчо е така

    15 9 Отговор
    имитейшън и ала бала 2

    Коментиран от #37

    10:01 20.05.2026

  • 5 сравниха ги с по европейските страни

    2 2 Отговор
    там мерките са в друга реалност . следователно у нас първата вълна от мерки е неадекватна . но другите 7-8 вълни от мерки ще се наложи да поизправят беге науката за справяне с хипер супер инфлацията след 2018 година . ще видим .

    10:01 20.05.2026

  • 6 Резидента

    9 10 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда, плащайте за пластмасови домати 7 евро и не философствайте!

    Коментиран от #18

    10:12 20.05.2026

  • 7 Защо всички

    18 0 Отговор
    Твърдят че цените на храните скачат заради повечето доходи на хората?? Никой нормален не би започнал да яде двойно само защото са му увеличили парите...кой би започнал да се тупкаш?? Цените на храните скачат спекулативно и лесно могат да се ограничат като се започне стъпаловидно облагане на печалбата която след нормалната норма да започне да се облага до 90%

    10:13 20.05.2026

  • 8 000

    18 2 Отговор
    Дацов, нищо не казваш за ролята на банките и затягатето на кредитирането. Не казваш, защо тищо те може да направи бнб, а ецб държи ниски лихвите. Честита ви зона!

    10:13 20.05.2026

  • 9 Левски

    18 2 Отговор
    Даци, на Сорос ли козируваш. Като си толко умен, защо не предложиш нещо, ама отстрани е по -лесно да бръщолевиш.

    10:14 20.05.2026

  • 10 ИВАН

    13 0 Отговор
    Какво ги интересуват цените, нали те си взимат огромните заплати, и се правят уж че работят нещо, уж че правят нещо за хората ... хахаха, щеше да е смешно ...

    10:15 20.05.2026

  • 11 Георги

    16 2 Отговор
    абе, любчо, какви цени ще бориш, нали нямаше причина за скок на цените след приемането на еврото? Нали бяхме готови?

    Коментиран от #34

    10:16 20.05.2026

  • 12 Бау

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Точно Брюксел дето ти дава милиарди за селско стопанство не са ти унищожили нищо. Просто Ганьо е 200 години назад и продължава да си въобразява че за да има селско стопанство значи всеки с по 1-2 декара и да копат картофи като гламави.

    Коментиран от #19, #21

    10:16 20.05.2026

  • 13 провинциалист

    22 0 Отговор
    нюз бг, 09.07.2025 13:28:44, статия "Любомир Дацов обясни защо няма как да има спекула след приемането на еврото": "В рамките на месец-два пазарът сам ще се нормализира, цените ще се върнат на предишните си нива, а онези, които са си позволили да спекулират, ще бъдат наказани, категоричен бе Любомир Дацов." - всеки да си преценя за себе си.

    Коментиран от #16, #23

    10:16 20.05.2026

  • 14 Това понятие

    6 0 Отговор
    "справедлива цена" е много удобно за употреба. Но пък е безкрайно субективно. За кого ще е удобна примерно цената на хляба? А за кого неудобна?

    10:18 20.05.2026

  • 15 1001

    10 0 Отговор
    Само разбирачи. Тия преди тях какво направиха? Раздаваха пари с чували. На кой не е ясно. Стига са ги канели такива медиите.

    10:20 20.05.2026

  • 16 Георги

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "провинциалист":

    преди повече година и половина гледах единственият смислен дебат "за и против еврото", там дацов защитаваше приемането и в прав текст, след като не успя да даде обяснение защо трябва, си каза "единствената причина за приемането е ПОЛИТИЧЕСКА и няма нищо общо с икономиката"

    10:20 20.05.2026

  • 17 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И КАК точно Брюксел ти е унищожил С.Стопанство - чрез наливане на Милиарди субсидии ли?Отчиташ че в Други държави в ЕС ДДС-то на НЯКОИ Храни е 5%/няма да си правя труда да проверявам думите ти/ за разлика от БГ,но ПРЕМЪЛЧАВАШ че ДАНЪЦИТЕ там са 40-45% с което пълнят хазната си за разлика от нашите 10%!Дразниш русофилино,ДРАЗНИШ НА МАКС с наглостта и Простотията си,лошото е че нямаш и читави НАКЛАДКИ на спирачките си!

    Коментиран от #20, #35

    10:20 20.05.2026

  • 18 Гого

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Резидента":

    З ядрените съоръжения дето изгниха на площадката да кажеш нещо. За парите за пътища къдя са?

    Коментиран от #22

    10:22 20.05.2026

  • 19 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Бау":

    Брюксел ни дава ниски дотации само за зърно и се изнася за Египет и Алжир.На Гърция дават три пъти повече субсидии и затова имат плодове и зеленчуци.

    Коментиран от #27

    10:23 20.05.2026

  • 20 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Много е дълго да ти обяснявам как Брюксел унищожи селското стопанство в България.

    Коментиран от #28

    10:25 20.05.2026

  • 21 Они

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Бау":

    Субсидии за зърнопроизводители качественото в арабския свят вносният боклук в България. Къде са ни лозята качествените вина.

    Коментиран от #29

    10:25 20.05.2026

  • 22 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гого":

    От шестте закрити реактора в България губим по 10 млрд на година.

    Коментиран от #26

    10:25 20.05.2026

  • 23 1001

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "провинциалист":

    Говорят както им е удобно. А и забравят бързо.

    10:26 20.05.2026

  • 24 Дино

    5 2 Отговор
    И от тези мерки на правителството нищо няма да се получи. Просто държавата България си продължава по старият път, но с нови управници, със същата скъпотия, растящи цени, раздута администрация, хиляди и хиляди пенсионери в МВР и останалите министерства на заплата и пенсия. Да му мисли народът.

    10:26 20.05.2026

  • 25 УЧЕБНИКАРСКИ ....

    5 0 Отговор
    АЛЧНОСТТА НЕ Е ПАЗАРЕН ПРИНЦИП !!! ТЯ Е МОРАЛНА КАТЕГОРИЯ !!!
    ОТСЪСТВИЕТО НА МОРАЛА В ЖИВОТА НИ ДОВЕДЕ АЛЧНОСТТА В МАГАЗИНА .
    СЛЕД 09.09.1944 ЛИПСАТА НА ВЯРАТА И РЕЛИГИИТЕ ДОВЕДЕ ДО ТУК !!!!
    ТОЗИ ПОЗОР Е НАШ !!!

    10:26 20.05.2026

  • 26 Манчо

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    По разпореждане на кои ги закрихме?

    10:27 20.05.2026

  • 27 Бау

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Брюксел дава субсидии на всички. Това че ти не знаеш как дори да си поискаш - това си е твой проблем. А и логично на нас да дават за зърно когато това е едно от най-добрите ни производства а не на куцо и сакато за 1 декар дето само ще го изпият в селската кръчма.

    10:31 20.05.2026

  • 28 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Ами някакси ме направи Щастлив за целия Ден като ми спести Обясненията си:)

    10:31 20.05.2026

  • 29 Бау

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Они":

    Ми иди в Мелник и ще видиш.

    10:31 20.05.2026

  • 30 мда

    1 1 Отговор
    Няма по-големи тапаци от военни и полицаи. Дойдат ли военни на власт идва и диктатура.

    10:38 20.05.2026

  • 31 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Дацов козирува на погребението на Командира Гаргамел.

    10:38 20.05.2026

  • 32 Дяков

    4 0 Отговор
    Какъв е Размерът на Хонорара,който BTV плаща на този Капацитет?

    10:39 20.05.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    7 0 Отговор
    Дацов, какво става, бе?

    Къде са ти реките от мед и масло, които обещаваше след приемане на шиткойна???

    Нали уж всичко щеше да е само цветя и рози?

    Нали уж влизахме в "клубът на богатите"???

    Нали нямаше да има хърватски сценарий???
    Нали беше невъзможно?

    От два месеца по всички медии основната тема е борба с видоките цени!

    Що така бе, Миме???

    10:40 20.05.2026

  • 34 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Изпрати го направо Дацов да върви да й повтори удоволствието от създаването му на онази, дето го е дарила с живот.

    10:44 20.05.2026

  • 35 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    странно, след като данъците тук с10% а в европейските държави 40,но пък цените са същите, защо не сме по-богати и защо германците и австрийците не идват да работят тук?

    10:44 20.05.2026

  • 36 Деций

    4 0 Отговор
    Чудя с как този човек е бил и е на подобни позиции,той или е неграмотник или маниполатор.Борбатя с цените трябва да тръгне от първопричината която създава проблема,а това е разложението на държавните структури и привличането им като участници в този престъпен процес.Дъмпиговият внос на стока уби местните производители,като това са стоки влизащи от трети страни с почти нулево обмитяване,или стоки от ЕС които са със солидни дотации.Всичко това уби зеленчукопроизводството и животновъдството които са неотменна част от хранителният суверинитет. В допълнение са диверсиите с умишлено доставени заразни болести.Така подготвен терена създава средата за олигопили които са причината за престъпно високите цени на откровени западни боклуци ( бавно действащи отрови продавани под формата на храни).Та проблема с липсата на мляко е щото няма животни,а няма животни защото на мандрите не им трябва българско прясно мляко за да правят сирене , кашкавал или други "млечни" продукти.С месото е същата работа, обрезки,стари меса,болни меса ,суха кръв,набухватели, стабилизатори ,подобрители на вкуса,емулгатори натриев нитрат ,и всичко друго но не и качествено месо,това се влага в колбасите.Всочко това пред погледа и любезната протекция от БАБХ и Здравните Дирекции.Та липсата на алтернатива е силата на веригите и онази безконтролност която им е предоставена.

    10:50 20.05.2026

  • 37 Радев

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "при Мунчо е така":

    им влезе, директно, напред с кубинките и сега реват. Разни измислени аниматори от статуквото се опитват да се правят на интересни и нищо повече. Само смях!

    10:54 20.05.2026

  • 38 Иван Грозни

    4 1 Отговор
    Хей балалайкин, какво правехте до сега.Защо си кротувахте. А, ясно сетих се защото ви орязват заплатите. А колкото до козеруването на се прави с химикалка в ръка и се благодари, че няма вече истинска армия щото доста щеше да отслабнеш.

    11:03 20.05.2026

  • 39 Солютно! Ама то евроробството

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    си е пазарно робство.Механизмът е следния: Нямаме кооперативи, нямаме промишлени ферми и от там нямаме субсидии и съответно не можем да докараме себестойността на полските ябълки, гръцките праскови, италианските домати и испанското свинско и така нататък, като в крайна сметка трябва да имаме високо ДДС за да могат да се събират пари в бюджета, който се пълни именно от тези косвени данъци върху потреблението, като акциз и ДДС. Сега ще ме разберат, когато на времето опонирах на Д-р Желев ( да го прости Господ) , че идеята "земята в реални граници" е безумна, защото аз на село имам две мотики, една права лопата и една коса, а пдребните парченца земя в "реални граници" на дедите ми не бих могъл да обиколя за цял ден ходене по къра. Политическото малоумие ни докара модерно европейско робство по чисто пазарен механизъм.

    11:11 20.05.2026

  • 40 Анонимен

    2 0 Отговор
    Този е от подлогите които докараха хората до просешка тояга

    11:50 20.05.2026

  • 41 Анонимен

    2 0 Отговор
    Този ако заема държавен пост повече няма работа там

    11:51 20.05.2026

  • 42 Последният софиянец

    1 0 Отговор
    Тоя Дацов-Мацов е на всяка манджа мерудия!

    11:58 20.05.2026

