Любомир Дацов: Нито една от мерките не адресира нито един от проблемите

„За цените не ми стана ясно какво точно ще се прави. Защото едно е да бориш инфлацията или темпа на нарастване, а друго е да бориш нивото на цените. Тоест кое от двете ще се случва в момента, не е много ясно“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.
“Оставям настрана, че нито една от мерките не адресира нито един от проблемите. Но ако трябва нещо да се прави, за да комбинираме двете теми, всъщност това, което трябва да направи бюджетът и което се нарича антиинфлационна политика, е просто да намали нивото на дефицита. Тоест да се получи ефектът на т.нар. фискално затягане”, посочи той.
„И това е нещо, което Централната банка и гуверньорът ѝ вече от няколко години повтарят във връзка с относително високите цени и ръста на инфлацията в България през последните няколко години. Причинена от това поведение на бюджета - т.е. помпането на дефицити, води до точно това, което се случва в момента“, обясни експертът.
„Така че това, че финансовият министър сложи на масата този комплект от мерки, е абсолютно в правилната посока. Просто очаквам да видя колко ще бъдат амбициозни по отношение на дефицита. Всъщност всички тези мерки ще доведат ли до нещо, или просто ще преструктурират разходите и ще останат на същите нива на дефицит – това в момента не е ясно“, коментира Дацов.
По думите му е инфлацията е породена от експанзията в бюджета и състоянието на пазара на труда.
„Ако бориш нивото на цените, тогава трябва да правиш структурни реформи. Тоест въвеждането на някакви измислени понятия като „справедливи цени“ няма да реши този проблем“, посочи експертът.
„Правиш срещи и адресираш проблема с хората, които продават на най-ниски цени и са най-светли. Аз лично не мога да повярвам, че нещо ще се случи, когато се снимаш с хората, които са виновни за състоянието на земеделието през последните 30 години и са част от проблемите, включително от далаверите и измамите, които се случват там“, коментира Дацов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #17, #39
09:58 20.05.2026
2 ДрайвингПлежър
09:59 20.05.2026
3 Нито
10:00 20.05.2026
4 при Мунчо е така
Коментиран от #37
10:01 20.05.2026
5 сравниха ги с по европейските страни
10:01 20.05.2026
6 Резидента
Коментиран от #18
10:12 20.05.2026
7 Защо всички
10:13 20.05.2026
8 000
10:13 20.05.2026
9 Левски
10:14 20.05.2026
10 ИВАН
10:15 20.05.2026
11 Георги
Коментиран от #34
10:16 20.05.2026
12 Бау
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Точно Брюксел дето ти дава милиарди за селско стопанство не са ти унищожили нищо. Просто Ганьо е 200 години назад и продължава да си въобразява че за да има селско стопанство значи всеки с по 1-2 декара и да копат картофи като гламави.
Коментиран от #19, #21
10:16 20.05.2026
13 провинциалист
Коментиран от #16, #23
10:16 20.05.2026
14 Това понятие
10:18 20.05.2026
15 1001
10:20 20.05.2026
16 Георги
До коментар #13 от "провинциалист":преди повече година и половина гледах единственият смислен дебат "за и против еврото", там дацов защитаваше приемането и в прав текст, след като не успя да даде обяснение защо трябва, си каза "единствената причина за приемането е ПОЛИТИЧЕСКА и няма нищо общо с икономиката"
10:20 20.05.2026
17 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И КАК точно Брюксел ти е унищожил С.Стопанство - чрез наливане на Милиарди субсидии ли?Отчиташ че в Други държави в ЕС ДДС-то на НЯКОИ Храни е 5%/няма да си правя труда да проверявам думите ти/ за разлика от БГ,но ПРЕМЪЛЧАВАШ че ДАНЪЦИТЕ там са 40-45% с което пълнят хазната си за разлика от нашите 10%!Дразниш русофилино,ДРАЗНИШ НА МАКС с наглостта и Простотията си,лошото е че нямаш и читави НАКЛАДКИ на спирачките си!
Коментиран от #20, #35
10:20 20.05.2026
18 Гого
До коментар #6 от "Резидента":З ядрените съоръжения дето изгниха на площадката да кажеш нещо. За парите за пътища къдя са?
Коментиран от #22
10:22 20.05.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Бау":Брюксел ни дава ниски дотации само за зърно и се изнася за Египет и Алжир.На Гърция дават три пъти повече субсидии и затова имат плодове и зеленчуци.
Коментиран от #27
10:23 20.05.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #17 от "оня с коня":Много е дълго да ти обяснявам как Брюксел унищожи селското стопанство в България.
Коментиран от #28
10:25 20.05.2026
21 Они
До коментар #12 от "Бау":Субсидии за зърнопроизводители качественото в арабския свят вносният боклук в България. Къде са ни лозята качествените вина.
Коментиран от #29
10:25 20.05.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Гого":От шестте закрити реактора в България губим по 10 млрд на година.
Коментиран от #26
10:25 20.05.2026
23 1001
До коментар #13 от "провинциалист":Говорят както им е удобно. А и забравят бързо.
10:26 20.05.2026
24 Дино
10:26 20.05.2026
25 УЧЕБНИКАРСКИ ....
ОТСЪСТВИЕТО НА МОРАЛА В ЖИВОТА НИ ДОВЕДЕ АЛЧНОСТТА В МАГАЗИНА .
СЛЕД 09.09.1944 ЛИПСАТА НА ВЯРАТА И РЕЛИГИИТЕ ДОВЕДЕ ДО ТУК !!!!
ТОЗИ ПОЗОР Е НАШ !!!
10:26 20.05.2026
26 Манчо
До коментар #22 от "Последния Софиянец":По разпореждане на кои ги закрихме?
10:27 20.05.2026
27 Бау
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Брюксел дава субсидии на всички. Това че ти не знаеш как дори да си поискаш - това си е твой проблем. А и логично на нас да дават за зърно когато това е едно от най-добрите ни производства а не на куцо и сакато за 1 декар дето само ще го изпият в селската кръчма.
10:31 20.05.2026
28 оня с коня
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Ами някакси ме направи Щастлив за целия Ден като ми спести Обясненията си:)
10:31 20.05.2026
29 Бау
До коментар #21 от "Они":Ми иди в Мелник и ще видиш.
10:31 20.05.2026
30 мда
10:38 20.05.2026
31 Смърфиета
10:38 20.05.2026
32 Дяков
10:39 20.05.2026
33 az СВО Победа 81
Къде са ти реките от мед и масло, които обещаваше след приемане на шиткойна???
Нали уж всичко щеше да е само цветя и рози?
Нали уж влизахме в "клубът на богатите"???
Нали нямаше да има хърватски сценарий???
Нали беше невъзможно?
От два месеца по всички медии основната тема е борба с видоките цени!
Що така бе, Миме???
10:40 20.05.2026
34 Смърфиета
До коментар #11 от "Георги":Изпрати го направо Дацов да върви да й повтори удоволствието от създаването му на онази, дето го е дарила с живот.
10:44 20.05.2026
35 Георги
До коментар #17 от "оня с коня":странно, след като данъците тук с10% а в европейските държави 40,но пък цените са същите, защо не сме по-богати и защо германците и австрийците не идват да работят тук?
10:44 20.05.2026
36 Деций
10:50 20.05.2026
37 Радев
До коментар #4 от "при Мунчо е така":им влезе, директно, напред с кубинките и сега реват. Разни измислени аниматори от статуквото се опитват да се правят на интересни и нищо повече. Само смях!
10:54 20.05.2026
38 Иван Грозни
11:03 20.05.2026
39 Солютно! Ама то евроробството
До коментар #1 от "Последния Софиянец":си е пазарно робство.Механизмът е следния: Нямаме кооперативи, нямаме промишлени ферми и от там нямаме субсидии и съответно не можем да докараме себестойността на полските ябълки, гръцките праскови, италианските домати и испанското свинско и така нататък, като в крайна сметка трябва да имаме високо ДДС за да могат да се събират пари в бюджета, който се пълни именно от тези косвени данъци върху потреблението, като акциз и ДДС. Сега ще ме разберат, когато на времето опонирах на Д-р Желев ( да го прости Господ) , че идеята "земята в реални граници" е безумна, защото аз на село имам две мотики, една права лопата и една коса, а пдребните парченца земя в "реални граници" на дедите ми не бих могъл да обиколя за цял ден ходене по къра. Политическото малоумие ни докара модерно европейско робство по чисто пазарен механизъм.
11:11 20.05.2026
40 Анонимен
11:50 20.05.2026
41 Анонимен
11:51 20.05.2026
42 Последният софиянец
11:58 20.05.2026