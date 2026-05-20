Две сирийски семейства намериха в Ивайловград втори дом

Държавната агенция за бежанците изпълни успешно поредната стъпка от културната адаптация и интеграция в рамките на проекта за ефективно презаселване на граждани на трети страни на територията на Република България.

Две сирийски семейства намериха своя нов дом в Ивайловград по силата на партньорско споразумение между държавната агенция и български общини. Срещата с българската история и култура започна с прекрасната антична вила “Армира”.

До седмица предстои настаняването на две семейства и в Община Бургас, също в рамките на проекта за ефективно презаселване.

Припомняме, че на среща в Брюксел в края на миналата година бе отчетено, че България изпълнява всички поети ангажименти по отношение на програмата ЕС по презаселване на граждани на трети страни.

В срещата участие тогава взе заместник-председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Никола Казаков.

В рамките на проекта общо ще бъдат презаселени на територията на Република България до 25 граждани на трети страни в съответствие с европейските регламенти и Рамката на Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване.

Това ще допринесе за засилване на солидарността и сътрудничеството с трети държави, засегнати от миграционни потоци, включително чрез презаселване в Европейския съюз и чрез други законни начини за закрила.

Проектът ще бъде реализиран в рамките на Програмата на Република България по фонд

„Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027.