Новини
България »
Две сирийски семейства намериха в Ивайловград втори дом

Две сирийски семейства намериха в Ивайловград втори дом

20 Май, 2026 10:06, обновена 20 Май, 2026 10:14 3 334

  • бежанци-
  • семейства-
  • ивайловград

Държавната агенция за бежанците изпълни успешно още един етап от проекта на ЕС по презаселване на граждани на трети страни

Две сирийски семейства намериха в Ивайловград втори дом - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавната агенция за бежанците изпълни успешно поредната стъпка от културната адаптация и интеграция в рамките на проекта за ефективно презаселване на граждани на трети страни на територията на Република България.

Две сирийски семейства намериха своя нов дом в Ивайловград по силата на партньорско споразумение между държавната агенция и български общини. Срещата с българската история и култура започна с прекрасната антична вила “Армира”.

До седмица предстои настаняването на две семейства и в Община Бургас, също в рамките на проекта за ефективно презаселване.

Припомняме, че на среща в Брюксел в края на миналата година бе отчетено, че България изпълнява всички поети ангажименти по отношение на програмата ЕС по презаселване на граждани на трети страни.

Две сирийски семейства намериха в Ивайловград втори дом

В срещата участие тогава взе заместник-председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Никола Казаков.

В рамките на проекта общо ще бъдат презаселени на територията на Република България до 25 граждани на трети страни в съответствие с европейските регламенти и Рамката на Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване.

Това ще допринесе за засилване на солидарността и сътрудничеството с трети държави, засегнати от миграционни потоци, включително чрез презаселване в Европейския съюз и чрез други законни начини за закрила.

Проектът ще бъде реализиран в рамките на Програмата на Република България по фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027.

Две сирийски семейства намериха в Ивайловград втори дом


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове