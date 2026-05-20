Реал Мадрид се прицелва в Алесандро Бастони: Италианският стълб в защитата на Интер на път към "Сантяго Бернабеу"?

20 Май, 2026 11:48 378 0

Нов трансферен водовъртеж: "Белите" готови да надцакат конкуренцията

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В последните дни трансферният пазар в Европа отново се раздвижи, а името на Алесандро Бастони изплува на повърхността като една от най-горещите теми. След като Барселона не успя да се пребори за подписа на класния централен защитник на Интер, сега Реал Мадрид е готов да се включи в надпреварата за италианския национал.

Каталунският гранд дълго време ухажваше Бастони, но високата трансферна сума – около 70 милиона евро – и твърдата позиция на Интер охладиха ентусиазма на "блаугранас". Финансовите ограничения на Барса се оказаха непреодолима пречка, което отвори вратата за нови кандидати.

Според испански медии, Реал Мадрид е на път да обяви Жозе Моуриньо за нов старши треньор. Португалският специалист, известен с афинитета си към стабилната отбрана, е впечатлен от качествата на Бастони и настоява за неговото привличане. "Белите" разполагат с нужните финансови ресурси, за да удовлетворят изискванията на Интер и да осъществят този амбициозен трансфер.

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес вече даде да се разбере, че през лятото клубът ще се подсили с двама нови централни бранители. Бастони е сред фаворитите за една от тези позиции, като неговата способност да изнася топката и да организира играта от дълбочина се вписва идеално в стратегията на "кралския клуб".

Журналистът Латиго Серано от Okdiario коментира: "Моуриньо цени изключително високо Бастони. Той вярва, че италианецът ще върне желязната дисциплина в защитата на Реал Мадрид и ще даде възможност за по-голяма ротация между Хуйсен и Рюдигер."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

