Реал Мадрид се прицелва в Алесандро Бастони: Италианският стълб в защитата на Интер на път към "Сантяго Бернабеу"?

В последните дни трансферният пазар в Европа отново се раздвижи, а името на Алесандро Бастони изплува на повърхността като една от най-горещите теми. След като Барселона не успя да се пребори за подписа на класния централен защитник на Интер, сега Реал Мадрид е готов да се включи в надпреварата за италианския национал.

Каталунският гранд дълго време ухажваше Бастони, но високата трансферна сума – около 70 милиона евро – и твърдата позиция на Интер охладиха ентусиазма на "блаугранас". Финансовите ограничения на Барса се оказаха непреодолима пречка, което отвори вратата за нови кандидати.

Според испански медии, Реал Мадрид е на път да обяви Жозе Моуриньо за нов старши треньор. Португалският специалист, известен с афинитета си към стабилната отбрана, е впечатлен от качествата на Бастони и настоява за неговото привличане. "Белите" разполагат с нужните финансови ресурси, за да удовлетворят изискванията на Интер и да осъществят този амбициозен трансфер.

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес вече даде да се разбере, че през лятото клубът ще се подсили с двама нови централни бранители. Бастони е сред фаворитите за една от тези позиции, като неговата способност да изнася топката и да организира играта от дълбочина се вписва идеално в стратегията на "кралския клуб".

Журналистът Латиго Серано от Okdiario коментира: "Моуриньо цени изключително високо Бастони. Той вярва, че италианецът ще върне желязната дисциплина в защитата на Реал Мадрид и ще даде възможност за по-голяма ротация между Хуйсен и Рюдигер."