Актрисата Шарън Стоун разкри тайната зад визията си във филма „Първичен инстинкт“, съобщава People. Тя сподели в интервю, че първоначално е искала визията на героинята ѝ да не е прекалено секси.

„Казах на режисьора: „Надявам се, че не си мислиш, че ще парадирам с гърдите си.“ А той каза: „Не ме интересува дали носиш поло и си вдигаш косата.“ Така измислихме тази визия“, сподели актрисата.

На 26 април Шарън Стоун показа фигурата си по бельо. Тя позира пред камерата с черен сутиен, съчетан с подходящи клинове и боти до глезена. Носеше прическа и грим с черна очна линия, и розово червило. Беше снимана легнала на легло.

Преди това Стоун беше заподозряна, че е претърпяла пластична операция. Актрисата беше гост в студиата SiriusXM в Ню Йорк. Тя позира пред камерата с прическа и грим с розови сенки за очи, черна спирала и червило. Потребителите в интернет забелязаха, че лицето ѝ се е променило значително, което предполага, че някои фенове са повярвали, че си е направила фейслифт.