Левски планира завръщане на бивш капитан и изпраща млад вратар в Септември

20 Май, 2026 10:44 916 0

Огнян Владимиров ще трупа опит в Драгалевци

Ръководството на столичния Левски подготвя стратегически ходове за подсилване на вратарския пост. Един от най-обещаващите млади стражи на "сините" – Огнян Владимиров, ще поеме към Септември (София), където ще има възможност да натрупа безценен опит в професионалния футбол. Младият вратар, който до момента пазеше основно за втория отбор на Левски в Югозападната Трета лига, ще се опита да се докаже и да се върне на "Герена" по-силен и готов за титулярното място.

Докато Владимиров ще трупа игрови минути в полите на Витоша, на "Герена" усилено се работи по привличането на нов, опитен вратар. В момента Светослав Вуцов е безспорният избор за титуляр, пазейки във всички важни срещи – както в първенството, така и на европейската сцена. Ветеранът Мартин Луков получава шанс основно в турнира за Sesame Купа на България, но треньорският щаб иска да увеличи конкуренцията и да внесе още повече сигурност под рамката.

Сред обсъжданите имена за ново попълнение изпъква добре познатият на "синята" публика Пламен Илиев, информира "Мач Телеграф". Бившият капитан на Левски, който преди години напусна клуба за трансфер в Румъния, в момента е свободен агент след раздялата си с Черно море. Завръщането на Илиев би донесло не само класа и опит, но и лидерски дух в съблекалнята – нещо, от което Левски определено има нужда в борбата за върха. -


