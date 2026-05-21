Защо е опасно нивото на маслото да се държи наполовина на измервателната щека и кога това може да доведе до проблеми с д

Предстои ви дълъг път до морето или планината, багажникът е натъпкан до дупка, а цялото семейство вече е по местата си. Преди да завъртите контактния ключ обаче, има една бърза проверка под капака, която може да спаси почивката ви от истински кошмар. Става дума за нивата на моторното масло – онази жизненоважна течност, без която сърцето на вашия автомобил просто ще откаже да бие. Повечето шофьори живеят с илюзията, че златната среда е най-сигурното място, но истината се оказва малко по-различна, когато предстоят стотици километри нажежен асфалт.
Масовото схващане, че маркерът на щеката трябва да застане точно по средата между деленията MIN и MAX, всъщност крие сериозни рискове при продължително шофиране извън града. Когато колата се движи с часове по магистралата, поддържа високи обороти и извършва резки изпреварвания, двигателят работи под огромно напрежение. При тези екстремни условия консумацията на смазочна течност скача драстично. Ако тръгнете с наполовина пълна система и ако моторът е предразположен към консумация ма масло, рискът да изпуснете момента, в който нивото пада под критичния минимум, е стряскащо голям. Освен това, по-големият обем течност в картера гарантира, че тя ще запази защитните си свойства за много по-дълъг период. Ето защо специалистите съветват преди сериозен преход да долеете така, че нивото да достигне около 90% от скалата на измервателната пръчка.
Уви, тук дебне другата крайност – прекомерният ентусиазъм с тубата в ръка. Идеята да се презастраховате и да налеете „до горе“, надхвърляйки максималната граница, е рецепта за гарантирана повреда. Излишното количество лубрикант неминуемо ще си пробие път към горивната камера през вентилацията на картера, а това веднага ще извади от строя запалителните свещи. Смазка ще започне да гори и в изпускателния тракт, което буквално ще запуши и унищожи скъпоструващия катализатор. Правилото тук е абсолютно желязно и не търпи компромиси: никога не преминавайте чертата с надпис MAX.
За да си спестите подобни главоболия и да получите реална представа за ситуацията, самата процедура по проверка изисква прецизност. Най-точният ориентир ще получите рано сутрин, когато автомобилът е напълно студен и всичко се е отцедило на дъното. Ако все пак се наложи да реагирате по време на път, отбийте, изгасете мотора и изчакайте 15 минути, преди да извадите щеката. Разбира се, абсолютно задължително условие е превозното средство да се намира на перфектно равна повърхност, за да не се подведете по фалшиви показания. Спазвайте тези прости стъпки, за да си гарантирате спокойно пътуване и безпроблемна работа на машината.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анджо
10:37 21.05.2026
3 Ква пръчка викаш
10:40 21.05.2026
4 Анонимен
10:42 21.05.2026
5 Наблюдател
Показва само, че липсва около 0,5-1.0 литър от общото масло, което е около 4 , 5 и дори 6 литра. Т.е имате поне 3/4 или 4/5 налично количество масло.
Ако колата ви не е Фолксваген, Опел или Форд ще стигнете до морето :)
10:49 21.05.2026
6 6135
До коментар #1 от "Пръчката на автора":Не знам какви са тези експертни съвети.
Навремето на семейната жигула редовно бърках под капака и знаех как се прави всичко освен основен ремонт.
Сега колите особено новите, уж са по-надеждни и едва ли има нужда да им се нае преди всеки дълъг преход.
С ръка на сърцето, и представа си нямам къде е щеката на колата и дали въобще има такава.
Капакът го вдигам само да долея течност за чистачките.
Апропо, кога някой производител ще се сети да изведе този отвор отвън на колата за де не правят хората мускули всеки път.
Да не говорим, че веднъж на косъм спрях комшийката да не сипе вода в резервоарчето за спирачната течност - картинките на капачките много си приличали.
10:52 21.05.2026
7 Тити на Кака
1. Когато нивото на маслото е на средата между нивата макс/мин, това не означава "наполовина пълна система", както се е изцепил експертът в този текст. Разликата между средата и максималното ниво е от порядъка на 0,4-0,5 литра. Това е между 8 и 12 % от количеството масло в модерен двигател средна класа.
2. За да падне под минималното ниво по време на път, двигателят на автомобила трябва да изпапа поне половин литър. Пътуването до българското море е / грубо казано/ 500 км в едната посока. Ако двигателят яде по половин литър, това означава, че папа по литър на 1000 км. Такъв двигател е за хвърляне или за генерален ремонт, а не за дълги пътувания.
3. Нормално функциониращ двигател изяжда максимум 0,5 л масло на 1000 км / и то при екстремен режим на каране/. Добре проектираните двигатели изяждат 0,5 л на 10 000. Никакъв проблем да се отиде/върне до морето.
4. Опитите на един аджамия да долее масло "до ръба на макса" са много опасни. Защото уплашеният аджамия с лекота ще надвиши максимално допустимото ниво, а това води до разпенване на маслото и осигурява 100% авария на прехранения двигател на дълъг път. Ако колата ви яде масло и нивото е около средата - долейте максимум 200 мл. И ще сте рахат.
5. Внимателно проверявайте инфото в медии от типа на Факти. Тук пишат откровени гении, а гениите не работят в автосервизите.
11:08 21.05.2026