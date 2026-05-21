Защо е опасно нивото на маслото да се държи наполовина на измервателната щека и кога това може да доведе до проблеми с д

Предстои ви дълъг път до морето или планината, багажникът е натъпкан до дупка, а цялото семейство вече е по местата си. Преди да завъртите контактния ключ обаче, има една бърза проверка под капака, която може да спаси почивката ви от истински кошмар. Става дума за нивата на моторното масло – онази жизненоважна течност, без която сърцето на вашия автомобил просто ще откаже да бие. Повечето шофьори живеят с илюзията, че златната среда е най-сигурното място, но истината се оказва малко по-различна, когато предстоят стотици километри нажежен асфалт.

Масовото схващане, че маркерът на щеката трябва да застане точно по средата между деленията MIN и MAX, всъщност крие сериозни рискове при продължително шофиране извън града. Когато колата се движи с часове по магистралата, поддържа високи обороти и извършва резки изпреварвания, двигателят работи под огромно напрежение. При тези екстремни условия консумацията на смазочна течност скача драстично. Ако тръгнете с наполовина пълна система и ако моторът е предразположен към консумация ма масло, рискът да изпуснете момента, в който нивото пада под критичния минимум, е стряскащо голям. Освен това, по-големият обем течност в картера гарантира, че тя ще запази защитните си свойства за много по-дълъг период. Ето защо специалистите съветват преди сериозен преход да долеете така, че нивото да достигне около 90% от скалата на измервателната пръчка.

Уви, тук дебне другата крайност – прекомерният ентусиазъм с тубата в ръка. Идеята да се презастраховате и да налеете „до горе“, надхвърляйки максималната граница, е рецепта за гарантирана повреда. Излишното количество лубрикант неминуемо ще си пробие път към горивната камера през вентилацията на картера, а това веднага ще извади от строя запалителните свещи. Смазка ще започне да гори и в изпускателния тракт, което буквално ще запуши и унищожи скъпоструващия катализатор. Правилото тук е абсолютно желязно и не търпи компромиси: никога не преминавайте чертата с надпис MAX.

За да си спестите подобни главоболия и да получите реална представа за ситуацията, самата процедура по проверка изисква прецизност. Най-точният ориентир ще получите рано сутрин, когато автомобилът е напълно студен и всичко се е отцедило на дъното. Ако все пак се наложи да реагирате по време на път, отбийте, изгасете мотора и изчакайте 15 минути, преди да извадите щеката. Разбира се, абсолютно задължително условие е превозното средство да се намира на перфектно равна повърхност, за да не се подведете по фалшиви показания. Спазвайте тези прости стъпки, за да си гарантирате спокойно пътуване и безпроблемна работа на машината.