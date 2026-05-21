Кънчо Стойчев: Големи вериги притискат производители за 68% отстъпка

21 Май, 2026 10:29 721 10

Пазарът не може да се саморегулира и минимизирането на дефектите трябва да стане през ясни регулаторни механизми

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големите търговски вериги в България упражняват брутален натиск върху родните производители, като изискват шокиращите 68% търговска отстъпка. Това алармира заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Кънчо Стойчев в ефира на NOVA по повод внесените в парламента законопроекти за регулиране на цените и пазарните дефекти. В съвместен дебат с бившия икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова бяха разнищени проблемите с инфлацията, която през април удари 6% на годишна база, както и идеите за масови съкращения в държавната администрация.

Според бизнеса и синдикатите, сегашните законодателни мерки срещу високите цени няма да доведат до незабавно поевтиняване по рафтовете, но са задължителна първа стъпка към оздравяване на средата. Кънчо Стойчев беше категоричен, че липсата на държавна намеса през годините е позволила на чуждите вериги да придобият прекомерна пазарна сила, която унищожава българското производство.

"Този проблем е брадясал. Аз лично се занимавам 15 години с него. Пазар без регулация е джунгла. Капитализмът е изключително динамична и ефективна система, стига да бъде контролирана", коментира Кънчо Стойчев.

Той припомни и старите практики с т.нар. „такса рожден ден“, при които от производителите са изисквани пари за корпоративни събития на веригите. По думите му огромна част от свръхпечалбите се изнасят към компаниите майки в чужбина под формата на вътрешнофирмени разходи за реклама, маркетинг и консултации, а в България не остава нищо. Докато в Западна Европа търговските отстъпки варират между 2% и 12%, у нас те надхвърлят 50%, достигайки в крещящи случаи до 68%.

Ваня Григорова подкрепи тезата, че пазарът не може да се саморегулира и минимизирането на дефектите трябва да стане през ясни регулаторни механизми. Тя посочи, че кабинетът е започнал тристранен диалог с бизнеса и синдикатите, което е добър знак, въпреки че законите са внесени от депутати, а не от Министерския съвет.

"Към момента мерките, които са заложени в двата законопроекта, няма да доведат до бърз ефект. В рамките на няколко месеца - не говорим за седмица или две - няма да доведат до бърз резултат като намаление на цените", обясни Ваня Григорова.

Тя даде за пример държавната компания „Ел Би Булгарикум“, която чрез собствена мрежа доказа, че млечните продукти могат да се продават на много по-ниски цени от тези в големите вериги. По думите ѝ веригите притискат българския производител за огромни отстъпки, а в същото време надуват крайните цени за потребителите, като браншове като хлебопроизводителите отчитат, че половината от цената на хляба е просто търговска надценка.

Втората гореща тема в дебата засегна предложенията на финансисти за съкращаване на държавната администрация с до една трета. Кънчо Стойчев направи разграничение между служителите на обща бюджетна издръжка и чистата администрация, като настоя за дълбок анализ на дублиращите се функции и премахване на хилядите „кухи“ незаети щатове, чиито бюджети се разпределят за бонуси.

"Българският бизнес е за решителни съкращения - не на сляпо, а със сегрузен анализ", заяви Кънчо Стойчев, допълвайки, че населението намалява, а чиновническият апарат расте.

Ваня Григорова обаче се противопостави на механичното орязване на разходите. Тя предупреди, че липсата на кадри парализира ключови контролни органи. Като пример тя посочи Комисията за защита на потребителите, където работещите инспектори са крайно недостатъчни, за да контролират десетки хиляди обекти в страната. Според нея свободните щатове стоят празни не защото са излишни, а заради мизерните заплати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    2 11 Отговор
    Путин - най-големи гл пак на планетата.

    10:33 21.05.2026

  • 2 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Интересно как се правят в брошурите промоции - 50% и пак всички по веригата са на далавера...

    10:34 21.05.2026

  • 3 Най-ниското еволюционно стъпало

    3 3 Отговор
    Защо има вериги? За българинът е индиец и ман ал. Кварталните магазини са пълни с негодна за нищо стока продавана от българи на други българи.

    10:37 21.05.2026

  • 4 Дориана

    4 3 Отговор
    Големите търговски вериги са в пъти по-добри и и полезни за потребителите, защото при тях цените са по- ниски в сравнение с кварталните малки магазини, стоката им е по- пресна и имат ежеседмични промоции. Точно за това всички хора масово пазаруват от големете търговски магазини. .

    Коментиран от #5

    10:39 21.05.2026

  • 5 Които са живи ман ли

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Пазаруват, защото големите вериги не са правени от т.нар. "българи".

    10:41 21.05.2026

  • 6 Сталин

    8 0 Отговор
    В България всичко е картел,кога КЗК ще започне да глобява с по 100 милиона за картели, както е в Европа

    Коментиран от #7

    10:41 21.05.2026

  • 7 Ъхъъъъъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Миналото лято имах гости от Германия.
    Прибирайки се от разходка заедно влязохме в супермаркет от известна верига която я има и в Германия.
    Бяха учудени от двойните цени на повечето стоки.

    10:47 21.05.2026

  • 8 Как точно

    0 2 Отговор
    изчислихте числото 68?! Язе от години се занимавам с търговия. В най-изпилените варианти се договаряме на до 5! И май на Ганьо трябва да му се винтят кунките, щото извън веригите, всяко българско производство е на баснословни цени! Всяко! Тва изцяло лежи на кълката "наше да е" и няма нищо общо със субсидии и други мрънкания "ние все сме пре...ни. Имаме високи разходи и...". До там го докарахте да ядем полски домати. А имате ли познания колко по-по-най напъни от всякакво естество, вкл. да пребориш природата, са необходими на един производител в Полша, за да гледа домати?! Братя Уашовски съвсем спокойно могат да снимат у нас поне документална Матрица...

    10:51 21.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

