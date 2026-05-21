Кремъл: Путин и Си обсъдиха Украйна и енергийните проекти

21 Май, 2026 14:03 905 39

Песков заяви, че Китай е готов да съдейства за мирно споразумение, а доставките на гориво в Русия не са застрашени

Кремъл: Путин и Си обсъдиха Украйна и енергийните проекти - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

По време на визитата на руския президент Владимир Путин в Китай тази седмица е бил обсъден въпросът за намиране на решение на конфликта в Украйна, съобщи Ройтерс, като се позова на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предава БТА.

По думите му китайската страна е изразила готовност да участва в подготовката на бъдещо мирно споразумение.

Песков подчерта, че военните учения, включително тези с участие на ядрени сили, винаги носят определени политически сигнали.

Той допълни, че по време на визитата е постигнат напредък по редица ключови детайли, свързани с газопровода „Силата на Сибир“, като конкретни резултати се очакват в близко бъдеще.

Говорителят на Кремъл увери, че няма риск за доставките на гориво в Русия, въпреки информацията за спад в рафинирането на петрол след украински атаки с дронове.

Песков също така отхвърли като неверни твърденията, че Китай е обучавал руски военни за участие във войната в Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рашка без Китай

    13 13 Отговор
    е умрела!

    Коментиран от #15

    14:05 21.05.2026

  • 2 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    13 13 Отговор
    Lada Automobile GmbH, която се занимаваше с продажбата на автомобили Lada и резервни части в Германия, прекратява дейността си. В края на януари е започнала процедура по несъстоятелност, а през март фирмата окончателно е затворена, след като не е бил намерен инвеститор.
    Според германското специализирано издание Kfz-betrieb, през 2025 година в Германия са били регистрирани едва три нови автомобила Lada.

    Коментиран от #7, #9, #12

    14:06 21.05.2026

  • 3 Китайците натискат Путин

    13 12 Отговор
    Ще купуват газ за никакви копейки!

    14:07 21.05.2026

  • 4 ....

    7 8 Отговор
    Си обсъди Тайланд с тайландците.

    14:07 21.05.2026

  • 5 Респект

    11 11 Отговор
    Пример за демокрация!

    Унгарската партия „Тиса“ внесе първото си предложение за конституционни изменения. То предлага ограничаване на мандата на министър-председателя до два мандата, така че ако бъде прието, Виктор Орбан никога повече няма да може да служи като министър-председател.

    Коментиран от #10, #16

    14:08 21.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 11 Отговор
    Пу Тин и СИ , са обсъдили продажбата на Си Бир!!!///навремето , през ВСВ нарочно не са гръмнали Хитлер(идола на повечето копеи-те мразят евреите) , ЗАЩОТО е унищожавал 3 РАЙХ успешно и незаменимо

    Коментиран от #21

    14:08 21.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Деций

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    И какво общо има тук лада със срещата?

    Коментиран от #26

    14:11 21.05.2026

  • 10 Ха ХаХа

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Респект":

    Демокрация в най фашистката държава от времето на Хитлер?
    Унгарци и поляци участвуваха в окупирането на Чехословакия, продадена на Хитлер в Мюнхен 1938 от Англия и Франция.

    14:11 21.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 В Германия хиляди фирми

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    фалираха. Германците бяха съкратени. Сега ще ядат на кафявите си гостиБуя.

    Коментиран от #24

    14:13 21.05.2026

  • 13 Готвача не си свьрши работата

    13 5 Отговор
    Путин е най големия непокист! В неделя тряснаха Москва , Химки, Истра а той като че ли нищо не се е случило (с Курск беше сьщото) хартийки щял да подписва.Руснаците най после разбраха че техния живот не струва нищо при несменяемия.

    Коментиран от #19

    14:16 21.05.2026

  • 14 Цвете

    8 0 Отговор
    ПУТИНСИ, А ЗА ВОЙНАТА, КАКВО РЕШИХТЕ? 5 ГОДИНИ? ИЛИ ИДЕ МИ ДОЙДЕ МИ И НА КРАЯ, КАКВО? 🤔🪆😠🌬🤦‍♂️

    14:18 21.05.2026

  • 15 Деций

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Рашка без Китай":

    А Европа без Русия къде щеше да бъде?Цялата индустрия е на базата на евтините руски суровини и енергоносители.Те и сега имат същата технология ,но продукцията не е продаваема поради себестойността която има.Стигнаха до положение да купуват газ от САЩ които са с отрицателен баланс ,добиват 900 милиарда кубика,а консумират 970,в същото време продават нещо което те трябва да внасят за да покрият собствените си потребности.

    Коментиран от #28

    14:19 21.05.2026

  • 16 Ей, Аркадаш

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Респект":

    Ами тя Урсула от как се е родила все е в тренда... а па Тоя за Орбан се закахьрил.

    14:20 21.05.2026

  • 17 Клоуна пусин 🤡💩

    10 1 Отговор
    „Цитати на Путин се разпродават на Харбин Експо.“
    Страхотна идея, например тези известни цитати:
    „Ако си президент седем години, ще полудееш!“ (2005)
    „Докато съм президент, няма да има увеличение на възрастта за пенсиониране“ (2005)
    „През 2008 г. ще се присъединя към опозицията и ще критикувам правителството“ (2006)

    14:23 21.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин нищо не знае!

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Готвача не си свьрши работата":

    Генералите не му докладват какво се случва!

    Коментиран от #32

    14:27 21.05.2026

  • 20 Констатация

    7 1 Отговор
    Деденцето Путин не мисли за Войната, Кремълския Психиатър строго му е забранил..., освен за Форумчета - икономически, бизнес, за квас... -)))), а разговорите за войната силно разстройвали нежната му алтруистична душица....

    14:28 21.05.2026

  • 21 Хахаха!🎺🥳😀

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Обсъдили са продажбата на България и българите на султана.

    Коментиран от #30

    14:29 21.05.2026

  • 22 путин слуга на Си

    9 0 Отговор
    велика русия Васал на Китай!

    14:30 21.05.2026

  • 23 Пияна сган

    9 1 Отговор
    Мъкаааа , голяма мъка. Очаквах някаква помощ от Си , но за пореден път само потупване по рамото и нищо друго . И искат много газ , но почти без пари . Мъкаааааа , голяма мъка .

    Коментиран от #29

    14:30 21.05.2026

  • 24 Хахаха!🎺🥳😀

    0 7 Отговор

    До коментар #12 от "В Германия хиляди фирми":

    Четири милиона фирми закрити годишно в Европа. В Германия около 200 000 предприятия преустановяват дейността си всяка година. Има още простор за растеж на фалитите и безработицата.

    14:34 21.05.2026

  • 25 Анджо

    6 0 Отговор
    русняко да каже някога истината. От тези измамници стойте много на далече.

    14:34 21.05.2026

  • 26 Общото е, че

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Деций":

    без Китай, Русия не може да съществува. Положението е стигнало до там, че зависимостта на Русия от Китай е 100% :)

    14:34 21.05.2026

  • 27 Нищо лично

    4 0 Отговор
    Какво е общото между тези двамата ? Единия разстрелва на площада корупционери и крадци а другия сьщото но тихом мьлком тези които имат смелостта да раскрият крадците и корупционерите в РФ. По тази логика кого от тези двамата смятате за достоен (по днешни мерки) президент ? Нямам повече вьпроси!

    14:35 21.05.2026

  • 28 Дълбоко сте объркан. Такова нещо като

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Деций":

    евтини руски суровини просто не съществува. Американския газ например е 2 пъти по-евтин от руския.

    Коментиран от #36

    14:36 21.05.2026

  • 29 Пияна украинка с два ножа

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Пияна сган":

    Когато ви продадат на султана ще пиете шербет, айрян и ще върнете земите на пашите.

    14:37 21.05.2026

  • 30 Срещата е приключила зле за Русия.

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Путин се прибира с подвита опашка. Това е напълно очаквано, защото Китай, от позиция на силата, продължава да иска всички разходи по строежа на бъдещ газопровод да са изцяло за руска сметка и освен това изисква фиксирана цена на газа няколко пъти под пазарната. Пълно фиаско.

    Коментиран от #31

    14:38 21.05.2026

  • 31 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Срещата е приключила зле за Русия.":

    Като не е изгодно за Русия, няма да го построят. Какво не е ясно? Но се съмнявам, клаузите от договора да станат публична огласа. Ще разберем след време. За информация, природния газ не струва нищо, докато е в земята. За колкото и да го продават НА ПРИЯТЕЛСКА СТРАНА е от полза.

    Коментиран от #38

    14:43 21.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дедо ви...

    1 3 Отговор
    Сармат, Посейдон и Ормуз: Пекин и Москва пренареждат света, ЕС губи контрол

    14:49 21.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 истината преди всичко

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дълбоко сте объркан. Такова нещо като":

    Тук евтини е размито или неточно понятие защото не сроменавате за кого!? АКО говорим за населението то днес у нас бензина е условно 1.8 Е а в Русия 0.8Е и сравнявайки тези цифри виждам ,че има разлика.

    Коментиран от #37

    14:59 21.05.2026

  • 37 Напротив, напълно точно понятие е.

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "истината преди всичко":

    Това е математика, най-точната наука. Руският газ е скъп и неизгоден за Европа, ако не се беше случила тази война още щяхме да плащаме високите цени на Русия.

    Руски газ цена в България през 2021 - 100лв // MWh, американски газ цена в България 2026 -60лв // MWh.

    15:09 21.05.2026

  • 38 ХА ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Производството не е без разходи, даже и със евтиния руски труд! Така че при желанието да се продава на всяка цена за да съберат некви мангизи за защитата от зeлето, ще бачкат за ина лимонада, а при определена цена и на загуба! Си е в силната позиция, и ще я6e!

    15:09 21.05.2026

  • 39 Чукча

    0 0 Отговор
    Руската централна телевизия има готовност да излъчи "Лебедово езеро"...

    15:13 21.05.2026

