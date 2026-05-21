Кремъл: Путин и Си обсъдиха Украйна и енергийните проекти

По време на визитата на руския президент Владимир Путин в Китай тази седмица е бил обсъден въпросът за намиране на решение на конфликта в Украйна, съобщи Ройтерс, като се позова на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предава БТА.

По думите му китайската страна е изразила готовност да участва в подготовката на бъдещо мирно споразумение.

Песков подчерта, че военните учения, включително тези с участие на ядрени сили, винаги носят определени политически сигнали.

Той допълни, че по време на визитата е постигнат напредък по редица ключови детайли, свързани с газопровода „Силата на Сибир“, като конкретни резултати се очакват в близко бъдеще.

Говорителят на Кремъл увери, че няма риск за доставките на гориво в Русия, въпреки информацията за спад в рафинирането на петрол след украински атаки с дронове.

Песков също така отхвърли като неверни твърденията, че Китай е обучавал руски военни за участие във войната в Украйна.