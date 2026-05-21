Кремъл: Путин и Си обсъдиха Украйна и енергийните проекти

По време на визитата на руския президент Владимир Путин в Китай тази седмица е бил обсъден въпросът за намиране на решение на конфликта в Украйна, съобщи Ройтерс, като се позова на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предава БТА.
По думите му китайската страна е изразила готовност да участва в подготовката на бъдещо мирно споразумение.
Песков подчерта, че военните учения, включително тези с участие на ядрени сили, винаги носят определени политически сигнали.
Той допълни, че по време на визитата е постигнат напредък по редица ключови детайли, свързани с газопровода „Силата на Сибир“, като конкретни резултати се очакват в близко бъдеще.
Говорителят на Кремъл увери, че няма риск за доставките на гориво в Русия, въпреки информацията за спад в рафинирането на петрол след украински атаки с дронове.
Песков също така отхвърли като неверни твърденията, че Китай е обучавал руски военни за участие във войната в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рашка без Китай
Коментиран от #15
14:05 21.05.2026
2 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
Според германското специализирано издание Kfz-betrieb, през 2025 година в Германия са били регистрирани едва три нови автомобила Lada.
Коментиран от #7, #9, #12
14:06 21.05.2026
3 Китайците натискат Путин
14:07 21.05.2026
4 ....
14:07 21.05.2026
5 Респект
Унгарската партия „Тиса“ внесе първото си предложение за конституционни изменения. То предлага ограничаване на мандата на министър-председателя до два мандата, така че ако бъде прието, Виктор Орбан никога повече няма да може да служи като министър-председател.
Коментиран от #10, #16
14:08 21.05.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21
14:08 21.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Деций
До коментар #2 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":И какво общо има тук лада със срещата?
Коментиран от #26
14:11 21.05.2026
10 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Респект":Демокрация в най фашистката държава от времето на Хитлер?
Унгарци и поляци участвуваха в окупирането на Чехословакия, продадена на Хитлер в Мюнхен 1938 от Англия и Франция.
14:11 21.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 В Германия хиляди фирми
До коментар #2 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":фалираха. Германците бяха съкратени. Сега ще ядат на кафявите си гостиБуя.
Коментиран от #24
14:13 21.05.2026
13 Готвача не си свьрши работата
Коментиран от #19
14:16 21.05.2026
14 Цвете
14:18 21.05.2026
15 Деций
До коментар #1 от "Рашка без Китай":А Европа без Русия къде щеше да бъде?Цялата индустрия е на базата на евтините руски суровини и енергоносители.Те и сега имат същата технология ,но продукцията не е продаваема поради себестойността която има.Стигнаха до положение да купуват газ от САЩ които са с отрицателен баланс ,добиват 900 милиарда кубика,а консумират 970,в същото време продават нещо което те трябва да внасят за да покрият собствените си потребности.
Коментиран от #28
14:19 21.05.2026
16 Ей, Аркадаш
До коментар #5 от "Респект":Ами тя Урсула от как се е родила все е в тренда... а па Тоя за Орбан се закахьрил.
14:20 21.05.2026
17 Клоуна пусин 🤡💩
Страхотна идея, например тези известни цитати:
„Ако си президент седем години, ще полудееш!“ (2005)
„Докато съм президент, няма да има увеличение на възрастта за пенсиониране“ (2005)
„През 2008 г. ще се присъединя към опозицията и ще критикувам правителството“ (2006)
14:23 21.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путин нищо не знае!
До коментар #13 от "Готвача не си свьрши работата":Генералите не му докладват какво се случва!
Коментиран от #32
14:27 21.05.2026
20 Констатация
14:28 21.05.2026
21 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Обсъдили са продажбата на България и българите на султана.
Коментиран от #30
14:29 21.05.2026
22 путин слуга на Си
14:30 21.05.2026
23 Пияна сган
Коментиран от #29
14:30 21.05.2026
24 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #12 от "В Германия хиляди фирми":Четири милиона фирми закрити годишно в Европа. В Германия около 200 000 предприятия преустановяват дейността си всяка година. Има още простор за растеж на фалитите и безработицата.
14:34 21.05.2026
25 Анджо
14:34 21.05.2026
26 Общото е, че
До коментар #9 от "Деций":без Китай, Русия не може да съществува. Положението е стигнало до там, че зависимостта на Русия от Китай е 100% :)
14:34 21.05.2026
27 Нищо лично
14:35 21.05.2026
28 Дълбоко сте объркан. Такова нещо като
До коментар #15 от "Деций":евтини руски суровини просто не съществува. Американския газ например е 2 пъти по-евтин от руския.
Коментиран от #36
14:36 21.05.2026
29 Пияна украинка с два ножа
До коментар #23 от "Пияна сган":Когато ви продадат на султана ще пиете шербет, айрян и ще върнете земите на пашите.
14:37 21.05.2026
30 Срещата е приключила зле за Русия.
До коментар #21 от "Хахаха!🎺🥳😀":Путин се прибира с подвита опашка. Това е напълно очаквано, защото Китай, от позиция на силата, продължава да иска всички разходи по строежа на бъдещ газопровод да са изцяло за руска сметка и освен това изисква фиксирана цена на газа няколко пъти под пазарната. Пълно фиаско.
Коментиран от #31
14:38 21.05.2026
31 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #30 от "Срещата е приключила зле за Русия.":Като не е изгодно за Русия, няма да го построят. Какво не е ясно? Но се съмнявам, клаузите от договора да станат публична огласа. Ще разберем след време. За информация, природния газ не струва нищо, докато е в земята. За колкото и да го продават НА ПРИЯТЕЛСКА СТРАНА е от полза.
Коментиран от #38
14:43 21.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дедо ви...
14:49 21.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 истината преди всичко
До коментар #28 от "Дълбоко сте объркан. Такова нещо като":Тук евтини е размито или неточно понятие защото не сроменавате за кого!? АКО говорим за населението то днес у нас бензина е условно 1.8 Е а в Русия 0.8Е и сравнявайки тези цифри виждам ,че има разлика.
Коментиран от #37
14:59 21.05.2026
37 Напротив, напълно точно понятие е.
До коментар #36 от "истината преди всичко":Това е математика, най-точната наука. Руският газ е скъп и неизгоден за Европа, ако не се беше случила тази война още щяхме да плащаме високите цени на Русия.
Руски газ цена в България през 2021 - 100лв // MWh, американски газ цена в България 2026 -60лв // MWh.
15:09 21.05.2026
38 ХА ХА ХА
До коментар #31 от "Хахаха!🎺🥳😀":Производството не е без разходи, даже и със евтиния руски труд! Така че при желанието да се продава на всяка цена за да съберат некви мангизи за защитата от зeлето, ще бачкат за ина лимонада, а при определена цена и на загуба! Си е в силната позиция, и ще я6e!
15:09 21.05.2026
39 Чукча
15:13 21.05.2026