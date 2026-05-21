ЕС подготвя нов пакет санкции срещу Русия

21 Май, 2026 13:55 852 36

Домбровскис: Не е време за облекчаване на ограниченията, Москва засилва хибридните действия срещу ЕС

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейският съюз подготвя ново разширяване на санкциите срещу Русия, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис по време на пресконференция при представянето на пролетните икономически прогнози на Европейската комисия, предава БТА.

Той подчерта, че не е моментът за облекчаване на ограничителните мерки, като посочи, че Русия се възползва от международната нестабилност, включително конфликта в Близкия изток.

Домбровскис коментира и решението на Великобритания да смекчи част от санкциите срещу руския петрол заради напрежението на енергийния пазар, като заяви, че този ход е изненадал Брюксел и не е бил предварително съгласуван.

По повод инцидентите с дронове в Балтийските държави еврокомисарят посочи, че отговорността за тях е на Русия, като подчерта, че всяка заплаха срещу страна членка на ЕС представлява заплаха за целия съюз.

Той определи реториката и действията на Москва спрямо балтийските държави като неприемливи и заяви, че в последно време Русия все по-често прибягва до хибридни действия и открити заплахи срещу Европейския съюз.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    48 5 Отговор
    Луд умора няма.

    13:57 21.05.2026

  • 2 Дарт Вейдър

    9 15 Отговор
    Предлагам да създадем "станцията на смърта" , Китай , Япони да нападнат от изток, великите европейски сили от запад ,САЩ през Гренландия и северния полюс а АЗ отгоре. Да си разделим демократично всичко и да благоденстваме , като руснаците работят за нас /който е останал/. Всички победители да се канонизират във върховни предводители на Обединените Галактики.

    13:57 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зеленски:

    2 32 Отговор
    Налагам Санкций на износът на Петрол
    Санкций Дълбоко в Русия

    13:57 21.05.2026

  • 5 мразим руските терористи

    6 44 Отговор
    Санкции до дупка!

    Коментиран от #22, #23, #31

    13:58 21.05.2026

  • 6 ВИЖДА СЕ

    41 3 Отговор
    Ама не разбрахте ли ,че колкото са повече санкциите , толкова по бързо ще се разпадне ЕС. !!

    13:58 21.05.2026

  • 7 Малко остава и Хвърля бялата Кърпа

    3 25 Отговор
    Бункерът фекалира територията си в очакване на
    Бомбандировки 24/7

    Коментиран от #34

    13:59 21.05.2026

  • 8 Радев да каже

    4 31 Отговор
    защо 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България не развиват никаква дейност?

    13:59 21.05.2026

  • 9 Абе

    28 1 Отговор
    той 20-тия пакет изчерпа ли се вече, сработили, та се задава 21-ия, Раша да не гледа в Слънцето.......

    Коментиран от #14

    13:59 21.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 33 Отговор
    руснака разбира само от БОЙ! ТОВА е единствената нация-която се гордее с убитите си през ВСВ и постоянно покаЧва бройката им!!! а тва е символ на военно немощие , некадърност! нека да не се избият а де се оградят със стена-зоопарк/ какъв не трябва да бъде ЧОвека

    Коментиран от #25

    13:59 21.05.2026

  • 11 Каква е

    5 19 Отговор
    позицията на "Регресивна България" ?

    14:00 21.05.2026

  • 12 ФАКТ

    1 23 Отговор
    бакшиша Пусин - най-големият гл пак във Вселената

    14:00 21.05.2026

  • 13 Тома

    25 0 Отговор
    Този се вози с държавно гориво и за това не се тревожи за цената.Но връхно постижение е че Русия е виновна за украинските дронове

    14:01 21.05.2026

  • 14 Хахаха

    27 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Много им дребни пакетчетата на джендърляяяците.

    14:01 21.05.2026

  • 15 ЯсноЕ

    34 1 Отговор
    Ясно е, че в ЕС си нямат друга работа освен да вдигнат цената на още някой продукт от хранителната верига или от първа необходимост ... те са заличителите на Европа, Русия грам не им виновна за глупостта и наглостта.... за какво ни бе тази евроценност - само цените ни вдигат вече десетилетия.

    14:02 21.05.2026

  • 16 Ненормални сте

    31 1 Отговор
    Нова инфлация идва

    14:03 21.05.2026

  • 17 защо

    16 0 Отговор
    Ели, Домбровсис е член на ЕК.
    Разликата между ЕС и ЕК е огромна. Образовайте се малко, не се излагайте.

    14:04 21.05.2026

  • 18 дядото

    30 1 Отговор
    пакет след пакет санкции с/у русия.не знам какъв е ефекта в русия,но в ес реално го виждаме и усещаме- хипер инфлация,бедност и мизерия

    14:05 21.05.2026

  • 19 провинциалист

    19 1 Отговор
    Хибридните действия в България от страна на ЕС са поне колкото за 5 пакета санкции, ко прайм?

    14:05 21.05.2026

  • 20 ,,Поредният пакет"

    18 1 Отговор
    Е ,, Пакетът" в,, Д" на еФропа!

    14:05 21.05.2026

  • 21 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    18 0 Отговор
    😂😂😂 Ха ха ха ха ха..

    14:06 21.05.2026

  • 22 шорошко еврейче-гейче ,

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "мразим руските терористи":

    Изплюй на еднополовия ти съпрук Мюмюн х•я ,че така с пълна уста нищо не ти се разбира к,во искаш да кажеш ...

    14:10 21.05.2026

  • 23 Чук и пук

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "мразим руските терористи":

    П. У. К. Н. И.

    14:13 21.05.2026

  • 24 хахахахха

    18 0 Отговор
    Пета година санкции,наливане на пари и оръжия в уср@йна и нищо,целия свят ви се смее 🤣🤣,а Русия продължава да постига целите си

    Коментиран от #26

    14:18 21.05.2026

  • 25 си пън

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    проскубляк,много са те ритали руснаците та затуй ги мразиш толкоз

    14:24 21.05.2026

  • 26 Не е пета година

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "хахахахха":

    Санкциите започнаха още 2014 г. след анексията на Крим.

    14:24 21.05.2026

  • 27 Серсемин

    8 0 Отговор
    Абе който се застрелва сам го прави с един изстрел. Европа се самозастрелва мноооого пъти. Как го прави?

    14:27 21.05.2026

  • 28 Истината

    8 0 Отговор
    А срещу израел и фащ кога ще има санкции, лицемери нещастни

    14:30 21.05.2026

  • 29 Докато

    5 0 Отговор
    Не конфискуват парите и имуществото на гражданите на ЕС няма да спрат

    14:31 21.05.2026

  • 30 израел трепе повече

    9 0 Отговор
    но за тях санкции - йок.
    ЗАЩО?

    14:31 21.05.2026

  • 31 Истината

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "мразим руските терористи":

    А еврейските и американските ги обичаш

    14:32 21.05.2026

  • 32 Абе

    7 0 Отговор
    Явно на тия целта им е ликвидират ЕС.

    14:35 21.05.2026

  • 33 Смър за ЕС и украйната

    6 0 Отговор
    Смър за всички проевропейски плужеци в територията

    14:35 21.05.2026

  • 34 Хвьрля кьрпата 3е

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Малко остава и Хвърля бялата Кърпа":

    Слава 404. Хвьрлям кьрпи и парцали.

    14:37 21.05.2026

  • 35 Жожи

    5 0 Отговор
    Вече си мисля, че това е някаква душевна болест.

    14:37 21.05.2026

  • 36 Хаха

    1 0 Отговор
    Когато правиш едно и също и очакваш различен резултат,е пълно малоумие.

    14:59 21.05.2026

