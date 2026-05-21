ЕС подготвя нов пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз подготвя ново разширяване на санкциите срещу Русия, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис по време на пресконференция при представянето на пролетните икономически прогнози на Европейската комисия, предава БТА.
Той подчерта, че не е моментът за облекчаване на ограничителните мерки, като посочи, че Русия се възползва от международната нестабилност, включително конфликта в Близкия изток.
Домбровскис коментира и решението на Великобритания да смекчи част от санкциите срещу руския петрол заради напрежението на енергийния пазар, като заяви, че този ход е изненадал Брюксел и не е бил предварително съгласуван.
По повод инцидентите с дронове в Балтийските държави еврокомисарят посочи, че отговорността за тях е на Русия, като подчерта, че всяка заплаха срещу страна членка на ЕС представлява заплаха за целия съюз.
Той определи реториката и действията на Москва спрямо балтийските държави като неприемливи и заяви, че в последно време Русия все по-често прибягва до хибридни действия и открити заплахи срещу Европейския съюз.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:57 21.05.2026
2 Дарт Вейдър
13:57 21.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Зеленски:
Санкций Дълбоко в Русия
13:57 21.05.2026
5 мразим руските терористи
Коментиран от #22, #23, #31
13:58 21.05.2026
6 ВИЖДА СЕ
13:58 21.05.2026
7 Малко остава и Хвърля бялата Кърпа
Бомбандировки 24/7
Коментиран от #34
13:59 21.05.2026
8 Радев да каже
13:59 21.05.2026
9 Абе
Коментиран от #14
13:59 21.05.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #25
13:59 21.05.2026
11 Каква е
14:00 21.05.2026
12 ФАКТ
14:00 21.05.2026
13 Тома
14:01 21.05.2026
14 Хахаха
До коментар #9 от "Абе":Много им дребни пакетчетата на джендърляяяците.
14:01 21.05.2026
15 ЯсноЕ
14:02 21.05.2026
16 Ненормални сте
14:03 21.05.2026
17 защо
Разликата между ЕС и ЕК е огромна. Образовайте се малко, не се излагайте.
14:04 21.05.2026
18 дядото
14:05 21.05.2026
19 провинциалист
14:05 21.05.2026
20 ,,Поредният пакет"
14:05 21.05.2026
21 Урсул фон РептиЛайнян🐍
14:06 21.05.2026
22 шорошко еврейче-гейче ,
До коментар #5 от "мразим руските терористи":Изплюй на еднополовия ти съпрук Мюмюн х•я ,че така с пълна уста нищо не ти се разбира к,во искаш да кажеш ...
14:10 21.05.2026
23 Чук и пук
До коментар #5 от "мразим руските терористи":П. У. К. Н. И.
14:13 21.05.2026
24 хахахахха
Коментиран от #26
14:18 21.05.2026
25 си пън
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":проскубляк,много са те ритали руснаците та затуй ги мразиш толкоз
14:24 21.05.2026
26 Не е пета година
До коментар #24 от "хахахахха":Санкциите започнаха още 2014 г. след анексията на Крим.
14:24 21.05.2026
27 Серсемин
14:27 21.05.2026
28 Истината
14:30 21.05.2026
29 Докато
14:31 21.05.2026
30 израел трепе повече
ЗАЩО?
14:31 21.05.2026
31 Истината
До коментар #5 от "мразим руските терористи":А еврейските и американските ги обичаш
14:32 21.05.2026
32 Абе
14:35 21.05.2026
33 Смър за ЕС и украйната
14:35 21.05.2026
34 Хвьрля кьрпата 3е
До коментар #7 от "Малко остава и Хвърля бялата Кърпа":Слава 404. Хвьрлям кьрпи и парцали.
14:37 21.05.2026
35 Жожи
14:37 21.05.2026
36 Хаха
14:59 21.05.2026