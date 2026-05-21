ЕС подготвя нов пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз подготвя ново разширяване на санкциите срещу Русия, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис по време на пресконференция при представянето на пролетните икономически прогнози на Европейската комисия, предава БТА.

Той подчерта, че не е моментът за облекчаване на ограничителните мерки, като посочи, че Русия се възползва от международната нестабилност, включително конфликта в Близкия изток.

Домбровскис коментира и решението на Великобритания да смекчи част от санкциите срещу руския петрол заради напрежението на енергийния пазар, като заяви, че този ход е изненадал Брюксел и не е бил предварително съгласуван.

По повод инцидентите с дронове в Балтийските държави еврокомисарят посочи, че отговорността за тях е на Русия, като подчерта, че всяка заплаха срещу страна членка на ЕС представлява заплаха за целия съюз.

Той определи реториката и действията на Москва спрямо балтийските държави като неприемливи и заяви, че в последно време Русия все по-често прибягва до хибридни действия и открити заплахи срещу Европейския съюз.