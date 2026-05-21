Почина художничката Санда Стратулат-Протич, създала опаковките на десертите от детството ни

21 Май, 2026 13:59 981 11

Нейната ръка изрисува опаковките на дъвките „Идеал“, шоколадите „ Кума Лиса“, на бисквитите „Детска радост“, „Златна есен“, на „Зрънчо“

Снимка: Facebook
Събина Андреева

На 89-годишна възраст почина художникът и графичен дизайнер Санда Стратулат-Протич. Тъжната вест съобщи режисьорът, аниматор и плакатист Теодор Ушев в профила си във Фейсбук, позоваваки се на публикация на семейството ѝ.

Санда Стратулат - Протич е починала на 18 май, пише БТА.

„Санда Стратулат - Протич нарисува нашето детство", написа Ушев и добави, че художничката е създала любимите на поколения опаковки - на дъвките „Идеал“, шоколадите „ Кума Лиса“, на бисквитите „Детска радост“, „Златна есен“, на „Зрънчо“ - запазени знаци за хранителната промишленост, етикети, пакети за хранителни продукти.

„Санда беше най-добрият, сърдечен, всеотдаден и добър човек, който познавах. Всичко, което знам за графичния дизайн, научих от нея. Родена е в Букурещ, в семейство на румънски интелектуалци, музиканти и артисти. Завършва Академията за изящни изкуства в Букурещ. Бързо се утвърждава като едно от имената в румънската мозайка и стенна живопис. Малко след това среща специализиращия в Букурещ, виден български ендокринолог проф. доктор Михаил Протич и заедно се преместват в София. В София, стилът ѝ е определен като прекалено формалистичен и декоративен за господстващата по времето на социализма реалистична, пропагандна доктрина в стенописа.

Жизнерадостните стилизации на Санда не се харесват на тогавашните комисии в СБХ – а и по онова време в запазената мъжка територия на монументалната живопис жени не са да допускани. И Санда е принудена да работи като приложен график и дизайнер; опаковката и графичния дизайн за храни се считат за непрестижни художествени дейности. Там са „забутани“ да работят художници от буржоазни семейства, врагове, недостойни за „голямото соц. Изкуство“, се казва в публикацията на Ушев.

По думите му нетрадиционният стил на Санда Стратулат-Протич бързо придобива „популярност и успява да се наложи сред безличната, скучна среда и социалистическата сивота на опаковачния дизайн".

Режисьорът аниматор коментира, че целта на графичния дизайнер е била да направи опаковките на храните по-естетски и по-привлекателни и да вкара в мрачните, полупразни магазини цвят и радост.

„Така създава любимите на поколения опаковки - на дъвките „Идеал“, шоколадите „ Кума Лиса“, бисквити „Детска радост“, „Златна есен“, „Зрънчо“, запазени знаци за хранителната промишленост, етикети, пакети за хранителни продукти. Ако има някакъв цвят, радост в опаковките от онова време – всичко е излязло от ръцете на Сандуца, както я наричаха най-близките. Денонощия труд над ръчно нарисувани „цветоотделки“, цели нощи в тъмната фотографска стая, за да извади от бракуваните отпреди войната, стари машини за печат на мукава и дефектните, евтини мастила, някаква прилична, модерна за времето си естетика, нещо приятно за окото", завършва публикацията си Теодор Ушев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 за разлика от другите храни

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Събке, ти дъвкала ли си":

    дъвката беше гадна

    14:07 21.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бездара

    1 1 Отговор
    мин ети

    14:08 21.05.2026

  • 7 Не мога вече с вас бе

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Събке, ти дъвкала ли си":

    🤣🤣🤣.......

    14:12 21.05.2026

  • 8 Да, при соца

    10 3 Отговор
    Целта на опаковките беше да пазят продукта, а не да привличат вниманието върху него. При единствения избор на Детска закуска, в каквато и опаковка да я сложиш, щеш не щеш ще си я купиш. Жената просто е правила каквото може.

    14:17 21.05.2026

  • 9 Еееех,

    6 0 Отговор
    Като се замисля тия дъвки що пломби са извадили...

    14:38 21.05.2026

  • 10 очевидец и потребител

    3 2 Отговор
    Всички споменати опаковки имаха елемнатрен соц гаден дизайн. Толкова ми бяха противни, на фона на сладкишите и дъвките от Кореком и Югославия, до които имах достъп. Не знам точно какво хвалите. Даже халвата беше с по-добър дизайн, както и бонбоните Лакта.

    14:49 21.05.2026

  • 11 родена през 1974

    0 0 Отговор
    Детската закуска беше хубава, но опаковката ми беше смотана дори тогава, като съм била на 10...

    14:57 21.05.2026