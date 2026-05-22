Бившата снаха на Тръмп и настояще гадже на Тайгър Уудс е диагностицирана с рак на гърдата

Ванеса Тръмп разкри, че е диагностицирана с рак на гърдата, като бившата ѝ снаха Иванка беше от първите, които изразиха надежда и ѝ пожелаха бързо възстановяване. Ванеса - бившата съпруга на най-големия син на президента Доналд Тръмп, Дон-младши - каза, че "работи в тясно сътрудничество" с лекари по план за лечение, пише dir.bg.

Майката на пет деца, която се среща с легендата на голфа Тайгър Уудс, направи признанието в публикация в Instagram, споделяйки, че е претърпяла "процедура" тази седмица. "Искам да споделя лична здравна актуализация. Наскоро бях диагностицирана с рак на гърдата. Макар че това не е новина, която някой очаква, работя в тясно сътрудничество с моя медицински екип по план за лечение", каза тя.

Ванеса добави, че е благодарна на лекарите си за извършването на процедурата. "Оставам фокусирана и обнадеждена, докато съм заобиколена от любовта и подкрепата на семейството си, децата си и най-близките ми. Благодаря ви за вашата доброта и подкрепа, това наистина означава повече, отколкото мога да изразя."

Тя също така поиска да не бъде притеснявана, докато се фокусира върху възстановяването. Най-голямата ѝ дъщеря Кай публикува снимка с майка си в Instagram с надпис: "Най-силният човек, когото познавам. Обичам те." Иванка беше първият член на семейството, който изрази подкрепата си към Ванеса в социалните мрежи. "Моля се за твоята продължаваща сила и бързо възстановяване. Обичам те", коментира тя публикацията на Ванеса в Instagram.

Докато Ванеса се е отдала на лечението си, стана ясно, че Тръмп-младши ще се ожени повторно за половинката си Бетина Андерсън през уикенда на Деня на паметта.

Междувременно настоящата половинка на Ванеса - Тайгър Уудс, завърши интензивна рехабилитационна програма в Цюрих, след като беше обвинен в шофиране в нетрезво състояние след автомобилна катастрофа близо до дома му в Джупитър, Флорида, на 27 март. Полицията съобщава, че е открила у него опиоидни хапчета с рецепта по време на ареста, които е използвал за справяне с хронична болка. Уудс пледира невинен по обвинението в шофиране в нетрезво състояние.

Спортистът напусна рехабилитационния център по-рано, за да присъства на церемонията по дипломирането на най-голямата дъщеря на Ванеса, 19-годишната Кай, която е страстен голф играч. И въпреки ареста и рехабилитационното си пътуване, източник каза пред People, че тя остава безумно влюбена в Тайгър.

"Ванеса и Тайгър са влюбени, все още са заедно и щастливи", цитиран е източникът. "Тя е нетърпелива да му помогне да продължи напред и да преодолее всякакви публични скандали - които и двамата силно не харесват."

Източникът добавя, че Уудс е приел пътуването си "сериозно" и е "изцяло решен да продължи възстановяването си и да остави тази глава зад гърба си". "Той е в добро настроение и също така няма търпение да разреши правните проблеми", казва той.

Имаше спекулации, че връзката им е в миналото, но Ванеса бързо опроверга тези слухове, като изрази подкрепата си за Уудс в Instagram след ареста му. Седмица след инцидента тя сподели снимка на двамата заедно в Instagram, на която са влюбени, и написа: "Обичам те".

Ванеса има пет деца със сина на президента - Кай, на 19 години; Доналд, на 17; Тристан, на 14; Спенсър, на 13; и Клоуи, на 11.

Ванеса и Доналд-младши си казаха "Да" пред семейство и приятели в имението на семейство Тръмп "Мар-а-Лаго" в Палм Бийч през 2005 г. Разделиха се през 2018 г. Двамата бяха отчуждени близо година преди развода, но раздялата им беше приятелска, като бяха виждани заедно многократно по почивки и навън с децата си.

