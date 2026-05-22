Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Хондурас »
Две масови нападения в Хондурас взеха най-малко 24 жертви

Две масови нападения в Хондурас взеха най-малко 24 жертви

22 Май, 2026 08:46, обновена 22 Май, 2026 09:11 756 1

  • нападения-
  • хондурас-
  • жертви

Сред убитите са четирима полицаи, властите обещават решителен отговор, мотивите се разследват

Две масови нападения в Хондурас взеха най-малко 24 жертви - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 24 души, включително четирима полицаи, са загинали при две отделни въоръжени атаки в Хондурас, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Първият инцидент е станал в ранчо в северната част на страната, където са били застреляни най-малко 19 работници, уточняват местните власти.

Втора стрелба е регистрирана в крайбрежния град Омоа, близо до границата с Гватемала. Там са убити най-малко четирима полицаи и един цивилен, съобщи говорителят на Националната полиция Едгардо Барахона.

След нападенията полицията предупреди, че ще предприеме „директна намеса“ в засегнатите райони.

Засега няма установен мотив за атаката срещу работниците в района на Трухильо, където от години се наблюдава напрежение, свързано с аграрни конфликти.

По информация на властите служителите, нападнати при пътуване към Омоа от столицата Тегусигалпа, са били част от операция срещу организирани престъпни групи.

Броят на жертвите в Трухильо остава неясен, след като близки на загиналите са започнали да прибират телата, преди пристигането на властите. Министърът на сигурността Герсон Веласкес заяви, че е възможно телата да са били преместени от сътрудници на жертвите или лица с криминални връзки.

До момента няма информация за арестувани.

Хондурас продължава да се бори с високи нива на престъпност, свързани с бандитско насилие и трафик на наркотици. Въпреки известно намаление на убийствата, страната остава сред най-засегнатите в региона по този показател.


Хондурас
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Съболезнования на братски Хондурас.
    Русия никогда не би допуснала подобно нещо да се случи на своите граждани и военни !!!
    Pyccкие своих не бросают, казват в Херсон, Изюм, Красни Лиман, Купянск ☝️😆

    09:20 22.05.2026