Две масови нападения в Хондурас взеха най-малко 24 жертви

Най-малко 24 души, включително четирима полицаи, са загинали при две отделни въоръжени атаки в Хондурас, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Първият инцидент е станал в ранчо в северната част на страната, където са били застреляни най-малко 19 работници, уточняват местните власти.

Втора стрелба е регистрирана в крайбрежния град Омоа, близо до границата с Гватемала. Там са убити най-малко четирима полицаи и един цивилен, съобщи говорителят на Националната полиция Едгардо Барахона.

След нападенията полицията предупреди, че ще предприеме „директна намеса“ в засегнатите райони.

Засега няма установен мотив за атаката срещу работниците в района на Трухильо, където от години се наблюдава напрежение, свързано с аграрни конфликти.

По информация на властите служителите, нападнати при пътуване към Омоа от столицата Тегусигалпа, са били част от операция срещу организирани престъпни групи.

Броят на жертвите в Трухильо остава неясен, след като близки на загиналите са започнали да прибират телата, преди пристигането на властите. Министърът на сигурността Герсон Веласкес заяви, че е възможно телата да са били преместени от сътрудници на жертвите или лица с криминални връзки.

До момента няма информация за арестувани.

Хондурас продължава да се бори с високи нива на престъпност, свързани с бандитско насилие и трафик на наркотици. Въпреки известно намаление на убийствата, страната остава сред най-засегнатите в региона по този показател.