Среща във Ватикана: Михаела Доцова ще разговаря с папа Лъв XIV

Българската парламентарна делегация ще има аудиенция при папа Лъв XIV днес. Михаела Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин, информират от БНТ.

По-късно нашата делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил.

Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.