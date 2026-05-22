Режисьорът на "Армагедон" и "Пърл Харбър" прави филм за спасяването на американските пилоти в Иран

Американският режисьор Майкъл Бей, известен с работата си по проекти като „Трансформърс“, „Скалата“, „Пърл Харбър“ и „Армагедон“, ще режисира филм за спасяването на двама пилоти на американските военновъздушни сили в Иран, съобщи Deadline.

Според новинарската агенция, филмът ще разкаже за мащабната спасителна операция на американски военни след катастрофата на изтребител F-15E Strike Eagle по време на конфликта в Иран. Филмът ще бъде базиран на книга, написана от професора и автор на документална литература Мичъл Зъкоф, и ще бъде пуснат през 2027 г. Според режисьора, новият филм ще бъде посветен на „героизма и всеотдайността на американските военнослужещи“ в една от най-сложните спасителни операции през последните години.

Двуместният изтребител F-15E беше свален над Иран през април. След катапултиране, двамата членове на екипажа - пилотът и навигаторът - успешно установиха връзка. Пилотът беше спасен няколко часа след падането на самолета. По време на операцията по търсене и спасяване Иран свали един от американските хеликоптери Black Hawk, участващи в нея.

Междувременно изтребители на американските военновъздушни сили удариха иранските сили, разположени в района, за да им попречат да открият втория член на екипажа, преди това да направят американските специални части.