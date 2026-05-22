Режисьорът на "Армагедон" и "Пърл Харбър" прави филм за спасяването на американските пилоти в Иран

Американският режисьор Майкъл Бей, известен с работата си по проекти като „Трансформърс“, „Скалата“, „Пърл Харбър“ и „Армагедон“, ще режисира филм за спасяването на двама пилоти на американските военновъздушни сили в Иран, съобщи Deadline.
Според новинарската агенция, филмът ще разкаже за мащабната спасителна операция на американски военни след катастрофата на изтребител F-15E Strike Eagle по време на конфликта в Иран. Филмът ще бъде базиран на книга, написана от професора и автор на документална литература Мичъл Зъкоф, и ще бъде пуснат през 2027 г. Според режисьора, новият филм ще бъде посветен на „героизма и всеотдайността на американските военнослужещи“ в една от най-сложните спасителни операции през последните години.
Двуместният изтребител F-15E беше свален над Иран през април. След катапултиране, двамата членове на екипажа - пилотът и навигаторът - успешно установиха връзка. Пилотът беше спасен няколко часа след падането на самолета. По време на операцията по търсене и спасяване Иран свали един от американските хеликоптери Black Hawk, участващи в нея.
Междувременно изтребители на американските военновъздушни сили удариха иранските сили, разположени в района, за да им попречат да открият втория член на екипажа, преди това да направят американските специални части.
2 Ха ха ха ха
3 Пич
Следващият филм - "Висящите герои"!!!
За победната в Афганистан!!!
6 Затънали в блатото
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Затънали в блатото":Те и с допотопна, от днешна гледна точка, техника и технологии кацаха на Луната🤔❗
А сега "могат ама не искат"😉❗
08:31 22.05.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #37
08:38 22.05.2026
15 Някой
Спасени ли са, все пак? Никой не ги е показвал публично. Щото, загубени са няколко хеликоптера и самолета, може да имаи човешки жертви, ама всичко се покрива.
А американците са силни във филмите - все пак, Холивуд е пропагандна машина.
23 венсеремос
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Требе и филм за безмилостното избиване на жени и деца в Украйна от Путин.
Коментиран от #27, #32
09:58 22.05.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Е нали направиха с "Танцуващите трупове от Буча"❗
09:59 22.05.2026
29 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Като оня.... "дързост и красота".
30 ГОЛЕМ СМЕХ
Зрелищен екшън ша бъде.
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Е те Холивуд са царе на зрелищните екшъни-
нали помниш Бат РаНбо къв гИрой беше😀
10:08 22.05.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ами виж първо какво е ставало в Сонг Ми
и дай нещо подобно за ПутЕн в У..йна,
АКО МОЖЕШ ДЕ🤔❗
10:10 22.05.2026
33 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
Ша участвам в суперпродукция на Холивуд.
Некакви пилоти.ша спасявам.
Имал съм опит с Ирак и САДДАМА, дето увисна на клона.
34 ТОП ГЪН
Криели уран дълбоко закопан.
Ядрена бомба ша правели.
35 ГОЛЕМ СМЕХ
Искали документални кадри да включат.
От Топ Гън почнали осигуряването на кадрите.
