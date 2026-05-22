Режисьорът на "Армагедон" и "Пърл Харбър" прави филм за спасяването на американските пилоти в Иран

22 Май, 2026 08:16 825 37

Филмът ще разкаже за мащабната спасителна операция на американски военни след катастрофата на изтребител F-15E Strike Eagle по време на конфликта в Иран

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският режисьор Майкъл Бей, известен с работата си по проекти като „Трансформърс“, „Скалата“, „Пърл Харбър“ и „Армагедон“, ще режисира филм за спасяването на двама пилоти на американските военновъздушни сили в Иран, съобщи Deadline.

Според новинарската агенция, филмът ще разкаже за мащабната спасителна операция на американски военни след катастрофата на изтребител F-15E Strike Eagle по време на конфликта в Иран. Филмът ще бъде базиран на книга, написана от професора и автор на документална литература Мичъл Зъкоф, и ще бъде пуснат през 2027 г. Според режисьора, новият филм ще бъде посветен на „героизма и всеотдайността на американските военнослужещи“ в една от най-сложните спасителни операции през последните години.

Двуместният изтребител F-15E беше свален над Иран през април. След катапултиране, двамата членове на екипажа - пилотът и навигаторът - успешно установиха връзка. Пилотът беше спасен няколко часа след падането на самолета. По време на операцията по търсене и спасяване Иран свали един от американските хеликоптери Black Hawk, участващи в нея.

Междувременно изтребители на американските военновъздушни сили удариха иранските сили, разположени в района, за да им попречат да открият втория член на екипажа, преди това да направят американските специални части.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    43 1 Отговор
    Никой не очаква да направи филм за геройското бомбене на едно училище🤔❗

    Коментиран от #26

    08:20 22.05.2026

  • 2 Ха ха ха ха

    31 0 Отговор
    Холивуд ще покаже силата и мъжеството на пораженците в конфликта. Каква ирония.

    08:20 22.05.2026

  • 3 Пич

    27 0 Отговор
    Какви герои...?! Сцепили ги от пердах, свалили им самолетите, а те се измъзулили смело някак си...
    Следващият филм - "Висящите герои"!!!
    За победната в Афганистан!!!

    08:21 22.05.2026

  • 4 Освалдо Риос

    29 0 Отговор
    Снимките ще са на летище Васил Левски, ще висят от колесниците, а посе ще кажат, че са ги спасявали от Иран.

    08:22 22.05.2026

  • 5 Реалист

    16 0 Отговор
    Ам ще даде ли сцената на онзи хеликоптер с изгорялото тяло?

    08:23 22.05.2026

  • 6 Затънали в блатото

    27 0 Отговор
    За всички загубени войни имат филми показващи някаква победа. Холивуд е най- голямата пропагандна машина в Обора, затова наливат милиони за филмчета.

    Коментиран от #8

    08:24 22.05.2026

  • 7 Да питам бе

    25 0 Отговор
    А филмче как им гръмнаха базите в Персийския залив? Как бягаха на колесника от Афганистан? Майките оплакващи децата си заради безрасъдието на амерските президенти? Падението в калта? Кога?

    08:27 22.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Затънали в блатото":

    Те и с допотопна, от днешна гледна точка, техника и технологии кацаха на Луната🤔❗
    А сега "могат ама не искат"😉❗

    08:31 22.05.2026

  • 9 Боруна Лом

    16 0 Отговор
    ЯВНО МАЛКО ВИ Е БОЯ ПО КУХИТЕ КРАТУНИ! И ЩЕ СЕ ИЗКАРАТЕ СУПЕРМЕНИ

    08:32 22.05.2026

  • 10 Ъперкът

    15 0 Отговор
    Пропагандната война я печелите, спор няма. Ама какво стана с тридневната война на рижия клоун? Трети месец чупи вежди на тИливизора и се плете в лъжите си. Победата кога? Още три?

    08:33 22.05.2026

  • 11 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    А как се перат на@@@@@ га@@ ,няма ли да направи един филм

    08:35 22.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Знаех си че ще има Топ Гън 3.

    Коментиран от #37

    08:38 22.05.2026

  • 13 Нолан 2

    16 0 Отговор
    Следващата хипер, мега, астрал продукция ще е за блокадата на Орзмутския проток. 65 корабчета изпълняват мисия “Стоим и гледаме” като разходите са милиони долари на ден. Драматично ще бъде отстъпването на великите им самолетоносачи, заемащи по-добри позиции на хиляди километра за ремонт ха ха

    08:39 22.05.2026

  • 14 Хм...

    16 0 Отговор
    А филм посветен на „героизма и всеотдайността на американските военнослужещи" при убийството на 186 малки ирански момиченца с ракета патриот ще има ли?

    08:41 22.05.2026

  • 15 Някой

    15 0 Отговор
    Хаха!
    Спасени ли са, все пак? Никой не ги е показвал публично. Щото, загубени са няколко хеликоптера и самолета, може да имаи човешки жертви, ама всичко се покрива.
    А американците са силни във филмите - все пак, Холивуд е пропагандна машина.

    08:41 22.05.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Иво Андонов ще гони пилотите по Витоша.

    08:42 22.05.2026

  • 17 000

    9 0 Отговор
    Спасяването от иранските овчари, които са ги хранили няколко дни ли? Епично!

    08:42 22.05.2026

  • 18 Бокс офис

    12 0 Отговор
    "героизма и всеотдайността на американските военнослужещи“, които реално са агресори в Иран и президентът им ги набута в тази ситуация. Кой ли ще финансира тази пропагандна продукция? Сигурно ще има същия успех както и филма за Мелания.

    08:47 22.05.2026

  • 19 Епщайн

    9 0 Отговор
    Мен хептен ме забравиха. На острова такива купони се вихриха, че още 50 години ще разследват. Има материал за 18+ в първо лице Меланито букаке с още тридесетина…

    08:48 22.05.2026

  • 20 Чуй Куме

    9 0 Отговор
    Оплитането в лъжи продължава. Ама вече сме напред с технологиите, информация за случващото се има и хората не са слепи. Дори Холивуд не може им нарисува криле и ореол след като са най-големия агресор и терорист в света.

    08:54 22.05.2026

  • 21 Маиндконтрол

    6 0 Отговор
    Еванла на холивуд може от злодеите да направи герои.

    09:06 22.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 венсеремос

    5 0 Отговор
    Никой не гледа тъпите холивудски филми.Там с големи лъжи американската армия сразява врага.То бива,бива лъжи ,но и толкова не бива.

    09:41 22.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ганьо

    6 0 Отговор
    Поне на филм да си докарат победата, че и наче срам и позор...

    09:55 22.05.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Требе и филм за безмилостното избиване на жени и деца в Украйна от Путин.

    Коментиран от #27, #32

    09:58 22.05.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Е нали направиха с "Танцуващите трупове от Буча"❗

    09:59 22.05.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    А филм за погрома на Аятоласите кога????

    10:01 22.05.2026

  • 29 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    3 1 Отговор
    Тва ша а сериал.
    Като оня.... "дързост и красота".

    10:03 22.05.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор
    Филм за РАЗБОМБВАНЕТО на руското оръжие в Иран.
    Зрелищен екшън ша бъде.

    Коментиран от #31

    10:04 22.05.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Е те Холивуд са царе на зрелищните екшъни-
    нали помниш Бат РаНбо къв гИрой беше😀

    10:08 22.05.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ами виж първо какво е ставало в Сонг Ми
    и дай нещо подобно за ПутЕн в У..йна,
    АКО МОЖЕШ ДЕ🤔❗

    10:10 22.05.2026

  • 33 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    2 0 Отговор
    Тръмп ми са обади по жи сема.
    Ша участвам в суперпродукция на Холивуд.
    Некакви пилоти.ша спасявам.
    Имал съм опит с Ирак и САДДАМА, дето увисна на клона.

    10:24 22.05.2026

  • 34 ТОП ГЪН

    0 2 Отговор
    Требвало некакви аятоласи да бомбим.
    Криели уран дълбоко закопан.
    Ядрена бомба ша правели.

    10:28 22.05.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор
    "Парамаунт" ша правят филм за бомбенето на Путин.
    Искали документални кадри да включат.
    От Топ Гън почнали осигуряването на кадрите.

    10:31 22.05.2026

  • 36 Георги

    1 0 Отговор
    нормално! за избягалия самолетоносач със запушените тоалетни ли да направи? или за съборените военни бази?

    10:47 22.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.