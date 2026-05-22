Обявяват резултатите от първото класиране за прием в детските градини и ясли в София

Първото генерално класиране за прием в детските градини и ясли на София ще се извърши днес, от 13:00 ч., в Столичната община, съобщиха от общинската администрация, цитирани от БТА. Ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса.

Столичната община удължи с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. В началото на май от Общината посочиха, че целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд (ВАС) по новата Наредба за прием. За осигуряване на предвидимост за семействата беше определено първото класиране да бъде на 22 май, второ – на 5 юни, а трето – на 19 юни.

В началото на май стана известно, че новата Наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага в своята цялост, след като ВАС остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март 2026 г. правила да се прилагат в настоящата кампания.