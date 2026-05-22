Обявяват резултатите от първото класиране за прием в детските градини и ясли в София

22 Май, 2026 08:20 680 3

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Първото генерално класиране за прием в детските градини и ясли на София ще се извърши днес, от 13:00 ч., в Столичната община, съобщиха от общинската администрация, цитирани от БТА. Ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса.

Столичната община удължи с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. В началото на май от Общината посочиха, че целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд (ВАС) по новата Наредба за прием. За осигуряване на предвидимост за семействата беше определено първото класиране да бъде на 22 май, второ – на 5 юни, а трето – на 19 юни.

В началото на май стана известно, че новата Наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага в своята цялост, след като ВАС остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март 2026 г. правила да се прилагат в настоящата кампания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    3 0 Отговор
    Това граничи с нахалството - вместо да работят тези деца - те се крият по детски градини.

    08:28 22.05.2026

  • 2 Андрешко

    2 1 Отговор
    Много с потури дойдоха в София, няма място за всички, обратно от където са, там има градини

    Коментиран от #3

    08:36 22.05.2026

  • 3 мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Андрешко":

    Тези с потурите дойдоха, защото нямаше кой да работи. Докато имаме такава държавна политика още много ще дойдат. Живеем в демократична държава и ако смяташ, че софийското гражданство трябва да бъде някаква привилегия не си за този строй.

    09:07 22.05.2026

