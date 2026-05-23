Ебола поставя под въпрос участието на ДР Конго на Мондиал 2026

Световното първенство по футбол през 2026 година е на прага на неочакван обрат, след като националният тим на Демократична република Конго се изправя пред сериозна заплаха да бъде изваден от надпреварата заради бушуващата епидемия от ебола в страната.

Властите в САЩ, които са сред домакините на Мондиал 2026, са категорични – футболистите на ДР Конго трябва да преминат стриктна 21-дневна карантина, преди да получат зелена светлина за влизане в страната. В момента отборът се подготвя в Белгия, където бе преместен тренировъчният лагер, за да се избегне рискът от разпространение на опасния вирус. „Поставихме ясни изисквания – без карантина няма да бъде разрешено пътуването до Хюстън“, подчерта Андрю Джулиани, изпълнителен директор на работната група на Белия дом за Световното първенство.

Епидемията от ебола, която отново разтърси ДР Конго, не само застрашава здравето на милиони, но и хвърля сянка върху спортните амбиции на страната. Въпреки усилията на федерацията да осигури безопасност и да спази всички международни изисквания, бъдещето на отбора на Мондиала остава неясно.

Ако националният тим не успее да изпълни наложените мерки, той може да бъде дисквалифициран от турнира, където трябва да премери сили с Португалия, Узбекистан и Колумбия. Това би било тежък удар не само за играчите, но и за феновете, които мечтаят да видят своя отбор на световната сцена.