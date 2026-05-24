Александър Везенков за успеха на Дара на Евровизия: „Направо ги разбихме!“

24 Май, 2026 12:48 687 4

Баскетболистът даде интервю пред сръбска медия

Александър Везенков за успеха на Дара на Евровизия: „Направо ги разбихме!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известният баскетболист Александър Везенков не скри вълнението си от успеха на България на тазгодишната Евровизия. В интервю за сръбското издание Mozzart Sport, звездата на Олимпиакос сподели с усмивка: „Разбира се, че следих Евровизия! Как да пропусна такова събитие? Направо ги разбихме! Взехме първото място и от журито, и от зрителите. Беше невероятно!“

На въпрос дали е време София отново да посрещне Лепа Брена с хеликоптер, Везенков с чувство за хумор отвърна: „Първо нека Евролигата дойде в Атина, а после ще видим какво ще се случи в София!“ Този коментар препраща към емблематичния концерт на Лепа Брена през 1990 г. на Националния стадион „Васил Левски“, когато певицата каца с хеликоптер, използван някога от Тодор Живков.

Докато музикалните успехи радват феновете у нас, Александър Везенков също има повод за гордост на спортната сцена. Той изигра ключова роля за Олимпиакос, който елиминира Фенербахче на полуфиналите от Финалната четворка на Евролигата в Атина. Днес гръцкият колос ще се изправи срещу Реал Мадрид в битка за престижния трофей.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

