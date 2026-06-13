Манчестър Юнайтед се опитва да намали цената на Матеуш Фернандеш

Манчестър Юнайтед е стартирал разговори с Уест Хем относно евентуален трансфер на португалския полузащитник Матеуш Фернандеш (вляво), съобщава журналистът Бен Джейкъбс. Според информацията 21-годишният халф е дал ясно да се разбере, че е готов да премине на „Олд Трафорд“, а личните условия по евентуалния договор не се очаква да представляват пречка. Основният проблем пред сделката остава трансферната сума, която Уест Хем изисква за своя футболист.



Лондончани оценяват Фернандеш на между 80 и 85 милиона паунда, като от Манчестър Юнайтед вече работят по вариант за намаляване на цената, предава sportal.bg. Футболният директор на „червените дяволи“ Джейсън Уилкокс познава отлично качествата на португалеца. Именно той привлече Фернандеш в Саутхамптън преди две години, когато все още заемаше ръководен пост в клуба.

Интересът към младия полузащитник не се изчерпва само с английския гранд. По данни на Бен Джейкъбс представители на Реал Мадрид също са провели първоначални разговори с агенти на играча. Арсенал и Пари Сен Жермен също следят ситуацията и са отправили запитвания, но към момента Манчестър Юнайтед е клубът с най-сериозен интерес. Фернандеш е сред основните цели в лятната селекция на 20-кратния шампион на Англия. Междувременно журналистът Флориан Плетенберг твърди, че от „Олд Трафорд“ вече подготвят официална оферта, макар такава все още да не е изпратена до Уест Хем.