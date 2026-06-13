Марк Кукурея ще татуира Луис де ла Фуенте на лицето си, ако Испания спечели Мондиала в САЩ

Испанският национал Марк Кукурея разкри кои са личните му талисмани за късмет по време на Световното първенство и потвърди любопитното си обещание да си направи татуировка с лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, ако Испания спечели титлата, предава БТА. 27-годишният защитник сподели, че е взел със себе си няколко специални предмета, които счита за носещи късмет по време на турнира. „Нося няколко неща. Имам ключодържатели, които децата ми направиха за мен. Взех и пижамата на жена ми – тя беше с мен на Европейското първенство, и я сложих обратно в куфара си, за да видя дали носи същия късмет“, разказа Кукурея пред Marca.

Футболистът на Испания демонстрира и голяма увереност преди началото на решаващите мачове на Мондиала, подчертавайки добрата атмосфера в състава. „Не чувствам никакъв натиск. Много сме вдъхновени. Знаем, че имаме страхотен отбор и че имаме шанс да постигнем нещо важно. В момента всичко се свежда до ентусиазъм и желание“, заяви той. Испания започва участието си на Световното първенство в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Първият мач на испанците е срещу Кабо Верде на 15 юни, следват двубои със Саудитска Арабия на 21 юни и Уругвай на 27 юни.