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Марк Кукурея ще татуира Луис де ла Фуенте на лицето си, ако Испания спечели Мондиала в САЩ

Марк Кукурея ще татуира Луис де ла Фуенте на лицето си, ако Испания спечели Мондиала в САЩ

13 Юни, 2026 15:40 641 6

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Носи късметлийската фланелка на жена си на Световното първенство

Марк Кукурея ще татуира Луис де ла Фуенте на лицето си, ако Испания спечели Мондиала в САЩ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Испанският национал Марк Кукурея разкри кои са личните му талисмани за късмет по време на Световното първенство и потвърди любопитното си обещание да си направи татуировка с лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, ако Испания спечели титлата, предава БТА. 27-годишният защитник сподели, че е взел със себе си няколко специални предмета, които счита за носещи късмет по време на турнира. „Нося няколко неща. Имам ключодържатели, които децата ми направиха за мен. Взех и пижамата на жена ми – тя беше с мен на Европейското първенство, и я сложих обратно в куфара си, за да видя дали носи същия късмет“, разказа Кукурея пред Marca.

Футболистът на Испания демонстрира и голяма увереност преди началото на решаващите мачове на Мондиала, подчертавайки добрата атмосфера в състава. „Не чувствам никакъв натиск. Много сме вдъхновени. Знаем, че имаме страхотен отбор и че имаме шанс да постигнем нещо важно. В момента всичко се свежда до ентусиазъм и желание“, заяви той. Испания започва участието си на Световното първенство в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Първият мач на испанците е срещу Кабо Верде на 15 юни, следват двубои със Саудитска Арабия на 21 юни и Уругвай на 27 юни.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    5 1 Отговор
    Отдавна не го слуша главата.

    16:01 13.06.2026

  • 2 да попитам

    4 0 Отговор
    Сега горката като е без пижама кой ли ще я топли през студените нощи?!?

    16:09 13.06.2026

  • 3 Абе

    1 0 Отговор
    Ако ще и на кукурея да си го татуира се ми е тая.

    16:16 13.06.2026

  • 4 Футболистите са известни

    0 0 Отговор
    С интелигентността си.

    16:38 13.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пуйол

    1 0 Отговор
    От алиекспрес

    17:02 13.06.2026

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