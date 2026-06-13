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Кристиян Шкварек: "Шествие за семейството" не застава срещу хората с различна сексуална ориентация

Кристиян Шкварек: "Шествие за семейството" не застава срещу хората с различна сексуална ориентация

13 Юни, 2026 17:21 399 15

По думите му те не са обвъзрани с определена политическа партия

Кристиян Шкварек: "Шествие за семейството" не застава срещу хората с различна сексуална ориентация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Години наред се изморихме да обясняваме, че не заставаме срещу хората, които са с различна сексуална ориентация. Ние виждаме в „София прайд” един международен франчайз на определена политическа идеология, която слага като параван определени личности отпред, за да каже, че по този начин сме ги нападнали. Смятаме, че прайдът е изразяване на една политическа идеология. Затова в една демократична страна е редно когато една идеология шества, да се получи и другата гледна точка", каза един от организаторите на "Шествие за семейството" Кристиян Шкварек в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Той обясни, че те не са обвързани с определена политическа партия. "Когато заставаме зад консервативни идеи, това е форма на политика. Никъде по света няма прайд, който да не застава зад пакет от идеи на лявата визия за зеленото, отворените граници и законите за език. Те се опитват да прокарат тази политическа идея през някоя задна вратичка", уточни Шкварек.

"Нямаме против те да изразяват своите идеи, защото имат право да го направят. Ние също имаме правото да излезем и да изложим нашите, без да бъдем подлагани на атаки, както всяка година, че сме крайни. Против сме всички техни идеи, включително и законови промени", заяви той.

Шкварек обясни какви са техните идеи. "Не можем да бъдем държавата, която изчезва най-бързо според данни на ООН. Искаме да се създаде демографска стратегия, защото няма как да се намираме в това положение, а в действителност се занимаваме с други неща", каза той.

"През 2021 г. бяхме едно малко шествие, което беше обвинявано, че е нещо маргинално. Сега вече сме едно голямо шествие, което тази година е под егидата на Софийската митрополия и Негово Светейшество патриарх Даниил. Подкрепени сме и от Народното събрание", уточни един от организаторите на "Шествие за семейството".

Кристиян Шкварек коментира и темата с оттеглянето на Мариус Куркински от шествието. ​"Хората, които твърдят, че са много толерантни, изсипаха много думи върху Мариус Куркински. Това е причината той да се оттегли", обясни той.

Той уточни, че двете шествия няма да се засекат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Религията има едно име за "прайда"

    7 2 Отговор
    СОДОМИЯ

    17:24 13.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Нашата група е на метростанцията СУ .Връщаме обратно вкъщи децата.

    Коментиран от #15

    17:25 13.06.2026

  • 3 Без име

    2 2 Отговор
    Застава, как да не застава? Не са излезли на разходка.

    17:25 13.06.2026

  • 4 Анонимен

    4 0 Отговор
    Много педота се крият зад обратните и крещят хомофобия като ги питаш защо искат да влизат в училищата и да пипат децата.

    17:27 13.06.2026

  • 5 Истанбул

    2 1 Отговор
    Еее комшии, ше ви викаме вече Джендърстан

    17:28 13.06.2026

  • 6 Пак се питам

    4 0 Отговор
    1. Колко от участниците в така наречения прайд са платени, за да изглежда сборището на хомосексуалните по-многолюдно?
    2. Какъв процент от присъстващите в това сборище са обикновен хетеросексуални младежи, отишли там само заради концерта, който започва в 16.00 ч.?

    17:28 13.06.2026

  • 7 Гост

    6 2 Отговор
    Всеки може да прави със задника си каквото си иска защото си е негов. Но никой не може да навира задника си в лицето ми на улицата или където и да е защото лицето си е мое!

    Коментиран от #8

    17:28 13.06.2026

  • 8 А за сина ти

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    отнасяли се това толерантни човече?

    17:30 13.06.2026

  • 9 Фен

    1 1 Отговор
    Обратните трябва да се лекуват. Не да ни се натрапват.

    17:31 13.06.2026

  • 10 Сила

    2 1 Отговор
    Едните са обикновенни хомосексуалисти и лесбийки , а другите са православни ( и провинциални ) такива.....
    Хвани едните , удари другите ...
    има си поговорка такава !!!

    17:34 13.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Странно

    2 0 Отговор
    Тоя що не вижда франчайза на суперкетите дето само името им западно ,а собственици са руснаци,както и златото,се краде с офшорки на руснаци

    17:36 13.06.2026

  • 13 Факт

    2 2 Отговор
    Русофилите като си правят скрит прайд в Петрохан,шкеарек мълчи,нали там адвоката на Росатом някой го самоуби с два изстрела в кратуната

    Коментиран от #14

    17:38 13.06.2026

  • 14 прокурор

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Не бъркай Москва с Мексико!

    17:42 13.06.2026

  • 15 шопо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бегай си а село, че ние от прайдо идем !

    17:44 13.06.2026

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