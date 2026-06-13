Кристиян Шкварек: "Шествие за семейството" не застава срещу хората с различна сексуална ориентация

"Години наред се изморихме да обясняваме, че не заставаме срещу хората, които са с различна сексуална ориентация. Ние виждаме в „София прайд” един международен франчайз на определена политическа идеология, която слага като параван определени личности отпред, за да каже, че по този начин сме ги нападнали. Смятаме, че прайдът е изразяване на една политическа идеология. Затова в една демократична страна е редно когато една идеология шества, да се получи и другата гледна точка", каза един от организаторите на "Шествие за семейството" Кристиян Шкварек в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Той обясни, че те не са обвързани с определена политическа партия. "Когато заставаме зад консервативни идеи, това е форма на политика. Никъде по света няма прайд, който да не застава зад пакет от идеи на лявата визия за зеленото, отворените граници и законите за език. Те се опитват да прокарат тази политическа идея през някоя задна вратичка", уточни Шкварек.

"Нямаме против те да изразяват своите идеи, защото имат право да го направят. Ние също имаме правото да излезем и да изложим нашите, без да бъдем подлагани на атаки, както всяка година, че сме крайни. Против сме всички техни идеи, включително и законови промени", заяви той.

Шкварек обясни какви са техните идеи. "Не можем да бъдем държавата, която изчезва най-бързо според данни на ООН. Искаме да се създаде демографска стратегия, защото няма как да се намираме в това положение, а в действителност се занимаваме с други неща", каза той.

"През 2021 г. бяхме едно малко шествие, което беше обвинявано, че е нещо маргинално. Сега вече сме едно голямо шествие, което тази година е под егидата на Софийската митрополия и Негово Светейшество патриарх Даниил. Подкрепени сме и от Народното събрание", уточни един от организаторите на "Шествие за семейството".

Кристиян Шкварек коментира и темата с оттеглянето на Мариус Куркински от шествието. ​"Хората, които твърдят, че са много толерантни, изсипаха много думи върху Мариус Куркински. Това е причината той да се оттегли", обясни той.

Той уточни, че двете шествия няма да се засекат.