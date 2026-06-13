Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ян Облак падна на колене пред тенисистка

Ян Облак падна на колене пред тенисистка

13 Юни, 2026 16:08 981 1

  • ян облак-
  • вратар-
  • годеж-
  • тенисистка-
  • олга-
  • данилович

Най-щастливият ден, написа Олга Данилович

Ян Облак падна на колене пред тенисистка - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Вратарят на Атлетико Мадрид и националния отбор на Словения Ян Облак е направил предложение за брак на сръбската тенисистка Олга Данилович, съобщава БТА. Двамата са заедно от 2023 година и не крият връзката си, като често споделят общи моменти в социалните мрежи. През юни 33-годишният футболист и 25-годишната тенисистка, която в момента заема 197-о място в световната ранглиста, са били на съвместна почивка.

Именно оттам Данилович публикува снимка с Облак, която привлече вниманието на феновете. На кадъра ясно се вижда годежният пръстен, а към публикацията сръбската тенисистка добави кратко, но красноречиво послание: „Най-щастливият ден!“

Така двойката официално потвърди щастливата новина за предстоящия си брак.


Словения
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Ботак

    3 0 Отговор
    Ай чИститу

    16:37 13.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове