Ян Облак падна на колене пред тенисистка

Вратарят на Атлетико Мадрид и националния отбор на Словения Ян Облак е направил предложение за брак на сръбската тенисистка Олга Данилович, съобщава БТА. Двамата са заедно от 2023 година и не крият връзката си, като често споделят общи моменти в социалните мрежи. През юни 33-годишният футболист и 25-годишната тенисистка, която в момента заема 197-о място в световната ранглиста, са били на съвместна почивка.

Именно оттам Данилович публикува снимка с Облак, която привлече вниманието на феновете. На кадъра ясно се вижда годежният пръстен, а към публикацията сръбската тенисистка добави кратко, но красноречиво послание: „Най-щастливият ден!“



Така двойката официално потвърди щастливата новина за предстоящия си брак.

