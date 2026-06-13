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Румен Петков: На главен секретар на МВР не му приляга по три часа на ден да е в TikTok и Facebook

Румен Петков: На главен секретар на МВР не му приляга по три часа на ден да е в TikTok и Facebook

13 Юни, 2026 17:39 2 109 48

Решението на Кандев да напусне ще помогне на МВР, категоричен е бившият вътрешен министър

Румен Петков: На главен секретар на МВР не му приляга по три часа на ден да е в TikTok и Facebook - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Не бих правил пряк паралел между настоящата ситуация и събитията отпреди 21 години, когато бях министър на вътрешните работи и главен секретар беше Бойко Борисов. На такава професионална длъжност не приляга по три часа на ден да си в TikTok и Facebook. Когато човек обърка сградата на МВР със сцената на Народния театър, рано или късно раздялата е неизбежна". Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият министър на МВР Румен Петков, коментирайки оставката на Георги Кандев като главен секретар на МВР.

По думите му тази оставка е едновременно очаквана и изненадваща. Но според него обществото заслужава ясни отговори за мотивите зад това решение. "Решението на Кандев да напусне ще помогне на МВР, но начинът, по който го направи, поставя сериозни въпроси. В понеделник той е участвал в оперативка, докладвал е за изпълнени задачи, поел е нови ангажименти и никъде не е споменал подобни причини за напускане. Това хвърля много тежка сянка върху името му, защото тук става дума за почтеност и приличие“, категоричен е Петков.

Според него Кандев трябва ясно и публично да отговори на редица въпроси, включително защо не са предприети определени действия по конкретни случаи и дали е бил възпрепятстван да изпълнява задълженията си. „Той трябва да каже кой го е карал да мълчи, кой го е карал да бездейства и кой го е възпрепятствал да работи. Като главен секретар разполагаше с изключително доверие и подкрепа. Затова тези думи ми се струват некоректни, да не кажа неприлични“, коментира Петков.

Той посочи още, че не поставя под съмнение действията на МВР, свързани с изборния процес, но изрази надежда България да не бъде осъдена за превишаване на правомощия от определено ведомство и оказване на недопустим натиск върху граждани. По отношение на работата на Кандев Петков призна, че по време на неговия мандат са реализирани действия срещу купуването на гласове и срещу наркоразпространението, но според него професионализмът не трябва да се превръща в публична демонстрация. „Когато действията срещу наркоразпространението се превръщат в кампанийност и показност, професионализмът остава на заден план“, заяви той.

Петков коментира и предположенията, че напускането на Кандев може да бъде начало на неговата политическа кариера. „Когато човек се отнася по този начин към институция, на която е посветил близо 20 години от живота си, трудно бих му пожелал успех в политиката. Ако не е отговорен към институцията, която го е изградила, няма как да бъде отговорен и към държавата“, изтъкна той.

А по отношение на настоящето ръководство на МВР Румен Петков заяви, че е рано да се дават категорични оценки, но според него както политическото, така и професионалното ръководство на министерството трябва да обърнат особено внимание на атмосферата в системата. „Това не означава дистанциране от медиите, но не означава и непрекъснато присъствие в тях. МВР е специфична институция и прекомерният медиен живот може само да навреди“, категоричен е бившият вътрешен министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а на теб

    41 9 Отговор
    не ти приляга да се облекчаваш във фонтани

    Коментиран от #23

    17:42 13.06.2026

  • 2 Иван

    36 11 Отговор
    Този смърди отвсякъде около фонтана

    17:45 13.06.2026

  • 3 Замириса

    39 8 Отговор
    на шадраван !

    17:45 13.06.2026

  • 4 ЦК на БКП

    35 8 Отговор
    Прав си - шадраван бол

    Коментиран от #8

    17:45 13.06.2026

  • 5 Има

    22 8 Отговор
    подложки за мъже , които не могат да задържат.......и където сварят !

    17:48 13.06.2026

  • 6 Дзак

    14 4 Отговор
    При това в ТИК ТОК манипулациите стават много лесно!

    17:50 13.06.2026

  • 7 Шадравана

    26 10 Отговор
    е срам и позор за България ! Червената медийка факти, доста е пропаднала! Щом интервюта с този нИкрологин прави!

    17:51 13.06.2026

  • 8 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "ЦК на БКП":

    Един дядо се изписа под боровете. Блюстителят зад камерата сигурно завижда.

    Коментиран от #9

    17:53 13.06.2026

  • 9 Факт

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Не е лесно да следиш хората постоянно.

    17:55 13.06.2026

  • 10 Петков

    29 10 Отговор
    Радев си направи цялата кампания за изборите в тик ток. На един президент много ли му приляга? Хайде стига русофилици с тези изкуфели опорки. Гледайте си старините и шадраваните!

    Коментиран от #18, #47

    17:57 13.06.2026

  • 11 Берлинер цайтунг

    12 4 Отговор
    Не чухме причините за оставката!

    17:57 13.06.2026

  • 12 симеон крадкобурготски

    7 4 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    17:59 13.06.2026

  • 13 Дориана

    19 7 Отговор
    Румен Петков е поредния провален политик от още по- провалената предателска и корумпирана партия БСП. С коментарите си показват безпомощност и политическа завист знаейки , че вече завинаги са на дъното , народа ги изхвърли от политиката.

    17:59 13.06.2026

  • 14 Киселяка

    21 6 Отговор
    Абе ние помним че ти като министър само гафове правеше.

    18:01 13.06.2026

  • 15 кога

    11 1 Отговор
    българските политици ще си признаят че освен да крадят нищо друго не правят и сами ще се натикат в затвора за кеф на хората?

    18:02 13.06.2026

  • 16 Друго Е !

    13 2 Отговор
    Да си Цъкаш !

    Докато !

    Твоите Служители !

    Дремят !

    Вместо да им Покажеш Как трябва да си Вършат Работата !

    18:02 13.06.2026

  • 17 123

    18 6 Отговор
    Червеният кхмер-некадърният алкохолик Руменчо,може само да се снима,с Мутрафановата пресъхнала делва, в посолството на Раша! Помним го колко пари струваше,като вътрешен министър,че и главния му секретар,също добре помним!

    18:04 13.06.2026

  • 18 След Като не пожела Да го Направи Като !

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Петков":

    Президент !

    Тръгна да лъже Хората !

    В Тик Ток !

    Може би За това !

    Пасмината !

    Го Последва !

    Въпреки Че !

    По нищо !

    Не се Отличава !

    От !

    Досегашните !

    18:08 13.06.2026

  • 19 оня с коня

    18 4 Отговор
    абе то на главния секретар не му прилягаше и даПИКАЕ във шадраваните ама тиПИКАЕШЕ

    18:10 13.06.2026

  • 20 анонимен

    13 5 Отговор
    Румен Петков е бил най-смотаният министър който е имало МВР. Много интересно откъде знаеш че е бил в TikTok и Facebook, а и именно той, следвал си го!!! За да ги приказваш глупостите трябва да си висял повече време за да засичаш!!!! Знам че на времето гледаше постоянно чашката. Когато влизаше в министерството, даваше ми път и си удрял токовете за поздрав. Не бях виждал толкова смотан да поздравява с мирно и удряне на токове. Точно преди да станеш министър.

    18:10 13.06.2026

  • 21 Човекът

    8 0 Отговор
    Откъде знаеш бе? А?

    18:10 13.06.2026

  • 22 Регресивна България=пеевски на стероиди

    15 5 Отговор
    След като шадраванчик, които е с доказани връзки с бандитите и мафията, е против Кандев, значи е бил трън на руско-българската мафия .

    18:13 13.06.2026

  • 23 Тъкмо си виках...-

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "а на теб":

    Е не може сега някой да не се изцепи за тоя прословут ,,фонтан" и ето-още в първият пост цъфна първичният манталитет на аФтУрЪ на поста...!

    Коментиран от #40

    18:16 13.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Наглост пиклива

    12 3 Отговор
    Този противен, грозен и нагъл, червен и в червата комунист, отново показва гнусната си мутра по медиите! За пикаещия във фонтаните става дума - откърмения от престъпната и кървава БКП Руменчо, дето извърши чудовищни престъпления като кмет на Плевен, ама "другарите" го сапсиха от затвор! Абе, наглецо, ти срещу Георги Кандев да тичаш, няма да го стигнеш бе, нещожество! Я бягай да се облекчиш в най-близкия фонтан и после иди да лъскаш фатмашките ботуши!

    18:17 13.06.2026

  • 26 Дреме ми за тоя

    7 4 Отговор
    Ама като чета настървените коментари против него, мисля си, някои симулират работа. Че за това плащат ли бе? Че кой е днес Румен Петков?

    18:20 13.06.2026

  • 27 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    8 4 Отговор
    Говорителя на оная pycка Mъpша MyтpaФанала бил недоволен от един български полицай ?!
    Еми нормално, нали искаше да разследва онези oтpenки "Калашниците", които са написали на страницата си, че "Няма тука българия, Русия е нашата страна"

    Коментиран от #35, #37

    18:20 13.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Стара чанта

    3 2 Отговор
    Ако трябва да питаме такива като теб - сигурно трябва да обикаля шадраванчетата из страната / а може и извън границите /.

    18:23 13.06.2026

  • 31 Трийсетгодини

    0 4 Отговор
    На главен секретар - системата му пречи?!

    18:23 13.06.2026

  • 32 Кандев

    4 4 Отговор
    Е с физиономия на овчар

    18:24 13.06.2026

  • 33 Дапитам

    0 0 Отговор
    Народе,кой искате да ни е следващият президент?

    18:24 13.06.2026

  • 34 Ицето

    4 1 Отговор
    А на Вас ли приляга да имате сериозно участие в банка и застрахователни дружества ,къща в Испания ,милиони в Катар и да ни се появявате тук в политиката още като гуру което ни е завещал покойният Луканов който Ви показа къде е пътя за София! С Доган приключихте ,сега сте окопирали Йотова и премиера ,а и подготвяте поредния инвеститор на който да свиете поредните 100 милиона ! Не се появявайте в медийте и спешно освободете партийните постове !!! Никой и някой ли сте не е важно

    18:25 13.06.2026

  • 35 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Казал татарският прабългарите от Монголия

    18:25 13.06.2026

  • 36 Адрес 4000

    4 2 Отговор
    А да виси по 3 дни в Пасоля ,може
    Тъй ли?

    18:27 13.06.2026

  • 37 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Скъса се да рижеш Митрофанова.
    Удави се бе гьотверен

    18:28 13.06.2026

  • 38 Спокойно,

    6 2 Отговор
    И на министър(бивш) на МВР не му отива да се среща с разни ,, БРАТЯ"!!!!

    18:28 13.06.2026

  • 39 Мдааа

    4 2 Отговор
    Ей на това му се вика 100% унтер,който може да се изявява само в нископрофилни медии.

    18:35 13.06.2026

  • 40 Нека да пиша

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тъкмо си виках...-":

    Поне не е алкаш като Руменчо шадравана

    Коментиран от #41

    18:39 13.06.2026

  • 41 Патриот

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Нека да пиша":

    Защо Радев уж е за мир в Украйна,
    но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!

    18:43 13.06.2026

  • 42 На сметището

    3 1 Отговор
    Боклук и на тебе не ти пришягаше да се гушнеш с Шиши и Боко но го направи. Боклук с боклук

    18:48 13.06.2026

  • 43 маркиз дьо срад

    5 1 Отговор
    Смърди на фонтан в който някой се е изпикал.

    18:50 13.06.2026

  • 44 Идеалист!

    3 1 Отговор
    Румене, Румене този човек свърши работа повече от всички вас взети заедно с дебелия и тиквата. Вие разградихте държавата! Този създаде организация да ограничи до минимум купуването на гласове! Ти ми кажи, ти лично какво направи за народа си? Аз ще те започня със слугинаж и високопарни думи без никакво покритие! Ти ако беше човек и обичаше народа си никога нямаше да пристанеш на дебелия и тиквата!!! Това е! Жалко за теб! Имаше качества……

    18:51 13.06.2026

  • 45 Още пък по-малко един Министър

    5 0 Отговор
    Да пикае във фонтаните!

    19:01 13.06.2026

  • 46 Този

    2 0 Отговор
    Защо не е на бригада да чука камъни на магистралата

    19:09 13.06.2026

  • 47 Цък

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Петков":

    Умно е да направиш кампанията в тик ток. Евтино , почти няма цензура , достига до всички възрастови и образователни групи . Резултата: Радев печели въз всички категории насилени места, печели във всички възрастови групи, печели при всички с различен образователен ценз. Беше отнето оправданието на жълтопаветниците да крещят за нас гласуват младите и образованите .

    19:17 13.06.2026

  • 48 Льо Фонтан

    0 0 Отговор
    Преди 21 години,нямаше Тик Ток !

    19:25 13.06.2026

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