Румен Петков: На главен секретар на МВР не му приляга по три часа на ден да е в TikTok и Facebook

„Не бих правил пряк паралел между настоящата ситуация и събитията отпреди 21 години, когато бях министър на вътрешните работи и главен секретар беше Бойко Борисов. На такава професионална длъжност не приляга по три часа на ден да си в TikTok и Facebook. Когато човек обърка сградата на МВР със сцената на Народния театър, рано или късно раздялата е неизбежна". Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият министър на МВР Румен Петков, коментирайки оставката на Георги Кандев като главен секретар на МВР.
По думите му тази оставка е едновременно очаквана и изненадваща. Но според него обществото заслужава ясни отговори за мотивите зад това решение. "Решението на Кандев да напусне ще помогне на МВР, но начинът, по който го направи, поставя сериозни въпроси. В понеделник той е участвал в оперативка, докладвал е за изпълнени задачи, поел е нови ангажименти и никъде не е споменал подобни причини за напускане. Това хвърля много тежка сянка върху името му, защото тук става дума за почтеност и приличие“, категоричен е Петков.
Според него Кандев трябва ясно и публично да отговори на редица въпроси, включително защо не са предприети определени действия по конкретни случаи и дали е бил възпрепятстван да изпълнява задълженията си. „Той трябва да каже кой го е карал да мълчи, кой го е карал да бездейства и кой го е възпрепятствал да работи. Като главен секретар разполагаше с изключително доверие и подкрепа. Затова тези думи ми се струват некоректни, да не кажа неприлични“, коментира Петков.
Той посочи още, че не поставя под съмнение действията на МВР, свързани с изборния процес, но изрази надежда България да не бъде осъдена за превишаване на правомощия от определено ведомство и оказване на недопустим натиск върху граждани. По отношение на работата на Кандев Петков призна, че по време на неговия мандат са реализирани действия срещу купуването на гласове и срещу наркоразпространението, но според него професионализмът не трябва да се превръща в публична демонстрация. „Когато действията срещу наркоразпространението се превръщат в кампанийност и показност, професионализмът остава на заден план“, заяви той.
Петков коментира и предположенията, че напускането на Кандев може да бъде начало на неговата политическа кариера. „Когато човек се отнася по този начин към институция, на която е посветил близо 20 години от живота си, трудно бих му пожелал успех в политиката. Ако не е отговорен към институцията, която го е изградила, няма как да бъде отговорен и към държавата“, изтъкна той.
А по отношение на настоящето ръководство на МВР Румен Петков заяви, че е рано да се дават категорични оценки, но според него както политическото, така и професионалното ръководство на министерството трябва да обърнат особено внимание на атмосферата в системата. „Това не означава дистанциране от медиите, но не означава и непрекъснато присъствие в тях. МВР е специфична институция и прекомерният медиен живот може само да навреди“, категоричен е бившият вътрешен министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а на теб
Коментиран от #23
17:42 13.06.2026
2 Иван
17:45 13.06.2026
3 Замириса
17:45 13.06.2026
4 ЦК на БКП
Коментиран от #8
17:45 13.06.2026
5 Има
17:48 13.06.2026
6 Дзак
17:50 13.06.2026
7 Шадравана
17:51 13.06.2026
8 Анонимен
До коментар #4 от "ЦК на БКП":Един дядо се изписа под боровете. Блюстителят зад камерата сигурно завижда.
Коментиран от #9
17:53 13.06.2026
9 Факт
До коментар #8 от "Анонимен":Не е лесно да следиш хората постоянно.
17:55 13.06.2026
10 Петков
Коментиран от #18, #47
17:57 13.06.2026
11 Берлинер цайтунг
17:57 13.06.2026
12 симеон крадкобурготски
17:59 13.06.2026
13 Дориана
17:59 13.06.2026
14 Киселяка
18:01 13.06.2026
15 кога
18:02 13.06.2026
16 Друго Е !
Докато !
Твоите Служители !
Дремят !
Вместо да им Покажеш Как трябва да си Вършат Работата !
18:02 13.06.2026
17 123
18:04 13.06.2026
18 След Като не пожела Да го Направи Като !
До коментар #10 от "Петков":Президент !
Тръгна да лъже Хората !
В Тик Ток !
Може би За това !
Пасмината !
Го Последва !
Въпреки Че !
По нищо !
Не се Отличава !
От !
Досегашните !
18:08 13.06.2026
19 оня с коня
18:10 13.06.2026
20 анонимен
18:10 13.06.2026
21 Човекът
18:10 13.06.2026
22 Регресивна България=пеевски на стероиди
18:13 13.06.2026
23 Тъкмо си виках...-
До коментар #1 от "а на теб":Е не може сега някой да не се изцепи за тоя прословут ,,фонтан" и ето-още в първият пост цъфна първичният манталитет на аФтУрЪ на поста...!
Коментиран от #40
18:16 13.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Наглост пиклива
18:17 13.06.2026
26 Дреме ми за тоя
18:20 13.06.2026
27 Чиба, северно-азиатски ибpик !
Еми нормално, нали искаше да разследва онези oтpenки "Калашниците", които са написали на страницата си, че "Няма тука българия, Русия е нашата страна"
Коментиран от #35, #37
18:20 13.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Стара чанта
18:23 13.06.2026
31 Трийсетгодини
18:23 13.06.2026
32 Кандев
18:24 13.06.2026
33 Дапитам
18:24 13.06.2026
34 Ицето
18:25 13.06.2026
35 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Казал татарският прабългарите от Монголия
18:25 13.06.2026
36 Адрес 4000
Тъй ли?
18:27 13.06.2026
37 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Скъса се да рижеш Митрофанова.
Удави се бе гьотверен
18:28 13.06.2026
38 Спокойно,
18:28 13.06.2026
39 Мдааа
18:35 13.06.2026
40 Нека да пиша
До коментар #23 от "Тъкмо си виках...-":Поне не е алкаш като Руменчо шадравана
Коментиран от #41
18:39 13.06.2026
41 Патриот
До коментар #40 от "Нека да пиша":Защо Радев уж е за мир в Украйна,
но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!
18:43 13.06.2026
42 На сметището
18:48 13.06.2026
43 маркиз дьо срад
18:50 13.06.2026
44 Идеалист!
18:51 13.06.2026
45 Още пък по-малко един Министър
19:01 13.06.2026
46 Този
19:09 13.06.2026
47 Цък
До коментар #10 от "Петков":Умно е да направиш кампанията в тик ток. Евтино , почти няма цензура , достига до всички възрастови и образователни групи . Резултата: Радев печели въз всички категории насилени места, печели във всички възрастови групи, печели при всички с различен образователен ценз. Беше отнето оправданието на жълтопаветниците да крещят за нас гласуват младите и образованите .
19:17 13.06.2026
48 Льо Фонтан
19:25 13.06.2026