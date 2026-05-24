Джордж Ръсел триумфира в квалификацията за Гран При на Канада

24 Май, 2026 07:09

Мерцедес доминира в Монреал

Джордж Ръсел триумфира в квалификацията за Гран При на Канада - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински спектакъл на пистата "Жил Вилньов" в Монреал, Джордж Ръсел изригна с феноменална обиколка и си осигури първа стартова позиция за Гран При на Канада във Формула 1. Британецът от Мерцедес буквално открадна полпозишъна под носа на своя съотборник Кими Антонели, като разликата между двамата бе едва 0.068 секунди – истинска фотофиниш драма!

След като през по-голямата част от квалификационната сесия Ръсел изглеждаше далеч от върха, той намери перфектния ритъм точно когато имаше най-голяма нужда. Мерцедес демонстрираха, че новият им пакет с подобрения дава резултат, като и двамата им пилоти окупираха челните места. Това е ясен сигнал, че отборът се завръща в битката за лидерството във Формула 1.

Ландо Норис от Макларън се нареди трети, а неговият съотборник Оскар Пиастри остана непосредствено зад него на четвърта позиция. Двамата показаха стабилно темпо и са готови да атакуват челото в неделното състезание.

Люис Хамилтън, който вече се състезава за Ферари, бе сред фаворитите за полпозишън след силно начало в Q3. За съжаление, малка неточност в последната му бърза обиколка го изпрати на пето място – разочароващ развой за седемкратния световен шампион.

Макс Верстапен остана шести, като се оплака от липса на скорост по правите с новия болид на Ред Бул. Неговият съотборник Исак Хаджар финишира непосредствено след него на седма позиция. Шарл Льоклер затвори челната осмица, като също не успя да разгърне пълния си потенциал.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цезармания

    0 0 Отговор
    Триумф е празнуване след победа на състезание а не печелене на пол позиция!
    Ангеле, има и Тълковен речник!

    10:04 24.05.2026

