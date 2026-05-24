Лърнър Тиен триумфира в Женева: Американският талант покори ATP 250 турнира

Вълнуваща развръзка беляза финала на тенис турнира от сериите ATP 250 в Женева, където 20-годишният Лърнър Тиен от САЩ демонстрира изключителен характер и воля за победа. След повече от два часа и половина оспорвана битка, младият американец надделя над аржентинеца Мариано Навоне с резултат 3:6, 6:3, 7:5 и заслужено вдигна първия си голям трофей.

Финалният двубой започна с категорично надмощие на Мариано Навоне, който с два пробива си осигури убедителна преднина и спечели първия сет. Въпреки това, Лърнър Тиен не се обезкуражи и показа завидна психическа устойчивост. Във втората част двамата си размениха по един пробив, но американецът намери ритъма си и на два пъти проби подаването на съперника, изравнявайки резултата в сетовете.

Третият сет се превърна в истински трилър. Тиен стартира вихрено и поведе с 3:0, но Навоне не се предаде и успя да върне интригата, изравнявайки при 3:3. Всичко се реши в последния, 12-и гейм, когато Лърнър Тиен стигна до два мачбола и реализира втория, с което сложи точка на драмата и се окичи със златния медал.

Този впечатляващ успех не само донесе първа ATP титла на Лърнър Тиен, но и го изстреля до рекордното за него 18-о място в световната ранглиста. От своя страна, Мариано Навоне също има повод за радост – аржентинецът се завръща в топ 40 и от понеделник ще заеме 38-ата позиция.