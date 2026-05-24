Успешен старт за Иван Иванов в Кошице

24 Май, 2026 15:43 566 0

17-годишният българин разгроми Радован Михалик

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов започна с убедителна победа участието си в квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Кошице (Словакия) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният Иванов, шампион при юношите на „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6:0, 6:1 за само 62 минути игра.

Българинът демонстрира пълно превъзходство още от началото на двубоя и загуби едва един гейм по пътя към успеха.


За място в основната схема Иван Иванов ще се изправи срещу победителя от мача между водача в схемата на квалификациите Алафия Айени (САЩ) и Итън Кук (Австралия).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

